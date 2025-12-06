Noten zu VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Laimer trifft leiwand, Kane dreifach

Trotz zahlreicher Wechsel fertigt der FC Bayern den VfB Stuttgart im Südschlager souverän mit 5:0 ab. Die Noten für die Münchner.

Nächster sehr souveräner Auftritt der Bayern in der Bundesliga. Am 13. Spieltag gewannen die Bayern ihr zwölftes Saisonspiel und das ohne sich so wirklich strecken zu müssen mit 5:0 beim VfB Stuttgart. Der Südschlager ging dank der Tore von Konrad Laimer sowie der jeweils eingewechselten Harry Kane (Dreierpack) und Josip Stanisic wie so oft wie in den vergangenen Jahren an den Tabellenführer aus München.

An Ort und Stelle hatte der Meister im August den Supercup beim Pokalsieger mit 2:1 geholt. Diesmal waren die Schwaben in der MHP Arena deutlicher unterlegen. Bayerns Trainer Vincent Kompany konnte sich leisten, auf Stammtorhüter Manuel Neuer sowie die Stammkräfte Harry Kane (eingewechselt), Jonathan Tah und Co. zu verzichten. Als Kane, Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic reinkamen, kippte das Spiel endgültig und die Bayern dominierten.

Schon am Dienstag (18.45 Uhr) geht es für die Bayern in der Champions League mit einem Heimspiel gegen Portugals Meister Sporting Lissabon weiter.

Die Noten für den FC Bayern:

JONAS URBIG - NOTE 2: Dritter Saison-Einsatz (16. insgesamt Pflichtspielen für den FCB) als Stellvertreter von Manuel Neuer. Der 22-jährigen Torwart schlug in der Entstehung des 1:0 einen perfekten langen Ball auf Laimer. Im Glück als der Kopfballtreffer von Nartey vom VAR wegen Abseits einkassiert wurde. Parierte stark gegen Undavs abgefälschten Schuss (60.)

KONRAD LAIMER - NOTE 2: In der Defensive meist gegen VfB-Außenstürmer Leweling in Zweikämpfen und Laufduellen gefordert und meist siegreich - im gegnerischen Strafraum mit einem Sahnestück. Zauberte den Ball mit der Ferse durch die Beine von VfB-Keeper Nübel.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Innenverteidiger mit Schwerstarbeit gegen den cleveren Undav, der in fünf der letzten sechs VfB-Spielen traf. Upamecano mit läuferischen Vorteilen, setzte sich meist durch. Stark.

MIN-JAE KIM - NOTE 2: Begann anstelle von Jonathan Tah (komplett geschont) in der Innenverteidigung. Der Südkoreaner agierte sehr fleißig und emsig, verteidigte weg, was in den Strafraum kam. Zuverlässig, immer wenn er gebracht wird.

Bischof tut sich schwer, Kimmich und Olise überzeugen

TOM BISCHOF - NOTE 4: Agierte als offensiver Linksverteidiger, hat dort seine Nische im Kader gefunden. Machte er meist zuverlässig – selbst nach dem Handicap Gelbe Karte ab der 39. Minute. Doch über seine linke Seite war der VfB oft gefährlich – Auswechslung zur Pause.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: In der Sechserrolle vor allem in der Defensive gefordert, kann gegen die intensiv pressenden Schwaben kaum zum kontrollierten Spielaufbau. Seine Präsenz, seine Wirkung aufs Bayern-Spiel

LEON GORETZKA - NOTE 3: Ersetzte im Zentrum Pavlovic (Bank), der im Pokalspiel bei Union angeschlagen ausgewechselt werden musste. Der Nationalspieler rackerte und ackerte in vielen Eins-gegen-Eins-Duellen. Ein Schüsschen (50.) in der Offensive – recht wenig. Raus nach einer Stunde.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Der französische Zauberfuß bereitete Laimers Führungstreffer mit einem Zuspiel durch die Beine ideal vor, wechselte danach seine Schuhe an der Mittellinie. Immer wieder mit gefährlichen Antritten, sein Schuss führte zu Rot und Elfmeter Assignon (81.). Top-Vorarbeit zum 5:0.

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Der Kolumbianer ist noch für eine Partie in der Königsklasse (das Heimspiel gegen Sporting am Dienstag) gesperrt, konnte sich also im Ländle auspowern. Kassierte seine fünfte Gelbe Karte, ist damit am Sonntag gegen Mainz gesperrt. Bereitete das 3:0 von Stanisic vor.

Jackson erneut nicht überzeugend, Stanisisc trifft als Joker

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 4: Wie schon gegen St. Pauli gab der Linksfuß den Zehner, vertrat Gnabry (Bank). Der Portugiese war immer anspielbar, leitete Bälle gekonnt und sicher weiter. Doch der rechte Drive und Punch nach vorne fehlte. Unauffällig – rausgenommen nach einer Stunde.

NICOLAS JACKSON - NOTE 4: Erster Startelf-Einsatz für den Mittelstürmer seit dem 1. November. Der Senegalese, die Jahres-Leihgabe vom FC Chelsea, ging früh drauf, erarbeitete sich so Chancen. Manchmal schloss er umständlich, manchmal zielstrebig ab. Raus nach 60 Minuten.

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Der gebürtige Münchner rückte ab der zweiten Halbzeit auf die Linksverteidiger-Position anstelle von Bischof. Lief einige Bälle souverän und mit Biss ab – defensiv besser drin als Stanisic. Traf zum 3:0, mit freundlicher Unterstützung von Nübel.

LENNART KARL - NOTE 3: Kam in der 60. Minute für Guerreiro, rückte auf die Zehnerposition, belebte das Angriffsspiel. Sorgte mit vielen Ballkontakten für flüssiges Kombinationsspiel.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Zunächst auf der Bank, kam der gebürtige Münchner aus der eigenen Jugend in der 60. Minute für Goretzka ins Mittelfeldzentrum. Eroberte den Ball vor dem 2:0 von Kane.

Kane schnürt Dreierpack innerhalb einer halben Stunde

HARRY KANE - NOTE 1: Die britisch-bayerische Tormaschine kam nach einer Stunde rein und traf sechs Minuten später per Weitschuss aus rund 22 Metern genau in die Ecke. Dazu per Handelfmeter und aus kurzer Distanz. Seine Ligatreffer 15, 16 und 17, macht insgesamt 28 Tore (!) im 22. Pflichtspiel für die Bayern – amazing!

HIROKI ITO - OHNE NOTE: Der Japaner kam an alter Wirkungsstätte in der 83. Minute für Upamecano, fügte sich ohne Probleme in die Innenverteidigung ein.