Noten zu Union Berlin gegen FC Bayern: Kimmich flankt glückliche Bayern ins Viertelfinale

Der FC Bayern erkämpft sich einen 3:2-Sieg bei Union Berlin und zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Die Noten für die Münchner.

Obwohl die Bayern in Berlin nur einen Treffer erzielen, war Kimmich gleich an mehreren FCB-Toren beteiligt.

Es gab Zeiten, da haben die Fans in der Allianz Arena gemurrt, wenn der omnipräsente Joshua Kimmich meinte, auch noch die Ecken schießen zu müssen – die dann oft wirkungslos verpufften. Lange her. Längst sind seine ruhenden Bälle ein Gold-Standard im Spiel der Bayern.

Die Noten für den FC Bayern:

Manuel Neuer - Note 3: Erster Pokal-Einsatz in dieser Saison: Beim Achtelfinal-Aus im Vorjahr gegen Leverkusenhatte er nach einem Foul rot gesehen und saß zuletzt eine Zwei-Spiele-Sperre im Pokal ab. Im Liga-Spiel hatte er noch gepatzt, nun dank des hohen Pressings der Gastgeber in der Anfangsphase gleich gut im Spiel. Wirklich strecken muss er sich selten. Bekam fast nur Elfer aufs Tor. Sieht gelb wegen Zeitspiels.

Josip Stanisic - Note 4: Gut beschäftigt angesichts des frühen Pressings der Hausherren, löst er aber ruhig und souverän. Auch in Unions später Drangphase ohne gröbere Fehler.

Dayot Upamecano - Note 3: Wieder rutscht ihm in einer Pressing-Situation zu Beginn ein Fehlpass raus, der anders als gegen St. Pauli ohne Folgen bleibt. Sieht spät noch gelb (82.). Ansonsten stabil.

Jonathan Tah - Note 4: Wird von Minute eins an als einziger Bayern-Spieler von den Union-Fans konsequent ausgepfiffen. Verursacht mit einer maximal tapsigen Bewegung den Hand-Elfmeter für Querfeld in Minute 40 zum 1:2.

Konrad Laimer - Note 3: Wichtiger Block bei Unions erster Torgelegenheit (8.) durch Rothe. Traut sich mittlerweile auch regelrechte Stürmer-Dribblings in der Offensive, diesmal aber mit wenig Effekt.

Kimmich mit zwei Vorlagen, Pavlovic verletzt sich

Joshua Kimmich - Note 2: Schlägt die Ecke vor dem Oberschenkel-Eigentor von Ansah zum 0:1 (12.). Und auch seine zweite Ecke führt zu einem Tor für die Bayern: Harry Kane nickt aus zwei Metern ein (24.) zum 2:0. Läuft beim Jo.

Aleksandar Pavlovic - Note 3: Oft weiter vorn unterwegs als sein Mit-Sechser Kimmich. Hat sich bei Arsenal abgeschaut, wie man bei eigener Ecke dem gegnerischen Torwart unauffällig im Weg umgeht – klappt: Union-Keeper Rönnow kommt nicht zum Ball, Kane köpft zum 2:0 ein. Muss kurz nach der Pause verletzt runter.

Michael Olise - Note 4: Gibt den ersten Torschuss ab – nach 34 Sekunden. Auch in der Folge aktiv und energiegeladen wie das Duracell-Männchen, aber nicht so torgefährlich wie zuletzt.

Lennart Karl - Note 3: Darf für den leicht erkälteten Serge Gnabry schon zum dritten Mal in Folge von Anfang an ran, auf der Zehn. Trickst, täuscht und tunnelt wie einst Schnix Schneider, zumindest in Halbzeit eins. Danach unauffälliger. Runter nach 72 Minuten.

Luis Diaz - Note 3: Der Zauber-Torschütze der Liga-Partie. Agil wie immer, verzettelt sich aber ein wenig zu oft. Legt sich nach Gnabrys klasse Vorarbeit den Ball zu weit vor (75.).

Kane trifft und verursacht Ellenbogen-Elfer

Harry Kane - Note 3: Hatte in der Liga hier in der Nachspielzeit noch das 2:2 gemacht und die erste Niederlage der Saison verhindert. Diesmal kann er in Minute 24 aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:0 einnetzen. Macht auch das 3:0, steht aber im Abseits (37.). Hätte nach Olise-Freistoß auch das 3:1 gemacht, doch Gegenspieler Leite kommt ihm mit dem nächsten Eigentor zuvor. Verursacht (53.) mit zu robustem Ellbogeneinsatz im eigenen Sechzehner den nächsten Elfer für Union. Gelb sieht er auch noch. "Damned!", wird er sich denken. Mit Wut im Bauch fast das 4:2 erzielt, doch Rönnow pariert klasse (63.).

Die Bayern setzten sich am Mittwochabend bei Union Berlin durch und stehen nun im Halbfinale des DFB-Pokals. © Soeren Stache/dpa

Leon Goretzka - Note 3: Rückt ab Minute 48 für den angeschlagenen Pavlovic neben Kimmich auf die Sechs. Solide.

Serge Gnabry - Note 3: Gleich mit einer perfekten Vorlage für den Kollegen Diaz (74.), der aber vergibt.

Min-Jae Kim und Hiroki Ito kamen zu spät für eine Benotung.