Noten zu SV Werder Bremen gegen FC Bayern: Kane trifft doppelt, Goretzka nutzt Startelf-Chance

Tabellenführer FC Bayern feiert im Bundesliga-Klassiker beim SV Werder Bremen einen 3:0-Sieg und verteidigt damit seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Die Noten für die Münchner.

Die Bayern um Torjäger Harry Kane (M.) setzten sich am Samstagnachmittag beim SV Werder Bremen durch.

Die unheimliche Serie geht weiter und weiter. Das historische Duell Ausgabe Nummer 118, einst der Nord-Süd-Klassiker der Bundesliga, ist zur ganz und gar ungleichen Auseinandersetzung geworden. Durch das souveräne 3:0 am Samstagnachmittag gewannen die Bayern im Bremer Weserstadion schon das 16. Bundesliga-Gastspiel hintereinander – so eine Serie gab es bei keiner anderen Paarung in der Geschichte der Bundesliga.

Beim Heimdebüt von Werders neuem Trainer Daniel Thioune sorgte Bayerns Toptorjäger Harry Kane mit einem Doppelpack schon in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Erst per Elfmeter, dann mit einem Weitschuss. Nach der Pause erhöhte Leon Goretzka. Torhüter Manuel Neuer blieb zur Pause mit Wadenproblemen in der Kabine.

Durch das 3:0 ist das Team von Trainer Vincent Kompany seit rund 14 Monaten beziehungsweise 20 Partien (15 Siege, fünf Remis) ohne Auswärtsniederlage in der Bundesliga – und vor allem: weiter sechs Punkte vor Verfolger BVB.

Nun haben die Bayern etwas Zeit zum Durchschnaufen und Regenerieren nach dieser englischen Woche. Erst am Samstag geht es weiter, dann mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der 39-Jährige, diesmal in einem lila Outfit, hatte in seinem 589. Pflichtspiel für den Rekordmeister (486 Gegentore) kaum etwas zu tun. Liegt damit auf Platz fünf im Vereins-Ranking – und da zählt auch eine Halbzeit. Blieb in der Pause aufgrund von Wadenproblemen in der Kabine.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Der – laut DFB – Spieler des Spiels vom Pokal-Erfolg gegen Leipzig agierte als Rechtsverteidiger mit viel Drang nach vorne, schaltete sich immer wieder nach vorne ein. Solider Auftritt, ohne etwas anbrennen zu lassen – in der 69. Minute ausgewechselt.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Der gebürtige Hamburger war in Bremen der Abwehr-Chef, wurde von Lynen am Mittelkreis mit offener Sohle abgeräumt, konnte aber weitermachen. Hatte die Werder-Stürmer bis auf wenige Momente stets im Griff, war insgesamt ein entspannter Nachmittag. War am Ende der Kapitän.

MIN-JAE KIM - NOTE 2: Ersetzte den geschonten Upamecano in der Innenverteidigung. Der Südkoreaner lief die wenigen Konter der Hausherren gewohnt zuverlässig ab, war stets zur Stelle, wenn es bei Umschaltmomenten gefährlich wurde. Auch in Kopfballduellen kaum zu bezwingen.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Erster Startelf-Einsatz nach seinem Muskelfaserriss Mitte Januar in Köln. Aber das nicht auf der rechten Abwehrseite, sondern – da Alphonso Davies eine Pause erhielt – links, und nicht Hiroki Ito. Bayerns Wunderwuzzi gewohnt laufstark und bissig in den Zweikämpfen. Wechselte nach der Auswechslung von Stanisic die Seite nach rechts – ebenso zuverlässig.

Goretzka trifft, Gnabry vergibt völlig freistehend

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Dem Vize-Kapitän war's trotz der frostigen Temperaturen an der Weser zu heiß. Zog nach 20 Minuten sein Shirt unter dem Trikot aus. Weil es ihm im Zentrum wohl zu langweilig wurde, stürmte er einmal über links bis in den Strafraum (60.).

LEON GORETZKA - NOTE 2: Durfte anstelle von Pavlovic im zentralen Mittelfeld als zweiter Sechser ran – erstmals von Beginn an nach der Entscheidung über seine Zukunft (Ende Juni ist Schluss bei Bayern). Blockte in der Defensive einige Schüsse gut ab, traf in der 70. Minute per Flachschuss in die lange Ecke zum 3:0.

Leon Goretzka durfte in Bremen nach längerer Zeit mal wieder von Beginn an ran. © IMAGO/DeFodi

LENNART KARL - NOTE 3: Gegen Leipzig seit drei Monaten erstmals nur Zuschauer. Ersetzte bei Werder den gesperrten Olise auf dem rechten Flügel. Holte durch sein forsches Dribbling den Strafstoß heraus. Sehr fleißig über die rechte Seite, immer anspielbar

SERGE GNABRY - NOTE 4: Wieder als Zehner auf dem Platz, diesmal mit schwarzem Stirnband. Sehr aktiv, viel unterwegs zwischen den Linien. Vergab in der 63. Minute völlig frei Backhaus die Chance auf das 3:0 (63.). In der 69. Minute ausgewechselt.

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Der Immerspieler auf dem linken Flügel. Brachte den Ball nach Kanes Pass im Eins-gegen-Eins-Duell nicht an Werder-Keeper Backhaus vorbei (30.). Sammelte durch sein Zuspiel auf Kane vor dem 2:0 einen weiteren Assistpunkt.

Kane trifft doppelt, Urbig ersetzt Neuer

HARRY KANE - NOTE 2: Die britisch-bayerische Tormaschine verwandelte erst den Elfmeter traumwandlerisch sicher. Überhaupt versenkte er nun sämtliche 23 Strafstöße in der Bundesliga (Wettbewerbsrekord). Traf per Weitschuss cool und locker zum 2:0 – seine Saisontore 25 und 26, Nummer 40 und 41 in allen Wettbewerben.

Am Punkt eine sichere Bank: Bayerns Top-Torjäger Harry Kane verwandelte auch in Bremen einen Elfmeter. © IMAGO/Malte Ossowski

JONAS URBIG - NOTE 2: Kam zur zweiten Halbzeit für Neuer ins Tor, der fünfte Bundesliga-Einsatz in dieser Saison (der achte in allen Wettbewerben). Parierte den Schuss von Schmid aus kurzer Distanz sehr stark mit einem Reflex (64.)

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Kam in der 69. Minute für Gnabry und ging auf seine angestammte Zehner-Position. Man spürt, dass ihm nach der langen Pause (von Anfang Juli bis Mitte Januar) noch Selbstverständnis und Rhythmus fehlen. Holte sich, was selten vorkommt, eine Gelbe Karte ab. Traf beinahe zum 4:0.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Bayerns schnellster Profi ersetzte ab der 69. Minute Stanisic, ging jedoch auf die Linksverteidiger-Position. Lieferte sofort die Vorlage zu Goretzkas 3:0.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Zuletzt drei Mal hintereinander ohne Einsatz geblieben, kam der Linksfuß in der 76. Minute für Kimmich ins Spiel und durfte gleich einen Freistoß aus aussichtsreicher Position schießen – in die Mauer. Gab einen der Sechser neben Goretzka.

NICOLAS JACKSON - OHNE NOTE: Der Mittelstürmer kam am Ende der Partie, ab der 86. Minute, mal wieder zu einem Kurzeinsatz. Spielte einen Top-Doppelpass mit Díaz.