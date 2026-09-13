Noten zu SV Elversberg gegen FC Bayern: Kane und Bayerns Super-Joker sichern Sieg in Elversberg

Der FC Bayern feiert einen 2:1-Sieg bei der SV Elversberg. Die Noten für die Münchner.

Harry Kane und Lennart Karl erzielten die ersten beiden Tore für die Bayern.

Wichtiger Auswärtssieg für den FC Bayern: Die Münchner setzen sich dank der Tore von Lennart Karl und Harry Kane verdient mit 2:1 bei Aufsteiger SV Elversberg durch. Vincent Kompanys Joker stechen.

Die Noten für den FC Bayern:

JONAS URBIG – NOTE 3: Trainer Vincent Kompany ließ kräftig rotieren – auch im Tor. Der Youngster spielte anstelle von Kapitän Manuel Neuer. Hatte lange Zeit nicht viel zu tun, bei Krattenmachers Traumtor in den Winkel zum 1:1 ohne jede Chance (61.).

JOSIP STANISIC – NOTE 4: Hinten rechts in der Viererkette aufgeboten, Konrad Laimer erhielt eine Pause. War bemüht im Spiel nach vorne, unterstützte Karl. Defensiv vor dem 1:1 viel zu zögerlich. Ließ Krattenmacher einfach schießen.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Bayerns Abwehrchef war oft die erste Station im Spielaufbau. Leistete sich den einen oder anderen Fehlpass zu viel. Diesmal nicht überzeugend.

MINJAE KIM – NOTE 3: Durfte sich erneut in der Startelf beweisen, Jonathan Tah saß auf der Bank. Kim hatte Glück, dass seine geklärte Flanke nicht ins eigene Tor flog (17.). Danach aber sehr souverän. Präsent und bissig im Zweikampf.

NATHANIEL BROWN – NOTE 3: In der Champions League am Donnerstag geschont, rückte wieder ins Team. Machte die linke Seite dicht. Ordentlicher Auftritt.

Bischof ersetzt Kimmich, Saibari spielt auf linksaußen

TOM BISCHOF – NOTE 3: Weil etwas überraschend auch Vizekapitän Joshua Kimmich eine schöpferische Pause verordnet bekam, startete Bischof im zentralen Mittelfeld. Wählte meist den sicheren Pass, ohne grobe Patzer.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: An Bischofs Seite als Abfangjäger vor der Abwehr gefordert. Hatte die erste Chance: Sein Schlenzer flog über das Tor (11.). Im Glück, dass sein Kopfball-Fehler nicht zum 1:1 führte. Das Tor wurde wegen Abseits zurückgenommen (45.). Mit Licht und Schatten. Legte Kanes 2:1 vor.

MICHAEL OLISE – NOTE 3: Der Franzose spricht nicht gern, aber er trifft umso lieber. Zwei Tore in der Königsklasse. Diesmal als Zehner für die magischen Momente zuständig. Hatte aber nicht seinen besten Tag. Einfache Ballverluste, wirkte ein bisschen müde. Verpasste knapp das 2:1 (69.), sein Schuss wurde vor der Linie geklärt. Dann lupfte er an die Unterkante der Latte (70.).

ISMAEL SAIBARI – NOTE 3: Spielte für den zuletzt glücklosen Luis Díaz auf dem linken Flügel. In der Anfangsphase einmal böse gefoult, konnte weiterspielen. Das war wichtig, denn der Marokkaner legte das 1:0 vor. Später schoss er rechts am Tor vorbei (39.). Laufstark, motiviert.

LENNART KARL – NOTE 2: Bayerns Jungstar wirbelte auf dem rechten Flügel. Probierte es mal aus der Distanz, sein Schuss geriet zu zentral (20.). Dann war er erfolgreich: Schob ganz cool mit links nach Saibaris Pass zum 1:0 ein (26.). Sein erstes Saisontor. Hatte mehrere gute Aktionen.

Kane trifft, die Joker überzeugen

HARRY KANE – NOTE 2: Der Engländer wollte unbedingt seinen ersten Bundesliga-Treffer in dieser Saison erzielen. Hatte Pech, sein abgefälschter Schuss ging links am Tor vorbei (25.). Aber dann: Überragendes Tor aus der Drehung zum 2:1 (72.). Weltklasse!

LUIS DÍAZ – NOTE 2: Von Kompany für Saibari in die Partie gebracht (65.). Scheiterte mit der Hacke, das hätte das 2:1 sein müssen (67.). Dann mit einem guten Pass auf Olise (69.)

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Für Karl eingewechselt (65.). Brachte Schwung und Ideen ins Spiel. Die starke Bayern-Bank war entscheidend.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Löste Bischof ab (65.). Sofort Chef im Mittelfeld. Sein Fernschuss wurde pariert (86.).

ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Kam für Brown in die Partie (85.). Machte Dampf über die linke Seite. Stark!