Noten zu SC Freiburg gegen FC Bayern: Gnabry feiert Jubiläum, Upamecano ragt heraus

Der FC Bayern trotzt allen Umständen außerhalb des Platzes und fährt in Freiburg einen Sieg ein. Die Noten für die Münchner.

Eigentlich dafür verantwortlich, Tore zu verhindern: Dayot Upamecano traf in Freiburg nach bemerkenswertem Offensiv-Lauf.

Statement-Sieg des FC Bayern: Die Münchner gewinnen das schwierige Auswärtsspiel beim SC Freiburg ohne Trainer Vincent Kompany und mehrere Stars mit 3:1.

Die Noten für den FC Bayern:

JONAS URBIG - NOTE 3: Der junge Keeper vertrat Kapitän Manuel Neuer, der wegen einer Sehnenreizung im Fuß passen musste. Hatte in der ersten Halbzeit fast nichts zu tun. Dann parierte er den Schuss von Matanovic (59.). Sah bei Bischofs Eigentor zum 1:2 nicht glücklich aus. Aber: Top-Parade gegen Ginter (90.+1).

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Bayerns Abwehr-Allrounder war diesmal rechts in der Viererkette gefragt. Defensiv solide, ab und zu auch vorne zu finden. Ordentlich.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Der Abwehrchef verlor einmal in der Vorwärtsbewegung den Ball (10.), das hätte ein gefährlicher Konter werden können. Sein nächster Sturmlauf war erfolgreich: Vom eigenen Strafraum rannte er nach vorne, Olise spielte ihn frei – und Upa schob im Stile eines Angreifers zum 1:0 ein (16.). Überragender Auftritt, defensiv wie offensiv.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Weil sich Minjae Kim gegen Arsenal eine Muskelzerrung zuzog, rückte Tah mal wieder in die Startelf. Wichtiger Block gegen Höler im Strafraum (22.).

NATHANIEL BROWN - NOTE 2: Zuletzt nur Einwechselspieler, diesmal durfte er von Beginn an spielen. Der Linksverteidiger schaltete sich immer wieder vorne ein, scheiterte mit dem rechten Fuß an Backhaus (34.). Toller Assist zu Gnabrys 2:0. Einmal hart von Beste gefoult (55.), konnte nach kurzer Behandlung weiterspielen.

Laimer muss ins Mittelfeld, Rückkehrer Olise setzt den Schlusspunkt

KONRAD LAIMER - NOTE 3: In Abwesenheit von Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic als Sechser gefragt. Und der Österreicher überzeugte mit seiner Laufbereitschaft und gutem Zweikampfverhalten.

TOM BISCHOF - NOTE 4: Erhält momentan viel Spielzeit, es ist die Chance für ihn, sich unverzichtbar zu machen. Da darf noch ein bisschen mehr kommen. Bemüht, aber nicht immer mit dem richtigen Timing bei seinen Pässen. Bitter: Traf ins eigene Tor (82.).

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Gegen Arsenal noch gesperrt wegen seiner Gelb-Roten Karte, jetzt wieder zurück. Und gleich mal mit einem Schuhwechsel nach einer Minute. Das zahlte sich aber aus, gab die Vorlage zum 1:0. Kam frei zum Schuss, das hätte das 2:0 sein können (24.). Mit ganz feinen Pässen. Traf ganz cool zum 3:1 (90.+5).

LENNART KARL - NOTE 3: Nächste Gelegenheit für den Youngster, in die Form der vergangenen Saison zu kommen. Zu Beginn des Spiels oft am Ball, wurde von seinen Kollegen gesucht. Schoss knapp am Winkel vorbei (26.). Ein Schritt in die richtige Richtung.

Gnabry bringt Schwung, Saibari ebenfalls

SERGE GNABRY - NOTE 2: Luis Díaz (Muskelbündelriss) fällt wochenlang aus, daher wird Gnabry nun auf der linken Seite gebraucht. Platzierte einen Schuss deutlich rechts neben das Tor (28.), dann traf er durch den Backhaus-Tunnel zum 2:0 (43.). Sein 100. Bundesliga-Tor.

HARRY KANE - NOTE 3: Am Montagabend wird in London der Ballon d’Or verliehen, Bayerns Torgigant wollte sich mit einem Treffer auf die Verleihung einstimmen. Das gelang nicht. War oft in der eigenen Hälfte zu sehen. Dann köpfte er knapp drüber (57.).

SACHA BOEY - NOTE 3: Kam für Stanisic rein (61.), durfte Spielminuten sammeln. Solide Leistung.

ISMAEL SAIBARI - NOTE 2: Löste Gnabry ab (60.), hatte direkt einen Abschluss. Backhaus parierte (62.). Brachte sehr viel Schwung.

ALPHONSO DAVIES und HIROKI ITO kamen zu spät für eine Bewertung.