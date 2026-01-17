Noten zu RB Leipzig gegen FC Bayern: Olise sticht beim Musiala-Comeback heraus

Der FC Bayern steigert sich nach schwacher erster Halbzeit deutlich und fährt im Spitzenspiel bei RB Leipzig einen klaren 5:1-Sieg ein. Die Noten für die Münchner.

Unbesiegbar! Auch zum Rückrundenstart blieb der FC Bayern ohne Niederlage, bezwang den zuvor Tabellen-Dritten RB Leipzig in dessen Wohnzimmer am Ende mitreißend mit 5:1. Ein echter Fight, bei dem erst Serge Gnabry für den Ausgleich sorgte und dann Harry Kane für die Führung sorgte.

Drei Tage nach dem 3:1-Erfolg in Köln hatte Trainer Vincent Kompany überraschend zunächst Michael Olise draußen gelassen, brachte ihn dann nach einer knappen Stunde für Lennart Karl. Olise war der Unterschiedsspieler, bereitete drei Treffer in Serie vor machte mit dem 5:1 den Deckel drauf. Die zweite Klatsche für RB nach dem 6:0 zum Saisonstart in München.

Die Bayern waren erstmals in dieser Saison – und erstmals seit dem 3. Mai (0:2 und dann 3:3) zur Pause in Rückstand, drehten dann die Partie. Emotionales Highlight: Das lange ersehnte Comeback von Spielmacher Jamal Musiala nach sechs Monaten.

Schon am Mittwoch (21 Uhr) geht es für die Bayern in der Champions League mit einem Heimspiel gegen Belgiens Meister Union Saint-Gilloise weiter.

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER - NOTE 1: Der 39-Jährige mit starkem Reflex gegen Romulos Schuss aus kurzer Distanz (4.), dann aber machtlos gegen dessen 1:0 aus kurzer Distanz. Der Kapitän zeigte gegen den Knaller des Brasilianers (65.) und gegen Diomande (72.) aus kurzer Distanz jeweils eine famose Rettungstat.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Schwierige Aufgabe für den Linksfuß, der wegen all der verletzungsbedingten Ausfälle erstmals als Rechtsverteidiger ran musste. Hatte Anpassungsschwierigkeiten, ließ Raum vor dem 0:1 zu viel Platz, kämpfte sich ins Spiel, wurde sicherer.

Tom Bischof tat sich auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition schwer. © IMAGO/DeFodi Images

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Der Innenverteidiger mit Schwerstarbeit gegen die RB-Offensive um Mittelstürmer Romulo. Presste hoch und intensiv nach vorne, leistete so die eminent wichtige Vorarbeit zu Gnabrys 1:1 als er Baumgartner den Ball wegspitzelte.

JONATHAN TAH - NOTE 1: Der Auswärts-Champion der Liga, hat nun keines seiner vergangenen 39 Auswärtsspiele in der Meisterschaft verloren – sieben mit Bayern, 32 mit seinem Ex-Klub Leverkusen. Rettete in der 16. Minute auf der Linie, kam beim 0:1 durch Romulu zu spät. Warf sich in jeden Schluss, blockte viele Aktionen ab. Bärenstarker Auftritt.

HIROKI ITO - NOTE 3: Der Japaner agierte wie schon in Köln auf der Linksverteidiger-Position. Hatte es mit Leipzigs Außenstürmer-Juwel Diomande zu tun, der ihm einige Male entwischte, dennoch hatte ihn Ito mit gutem Stellungsspiel meist im Griff.

Pavlovic bemüht im Spielaufbau, Goretzka muss angeschlagen runter

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Der gebürtige Münchner aus der eigenen Jugend hatte es im Mann-gegen-Mann-Pressing immer wieder mit Baumgartner zu tun. Bemühte sich um den Spielaufbau, leitete viele Angriffe ein. Im Widerstandsmodus gegen bissige Leipziger. Stark durchgelaufen zum 4:1.

LEON GORETZKA - NOTE 4: Wurde von Seiwald Rot-verdächtig (29./kein VAR-Check!) attackiert, schleppte sich nach langer Behandlung bis zur Pause über den Platz. Im Zentrum schon zuvor mit Problemen gegen das schnelle Umschaltspiel von RB. Zur Pause ausgewechselt, die Schmerzen waren zu groß.

Leon Goretzka erlitt in der ersten Halbzeit einen schmerzhaften Tritt gegen das Sprunggelenk und wurde zur Pause ausgewechselt. © IMAGO/Matthias Koch

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Der Kolumbianer wieder mit großem Laufpensum über Linksaußen, schoss aus beinahe allen Lagen. Die Abschlüsse waren jedoch nicht präzise genug. Schuftete enorm viel für seine Mannschaft, seine Tiefenläufe sind unverzichtbar. Bereite das 5:1 vor.

LENNART KARL - NOTE 4: Empfahl sich mit seinem Jokertor in Köln für die Startelf. Wirbelte über die rechte Seite mit viel Zug zur Mitte, mit feinen Chip-Bälle in die Spitze. Konnte aber nicht die große Wirkung entfalten – nach 57 Minuten ausgewechselt.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Der Mann mit dem Stirnband, Kunsttorschütze in Köln, begann auf der Zehnerposition. Hatte jedoch wenige Ballkontakte, konnte zunächst kaum Gefahrenmomente kreieren, war dann mit dem überlegt erzielten 1:1 zur Stelle.

HARRY KANE - NOTE 2: Die britisch-bayerische war nominell Mittelstürmer, bewegte sich aber in tieferen Räumen und kam kaum zu seinen Szenen im Strafraum. Dank Olises Einwechslung besser in Szene gesetzt, der Franzose legte ihm das 2:1 auf. Vollstreckte sicher zu seinem 21. Saisontreffer.

Die Bayern-Stars um Harry Kane stellten gegen Leipzig einmal mehr ihre enorme Offensivstärke unter Beweis. © IMAGO/Björn Reinhardt

Olise überragt, Musiala feiert endlich sein Comeback

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Kam zur zweiten Halbzeit für Goretzka. Nach drei Spielen Pause wegen seiner Sprunggelenksprobleme zurück auf der Sechserrolle. Seine Präsenz, seine Wirkung aufs Bayern-Spiel wurde sofort ersichtlich, defensiv wie offensiv.

MICHAEL OLISE - NOTE 1+: Der französische Zauberfuß durfte sich wegen der Fülle an Spielen zunächst schonen, kann für Karl (57.) und führte sich mit einem Hacken-Torschuss und feinen Steckpässen ein. Sofort ein Gefahrenvulkan. Bereitete das 2:1, das 3:1 per Ecke und das 4:1 brillant vor, sorgte mit dem Tor zum 5:1 für den vierten Scorerpunkt in einer halben Stunde.

ALPHONSO DAVIES - OHNE NOTE: Bayerns schnellster Profi kam nach seiner Erkrankung erstmals in diesem Kalenderjahr zum Einsatz, Kompany brachte ihn in der 81. Minute. Fügte sich mit seinem Tempo bestens ein.

JAMAL MUSIALA - OHNE NOTE: Konnte erstmals seit seiner schweren Verletzung im Juli bei der Klub-WM im Kader stehen und nun das lang ersehnte Comeback für den Spielmacher in der 87. Minute. Wurde von den Fans, auch von den Leipzigern lautstark gefeiert.

MIN-JAE KIM - OHNE NOTE: Ersetzte in den letzten Minuten Ito, ein Kurzeinsatz für den Südkoreaner.