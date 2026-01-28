Noten zu PSV Eindhoven gegen FC Bayern: Urbig pariert und assistiert – Kane sticht als Joker

Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss der Ligaphase der Champions League mit 2:1 bei der PSV Eindhoven. Die Noten für die Münchner.

Beim ersten Champions-League-Einsatz in dieser Saison überzeugt Jonas Urbig mit ein paar fabelhaften Paraden und einem Assist.

Die Noten für den FC Bayern:

Jonas Urbig - Note 2: Darf in der Königsklasse den Unersetzlichen ersetzen. Bekommt nach einer Viertelstunde erstmals was auf die Finger: kein Problem (15.). Riesen-Parade nach Perisic-Kopfball kurz vor der Halbzeit (44.). Auch nach der Pause gleich wieder hellwach, als PSV drängt. Chancenlos beim 1:1. Klasse Assist zum 2:1!

Tom Bischof - Note 3: Erhält den Vorzug vor Comebacker Alphonso Davies, allerdings auf der ungeliebten rechten Seite. Sein flotter Freistoß mit links segelt knapp über die Latte (6.). Schlägt sich wacker gegen die flinken PSV-Stürmer.

Dayot Upamecano - Note 3: Ist nach Krankheit zurück in der Start-Elf und verteidigt anstelle des gesperrten Min-Jae Kim (Gelb-Rot). Sieht selbst nach 23 Minuten die gelbe Karte, als er beim Zweikampf in Strafraumnähe einen Schritt zu spät kommt. Ansonsten solide.

Jonathan Tah - Note 3: Fälscht einen PSV-Schuss von Veerman brandgefährlich ab, doch Urbig macht sich erfolgreich lang und fischt die Kugel noch aus dem Torwinkel (16.). Bleibt ohne grobe Fehler.

Hiroki Ito - Note 3: Muss diesmal hinten links ran, als Außenverteidiger – eine Spezies, die sich bei den Bayern gerade kollektiv in den Krankenstand verabschiedet hat. Darf nach den Wechseln in die Innenverteidigung rücken.

Aleksandar Pavlovic - Note 3: Wird erstmals auffällig bei seinem Distanzschuss (33.) nach schlauem Querpass von Karl – zu unplatziert. Hinten stabil, nach vorne zurückhaltend.

Musiala trifft bei Startelf-Comeback

Joshua Kimmich - Note 3: Wird vom Ex-Bayern Perisic beim Kopfball gleich mal per Hand auf Distanz gehalten - gelb für den Kroaten (7.). Versucht sich einmal aus der Distanz, zielt aber am langen Pfosten vorbei (32.). Routinierte Vorstellung.

Lennard Karl - Note 3: Da Dauerläufer Michael Olise gelb vorbelastet ist, darf der Junior den rechten Flügel beackern. Nicht so der Fakor wie in manch anderen Spielen. Dann aber: Zauber-Doppel-Doppelpass mit Musiala, der zum 1:0 trifft (58.).

Jamal Musiala - Note 2: Gibt nach einer gefühlten Ewigkeit sein Startelf-Comeback, auf der Zehn – und wird nach fünf Minuten zentral vor dem Strafraum von den Beinen geholt: Freistoß! Doch Bischof ballert drüber. Nicht zu übersehen: Musiala ist auf dem besten Weg zurück zum Schlangenmensch-Dribbler. Wie zum Beweis: sein akrobatischer Treffer zum 1:0.

Luis Díaz - Note 2: Hilft gleich mal ganz hinten aus, als PSV flott loslegt (3.). Scheint überhaupt so ziemlich überall auf dem Platz unterwegs zu sein, der Treibauf. Versteht sich schon wieder prima mit Spielkamerad Musiala. Legt Kane perfekt das 2:1 auf.

Kane auch als Joker treffsicher

Nicolas Jackson - Note 3: Darf ausnahmsweise mal für den Sonst-immer-Spieler Harry Kane ran und kommt laut Coach Vincent Kompany mit Rückenwind vom Afrika-Cup, den er mit Senegal unlängst gewinnen konnte. Gute Chance aufs 1:0 (26.), doch sein Linksschuss aus 16 Metern landet in den Händen von Eindhovens Keeper Kovar. Wirkt generell höchstens mittelglücklich in seinen Aktionen.

Harry Kane - Note 2: Erlöst nach gut einer Stunde den glücklosen Jackson. Trifft wie selbstverständlich aus dem Lauf zum 2:1 (84.). Sein achtes Champions-League-Tor in dieser Saison

Michael Olise - Note 3: Legt nach der Einwechslung gleich los wie die sprichwörtliche Feuerwehr, bleibt aber stets hängen.

Serge Gnabry - Note 3: Braucht lediglich drei Minuten bis zur ersten Torchance, zielt aber viel zu weit nach links (65.).

Alphonso Davies - Note 3: Rückt für Ito auf seinen angestammten Platz hinten links in der Viererkette.

Sasha Boey Kam zu spät für eine Bewertung.