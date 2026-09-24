Noten zu Niederlande gegen Deutschland: Tah nicht immer stabil, Kimmich zieht die Fäden

Die deutsche Nationalmannschaft spielt beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp in den Niederlanden trotz langer Führung nur 1:1. Die Noten für die DFB-Elf.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Jonathan Tah erwischte in den Niederlanden nicht seinen besten Abend.

Die deutsche Nationalmannschaft holt beim Debüt von Jürgen Klopp ein 1:1 gegen die Niederlande. Felix Nmecha erzielt das Tor für die DFB-Elf.

Die Noten für die deutsche Nationalmannschaft:

MARC-ANDRÉ TER STEGEN - NOTE 4: Jürgen Klopp hat den Ajax-Profi als Neuer-Nachfolger auserkoren, ter Stegen hatte ein Heimspiel. Glück, dass van Dijks Kopfballtor wegen des Blockens von Brobbey gegen den Keeper nicht zählte (13.). Da sah er unsicher aus. Insgesamt mit guten und schlechten Szenen. Im Passspiel mit zu vielen Fehlern, auch bei der Strafraumbeherrschung. Rettete aber stark gegen Dumfries (60.). Beim 1:1 ohne Chance.

PHILIPP TREU - NOTE 2: Der Rechtsverteidiger vom SC Freiburg gab sein Länderspieldebüt – und gleich die Vorlage zu Nmechas 1:0 mit seinem Pass in die Mitte. Überzeugende Leistung, laufstark.

JONATHAN TAH - NOTE 4: Harter Zweikampf mit Brobbey im Strafraum, es gab keinen Elfmeter (11.). Hatte so seine Probleme, nicht immer stabil.

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 3: Immer wieder mit langen Pässen aus der Defensive heraus. Viele davon kamen an. Ordentlicher Auftritt.

Gegen die Niederlande in der Startelf: Nico Schlotterbeck. © IMAGO

Brown zu leichtgewichtig, Kimmich zieht die Fäden

NATHANIEL BROWN - NOTE 4: Die Nummer eins derzeit als Linksverteidiger. Wirkte defensiv nicht ganz so konzentriert wie sonst, ließ sich in Zweikämpfen recht leicht abschütteln. Beim 1:1 ließ er Gakpo laufen.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Anders als unter Julian Nagelsmann wieder im zentralen Mittelfeld eingesetzt. In seinem 115. Länderspiel zog der Kapitän an Toni Kroos vorbei auf Platz sieben der DFB-Rangliste. Mit viel Übersicht, clever.

FELIX NMECHA - NOTE 2: Neben Kimmich als Achter häufig in der Offensive zu finden, brachte seine Dynamik ins Spiel ein. So auch beim 1:0: Staubte aus kurzer Distanz ab (32.).

Bleibt unter Bundestrainer Jürgen Klopp der Kapitän: Joshua Kimmich. © IMAGO

KEVIN SCHADE - NOTE 4: Der Außenstürmer vom FC Brentford startete auf der linken Flanke. Einmal heftig gefoult von van Hecke (24.), konnte weiterspielen. Sonst eher blass.

NADIEM AMIRI - NOTE 4: Weil Jamal Musiala kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen passen musste, rückte der Mainzer in die Anfangsformation. Unauffällig in der ersten Halbzeit, war kaum am Ball. Es wurde nicht wirklich besser.

KARIM ADEYEMI - NOTE 3: Engagiert auf der rechten Seite und am 1:0 beteiligt, als er im Strafraum geblockt wurde. Ärgerlich: Nach Browns Super-Vorlage schob er den Ball über das leere Tor (38.).

Havertz muss früh raus, Ersatzmann Ebnoutalib bringt Schwung

KAI HAVERTZ - NOTE 3: Der Arsenal-Profi wurde übel von Timber gefoult (22.), wenig später musste er verletzt ausgewechselt werden (30.). Ganz bitter für den Stürmer.

YOUNES EBNOUTALIB - NOTE 3: Der Frankfurt-Angreifer kam bei seinem Debüt für Havertz in die Partie (30.) und hatte sofort eine Chance: Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde pariert (31.). Brachte Schwung rein.

CHRIS FÜHRICH - NOTE 3: Kam für Schade in die Partie (64.). Bemüht, agil.

ANTON STACH - NOTE 3: Wurde für Nmecha eingewechselt (64.). Abfangjäger im Zentrum. Solide.

SERGE GNABRY und YANNIK ENGELHARDT kamen zu spät für eine Bewertung.