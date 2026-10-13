Der FC Bayern kommt bei Viking Stavanger nicht über ein 3:3 hinaus. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Kamen bei Viking Stavanger nicht über ein 3:3 hinaus: Die Bayern.

Klar, es dauert, bis man nach einer Verletzung wieder der Alte ist. Aber auch bei einem so jungen Super-Talent wie Lennart Karl? Klar, bei dem auch. Zu sehen beim 3:3 des FC Bayern bei Viking Stavanger. Die Bayern in der Einzelkritik:

Urbig hatte keine Chance beim frühen 0:1

JONAS URBIG - NOTE 3: Der Nationalkeeper darf mal wieder ran, nachdem Manuel Neuer "etwas im Fuß gespürt hat", wie es hieß. Hielt sein Tor immerhin 64 Sekunden länger sauber als Neuer gegen Augsburg: keine Chance beim 0:1 durch Stensness. Genauso wenig wie beim 0:2 und beim 3:3.

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Hat in Minute drei nach Olise-Vorlage schon das 1:1 auf dem Fuß: knapp daneben. Wird kurz nach der Halbzeit elfmeterreif gefoult, bekommt Gelb wegen Meckerns – und doch noch einen Elfmeter! Verdienter Lohn für sein starkes Gegenpressing. Prima Laufweg und ein Assist beim 3:2 durch Diaz.

MIN-JAE KIM - NOTE 4: Steigt beim 0:1 gar nicht erst zum Kopfball hoch, warum auch immer. In der Folge: Abspielfehler, Schludrigkeiten, Ballverluste. In Durchgang zwei kaum noch gefordert.

Wurde zur Pause gegen Viking Stavanger ausgewechselt: Nathaniel Brown. © IMAGO

Tah muss zur Pause Platz für Upamecano machen

JONATHAN TAH - NOTE 4: Kommt beim ersten Gegentor auch nicht vom Boden hoch. Danach öfter im gegnerischen als im eigenen Sechzehner – kein Wunder: In den ersten 20 Minuten gab's sieben Ecken für die Roten. Muss nach der Pause Platz machen für Upamecano.

NATHANIEL BROWN - NOTE 3: Tolle Beschleunigung auf der linken Außenbahn! Verliert aber das Laufduell beim blitzsauberen Konter der Gastgeber zum 0:2 (38.). Wird in Halbzeit zwei durch Davies ersetzt.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Flankt, chippt, dirigiert: business as usual. Klasse Doppelpass mit Kane, doch Kimmich zieht aus zu spitzem Winkel daneben (33.). Bleibt mal nach einem Tritt liegen, macht aber weiter. Ballverlust vor dem 3:3.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Fügt sich neben dem anderen Sechser Kimmich problemlos ein, hat aber weniger Spielanteile als sein Kompagnon.

Wurde des Feldes verwiesen: Michael Olise. © IMAGO

Karl fand gegen Stavanger nicht ins Spiel

LENNART KARL - NOTE 4: Endlich wieder ein Startelf-Einsatz, und das auch noch auf der Zehner-Position! Ist aber auch öfter auf dem rechten Flügel zu finden, wenn Olise in die Mitte zieht. Hat wie kurz zuvor Laimer ebenfalls das 1:1 auf dem Schlappen, zielt aber drüber (7.). Findet nicht ins Spiel, das eher an ihm vorbei läuft. Feierabend schon zur Halbzeit.

MICHAEL OLISE - NOTE 5: Legt wieder los wie die berühmte Feuerwehr – klar, einem Feinfuß wie ihm liegt der Kunstrasen. Erster Torschuss: zu braver Freistoß ins kurze Eck (10.). Nächster Versuch erst nach 32 Minuten: weit vorbei. Wirkt genervt von den konsequenten Zweikämpfern aus Stavanger. Lässt sich schließlich provozieren und sieht völlig verdient Gelb-Rot (74.).

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Noch einer, der den frühen Ausgleich auf dem Fuß hat, doch seinen strammen Schuss lenkt der Gästekeeper zur Ecke (14.). Mäßig effektiv in Sachen Dribbling und Flanken. Trifft in Halbzeit zwei, steht aber mal wieder im Abseits. Erst in Minute 70 die Erlösung: das 3:2.

Traf für den FC Bayern vom Punkt: Harry Kane. © IMAGO

Kane mit Doppelpack gegen Stavanger

HARRY KANE - NOTE 2: Der Mann mit den wenigsten Rotationspausen. Erster Kopfball nach einer Kimmich-Flanke mit links (18.). Zweiter Kopfball: völlig frei aus fünf Metern, aber genau in die Arme des Keepers (34.). Trifft dafür per Elfer zum 1:2 (54.): sein 56. Champions-League-Tor. Drei Minuten später Nr. 57, per Kopf. Zuckerpass auf Laimer vor dem 3:2.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Kommt zur allgemeinen Überraschung für Tah statt für Kim ins Spiel. Bekommt aber nicht allzu viel zu tun.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Ebenfalls ein eher unauffälliger Vortrag – bis zum letzten verlorenen Zweikampf beim 3:3.

ISMAEL SAIBARI - NOTE 4: Findet wie Karl nicht ins Spiel, sieht Gelb und muss vorzeitig wieder runter (83.).

JOSIP STANISIC und HIROKI ITO kamen zu spät für eine Benotung.