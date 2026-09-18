Der FC Bayern gewinnt mit 7:0 gegen Union Berlin. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

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Feierten am Freitagabend einen Sieg gegen Union Berlin: Die Bayern um Michael Olise und Jamal Musiala.

Ein 7:0-Schützenfest am Vorabend des Wiesn-Auftakts: Vor der diesmal dreiwöchigen Länderspielpause konnte Trainer Vincent Kompany gegen die biederen Eisernen von Union Berlin seine beste Elf – bis auf den kurzfristig unpässlichen Laimer – bringen und nach der 3:0-Führung zur Pause fleißig auswechseln. Harry Kane traf im Doppelpack, Michael Olise im Dreierpack, dazu legte er eins auf – vier (!) Torbeteiligungen. Ismael Saibari glückte als Joker sein Premierentreffer im FCB-Trikot.

Stanisic erledigt Job sicher und souverän

MANUEL NEUER - NOTE 2: Der Kapitän, ganz in Gelb gekleidet, mit furioser Grätsche (gestrecktes Bein, aber Ball getroffen) kurz vorm Mittelkreis. Starke Parade im Fallen, lenkte die Kugel mit dem Fuß über die Latte (50.). Ansonsten sicher und souverän. Hat jetzt viel Familienzeit.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Vorgesehen war Konrad Laimer, doch der fehlte wegen einer kleinen Verletzung im linken Adduktorenbereich. Also übernahm der Kroate die rechte Abwehrseite und erledigte seinen Job sicher und souverän.

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DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Erhielt den Vorzug vor Kim in der Innenverteidigung. Hatte Unions Mittelstürmer Latte Lath (heißt wirklich so!) im Griff, sah kurz vor der Pause Gelb. Also sicherheitshalber: Auswechslung zur Pause, kommen ja genug Länderspiele.

Für den verletzten Konrad Laimer in der Startelf: Josip Stanisic. © IMAGO

Davies mit starker Einzelleistung vor 1:0

JONATHAN TAH - NOTE 2: Der Abwehrchef kehrte gegenüber dem 2:1 in Elversberg (Pause zur Schonung) zurück ins Team. Gewann hinten nahezu alle Kopfballduelle, traf vorne im Fünfmeterraum beinahe per Kopf (22.).

ALPHONSO DAVIES - NOTE 2: Letztes Spiel vor den Flitterwochen für den Kanadier, der auf die Testländerspiele in seiner Heimat verzichten darf. Ist gut drauf, der Phonzy. Feine Einzelleistung als Vorarbeit zu Musialas 1:0.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef bleibt auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp DFB-Kapitän. In seinem 501. Pflichtspieleinsatz für Bayern Dreh- und Angelpunkt.

Auf der Doppelsechs neben Aleksandar Pavlovic: Joshua Kimmich. © IMAGO

Musiala erneut der Dosenöffner für den FC Bayern

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Kimmichs Nebenmann als Sechser mit viel Laufarbeit, stopfte Löcher. Alles im Griff. Hat jetzt Pause, ist erst für den zweiten Länderspiel-Doppelpack nominiert.

MICHAEL OLISE - NOTE 1: Der Rechtsaußen holte den Elfmeter zum 2:0 heraus und setzte den Ball zum 3:0 per Linksschuss sauber ins kurze Eck, tanzte Union-Keeper Rönnow zum 6:0 aus. Die Flanke auf Kane, der zum 4:0 einköpfte, war bestens temperiert. Unwiderstehlich, der Mann.

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Wie gegen Bodø wieder mit dem Dosenöffner – und das am Vorabend des Wiesn-Starts. Hämmerte den Ball Hau-den-Lukas-mäßig ins lange Eck zur Führung, sein zweiter Pflichtspieltreffer. Wird in allen vier anstehenden Länderspielen im Kader sein.

Kane mit Doppelpack gegen Union Berlin

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Der Kolumbianer zuletzt mit Ladehemmung, gegen Union mit gewohntem Fleiß und viel Energie. Traf per feinem Heber, war jedoch im Abseits (30.). Wirbelte und werkelte – blieb aber bis zur Auswechslung (63.) wieder ohne Tor.

HARRY KANE - NOTE 1: Verwandelte den Elfmeter zum 2:0 knallhart und sicher. Sein 100. Bundesligator im 98. Liga-Einsatz. Legte per Kopf zum 4:0 nach. Macht insgesamt 152 Tore in 154 Pflichtspielen für den FCB. Eine Wucht, der Mann.

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Kam nach der Pause für Upamecano in die Abwehr. Räumte alles weg.

Traf für den FC Bayern zum zwischenzeitlichen 2:0 vom Punkt: Harry Kane. © IMAGO

Gnabry feiert Comeback für den FC Bayern

ISMAEL SAIBARI - NOTE 2: Ersetzte ab der 63. Minute Díaz auf Linksaußen. Versenkte nach zielstrebiger Einzelleistung zum 5:0. Sein Premieren-Treffer seit dem Wechsel im Sommer von Eindhoven.

TOM BISCHOF - NOTE 2: Der Mittelfeldspieler durfte für Pavlovic als Sechser rein (63.), lieferte zwei Torvorlagen. Bald winkt sein zweiter DFB-Einsatz.

SERGE GNABRY - OHNE NOTE: Wurde bei seiner Einwechslung gefeiert. Das Comeback nach harten Monaten (WM-Aus) aufgrund seines Adduktoren-Abrisses, zugezogen im April. Durfte ab der 77. Minute mitwirbeln – als Mittelstürmer!

NATHANIEL BROWN - OHNE NOTE: Durfte noch Kantersieg Luft schnuppern, ersetzte ab der 83. Minute Davies als Linksverteidiger.