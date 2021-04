Noten zu FC Bayern gegen Union Berlin: Musiala sticht aus durchschnittlicher B-Elf heraus

Hansi Flick rotiert vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ordentlich durch und bringt zahlreiche Talente. Gegen Union Berlin erarbeitet sich die B-Elf ein 1:1 - die Noten für die Bayern.

München - Es wird wieder knapper an der Tabellenspitze der Bundesliga: Der ersatzgeschwächte FC Bayern kommt gegen Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus, RB Leipzig rückt mit dem 4:1-Sieg in Bremen auf fünf Punkte heran. Wer beim Ausrutscher der Münchner überzeugte – und wer enttäuschte:

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER, NOTE 3: Nach einem Patzer und drei Gegentoren insgesamt gegen Paris hatte der Kapitän diesmal weniger zu tun. Packte sicher gegen den Kopfball von Bülter zu (24.). Sonst immer aufmerksam, wenn er mal gefordert wurde. Beim Gegentor ohne Chance.

BOUNA SARR, NOTE 4: Der französische Rechtsverteidiger durfte mal wieder ran, weil Niklas Süle wegen einer Muskelverletzung nicht konnte und Benjamin Pavard geschont wurde. Durchwachsene Leistung. Ließ sich einmal tunneln (16.), offensiv setzte er keinerlei Akzente. Sah die Gelbe Karte (76.).

Debütant Stanisic fügt sich gut ein

JÉROME BOATENG, NOTE 3: Gutes Stellungsspiel (8.), damit verhinderte er einen gefährlichen Union-Konter. Auch im weiteren Spielverlauf sehr konzentriert, mit ordentlichem Passspiel und Zweikampfverhalten. Später ausgewechselt.

JAVI MARTÍNEZ, NOTE 3: Der Baske (32) befindet sich auf seiner Abschiedstournee, im Sommer wird er Bayern verlassen. Als Vertreter des geschonten Alaba in der Startelf und mit einer souveränen Vorstellung. Vor allem im Kopfballspiel überzeugend.

JOSIP STANISIC, NOTE 4: Der 21-jährige Deutsch-Kroate, der sonst für die Amateure in der 3. Liga spielt, kam zu seinem Bundesliga-Debüt. Alphonso Davies (gesperrt) und Lucas Hernández (verletzt) fehlten. Und der Linksverteidiger löste seine Aufgabe über weite Strecken gut, kam dann aber beim 1:1 zu spät gegen Ingvartsen (85.).

Musiala wirbelt und trifft - Dantas mit Startelf-Debüt

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Er hätte wohl auch gern mal pausiert, aber das gibt die Personallage aktuell nicht her. Und so musste Kimmich wieder den Strategen und Kämpfer in Personalunion geben. Sehr engagiert, nicht alles gelang. Sein Freistoß flog an Freund und Feind vorbei ins Toraus (52.).

TIAGO DANTAS, NOTE 4: Startelf-Premiere für den kleinen Portugiesen (1,69 m), der von Flick sehr geschätzt wird. Als Achter neben Müller und vor Kimmich positioniert, durchaus mutig unterwegs. Toller Steilpass auf Choupo-Moting, das hätte das 1:0 sein können (17.). Deutete seine technische Klasse an, tauchte aber auch immer wieder ab.

JAMAL MUSIALA, NOTE 2: Anstelle von Sané in der Startelf, der Youngster wirbelte auf dem rechten Flügel. Musiala traute sich gewohnt viel zu, sein Fernschuss zischte knapp links vorbei (22.). In der Offensive der aktivste Bayern-Spieler – und dann mit der Führung: Müller-Pass, Haken, Schuss, 1:0 (68.)! Reichte aber nicht zum Sieg.

Müller arbeitet defensiv viel - Coman angeschlagen

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Bayerns Raumdeuter pendelte zwischen Sechser- und Achterposition, er coachte den 20-jährigen Dantas vorbildlich. Hinten half Müller fleißig aus, vorne versuchte er es immer wieder mit Dribblings und Pässen. Vor dem 1:0 äußerst erfolgreich, als er für Musiala auflegte. Müller, der Assist-König der Bundesliga.

KINGSLEY COMAN, NOTE 4: Nach einer halben Stunde musste der Franzose am linken Fuß behandelt werden, er konnte nach kurzer Behandlung aber weiterspielen. Aufatmen bei Bayern. Doch richtig munter wirkte Coman im Anschluss an die Verletzungspause nicht. Zur Halbzeit musste er raus.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 4: Der Lewandowski-Ersatz hatte die erste Bayern-Chance: Sein Schuss wurde in letzter Sekunde noch zur Ecke geblockt (12.). Anschließend rieb sich Choupo-Moting in harten Zweikämpfen gegen die Union-Verteidiger auf, ihm gelang nur wenig. Ausgewechselt.

LEROY SANÉ, NOTE 4: Nach 45 Minuten für den angeschlagenen Coman eingewechselt. Sané hatte in der Schlussphase gegen PSG müde gewirkt, diesmal kaum agiler. Ausnahme: Sein gefährlicher Linksschuss, der abgefälscht wurde und knapp über die Latte flog (65.).

DAVID ALABA, NOTE 3: In der 58. Minute für Choupo-Moting eingewechselt. Alaba rückte auf die Sechserposition, Müller ins Sturmzentrum. Brachte Struktur ins Spiel. Schoss knapp über das Tor (90.+3).

Auch Scott debütiert - Comebacker Nianzou agiert unglücklich

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Der Franzose kam für Boateng ins Spiel (66.) und agierte fortan in der Innenverteidigung neben Martínez. Ohne Fehler in der Defensive, dann per Flanke am 1:0 beteiligt.

CHRISTOPHER SCOTT, NOTE 4: Auch der 18-Jährige kam zu seinem Bundesliga-Debüt, Dantas machte für ihn Platz (66.). Durfte mit seinen Kollegen kurz nach der Einwechslung das 1:0 bejubeln. Im Angriff eingesetzt, unauffällig.

TANGUY NIANZOU, NOTE 4: Nach monatelanger Verletzungspause kam er zu seinem Comeback: Für Musiala eingewechselt (74.), es war Nianzous zweiter Einsatz in dieser Saison. Sah nach einem harten Foul die Gelbe Karte (83.) – und ließ vor dem 1:1 Andrich entwischen. Bitter für den 18-jährigen Franzosen.