Noten zu FC Bayern gegen RB Leipzig: Lucho legt los, Olise macht weiter

Der FC Bayern feiert einen Traum-Start in die neue Bundesliga-Saison und fertigt RB Leipzig im Eröffnungsspiel mit 6:0 ab. Die Noten für die Münchner.

Luis Díaz und Michael Olise sorgten in der Bayern-Offensive gegen RB Leipzig für mächtig Wirbel

Der Kolumbianer Luis Fernando Díaz Marulanda ist erst kürzlich von Liverpools River Mersey an die Isar gewechselt, doch wer ihm beim Bundesliga-Debüt gegen RB Lepizig zuschaut, entdeckt eine erstaunliche Vertrautheit bei dem 28-Jährigen.

Die Noten für den FC Bayern:

Spieler Note Manuel Neuer 3 Konrad Laimer 2 Dayot Upamecano 3 Jonathan Tah 3 Josip Stanisic 3 Joshua Kimmich 2 Leon Goretzka 3 Michael Olise 1 Serge Gnabry 3 Luis Díaz 2 Harry Kane 1 Aleksandar Pavlovic 3 Lennart Karl 3 Sacha Boey 3 Min-Jae Kim 3

Manuel Neuer - Note 3: Wird am Ende dieser Saison 40 Jahre alt sein, was man ihm natürlich nicht ansieht. Gut, er ist nach der Seitenwahl vor dem Anpfiff auch lange Zeit nicht mehr im Bild, so gut funktioniert das Pressing seines Teams. Bekommt er die ganze Saison über so wenig zu tun, kann er noch 40 weitere Jahre spielen.

Konrad Laimer - Note 2: Gute Chance in der 11. Minute nach Zuckerpass von Kane, aber ein Stürmer ist Laimer nun mal nicht. Dafür aber immer noch ein unermüdlicher Renner.

Dayot Upamecano - Note 3: Trägt die mit Abstand blauesten Kickstiefel, fällt sonst aber kaum auf, weil Leipzigs Offensive den Bayern-Strafraum meist nur aus der Ferne sieht.

Jonathan Tah - Note 3: Kompromissloses Liga-Debüt im Bayern-Dress. Wirkt so, als würde er schon ewig neben Upamecano stehen. Könnte ein schönes Abwehrbollwerk werden, die beiden. Dumm nur der Stolperer vor dem abgepfiffenen 1:4.

Josip Stanisic - Note 3: So wünscht man sich als Abwehrprofi einen Saisonauftakt: Heimspiel, unter Flutlicht, super Stimmung – und nicht allzu viel zu tun bei der Arbeit.

Olise schnürt Doppelpack, Díaz mit erstem Ligatreffer

Joshua Kimmich - Note 2: Kann mit seinen längst legendären Chip-Bällen wahrscheinlich auch den Schaum von einem Weißbierglas runter schießen, so präzise kommen diese Augenweide-Pässe an. Wie vor Kanes Beinahe-Traumtor (25.).

Leon Goretzka - Note 3: Bekommt im ersten Strafraumgetümmel gleich was auf den Knöchel (5.), kann aber weiterspielen. Ein Kopfball über das Tor kurz vor der Pause, ansonsten vergleichsweise unauffällig.

Michael Olise - Note 1: Holt die erste Ecke raus (4.), nach 17 Minuten rutscht sein als Flanke gedachter Schuss beinah noch vorbei an Gulacsi. In Minute 28 ist es folgerichtig der Franzose, der den ersten Saisontreffer markiert: Vollspann mit 112 km/h. 14 Minuten später der nächste Gala-Auftritt: Trifft nach Pass von Gnabry und einem schönen Haken locker wie im Training zum 3:0.

Serge Gnabry - Note 3: Erhält den Vorzug vor Talent Lennart Karl. Hätte den Platz in der Start-Elf fast mit dem Treffer gerechtfertigt, doch sein abgefälschter Schuss klatscht gegen die Latte (40.).

Luis Díaz - Note 2: Spielt bei der ersten Ballberührung einen Fehlpass. Besser läuft es nach der Ballstaffette über Kane und Gnabry, an deren Ende der Neue die Kugel zum 2:0 in die Maschen donnert (32.). Versteht sich mit den Kollegen schon sehr gut.

Kane trifft dreifach, Kompany lässt die Jungen ran

Harry Kane - Note 1: Toller Spielmacher-Pass auf Laimer, der den Ball nicht gescheit verarbeiten kann – Gulacsi pariert (11.). Schlittert in Minute 25 knapp am Traumtor vorbei: Volleyabnahme aus vollem Lauf nach Kimmich-Chip. Mittenrein trifft er nach 64 Minuten auf Vorarbei Díaz. Zehn Minuten später der nächste Streich nach Hackenstreichler von – genau: Díaz. Drei Minuten später der Hattrick.

Aleksandar Pavolvic - Note 3: Gibt in Minute 68 sein Comeback. Schöner Spielstand, um wieder rein zu kommen.

Lennart Karl - Note 3: Zimmert kurz nach der Einwechslung beherzt mit links drauf, doch Gulacsi hält.

Sacha Boey - Note 3: Fällt natürlich immer auf, wenn er auf dem Platz steht – keiner hat die Haare schöner. Solider Kurz-Einsatz.

Min-Jae Kim - Note 3: Kaum gefordert in den letzten 20 Minuten.

Jonah Kusi-Asare kam zu spät für eine Bewertung.