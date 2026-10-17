Der FC Bayern gewinnt gegen RB Leipzig mit 6:1. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Zwei nicht gewonnene Spiele in Serie, das kommt selten vor bei den Bayern – unter Trainer Vincent Kompany schon gar nicht. Zuletzt war das im April 2025 der Fall. Und damit ja kein Gedanke an eine (Mini–)Krise aufkommt, legten die Münchner am Samstagabend einen super–engagierten Auftritt hin, filetierten RB Leipzig mit 6:1.

Díaz mit Dreierpack gegen Leipzig

Die Torschützen in der Allianz Arena gegen harmlose Sachsen, trainiert von Ex–Bayern–Profi Martin Demichelis: Luis Díaz (Dreierpack!), Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Harry Kane. Kompany übrigens war durch eine Hüftblessur gehandicapt, konnte kaum an der Seitenlinie coachen, das übernahmen seine Assistenten um Aaron Danks.

Am Mittwoch steht in der Ligaphase der Champions League das Highlight–Spiel gegen den FC Arsenal an, den Vorjahresfinalisten der Königsklasse. Können die Bayern ihre wiedererlangte Form gegen die Gunners erneut zeigen? Die AZ–Einzelkritik.

JONAS URBIG – NOTE 3: Da Manuel Neuer weiter seine Fußverletzung plagt, durfte der Stellvertreter und Kronprinz erneut ins Tor. Wirkte stets aufmerksam und damit auf Ballhöhe. War am Ende super–sauer über den RB–Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Maksimovic.

Gegen seinen Ex-Klub in der Defensive kaum gefordert: Konrad Laimer. © IMAGO

Laimer arbeitete enorm viel nach vorne

KONRAD LAIMER – NOTE 2: Arbeitete über die rechte Seite enorm viel nach vorne und hinten, ackerte für zwei. Bei der Entstehung des 3:0 involviert, in der 51. Minute nach einem Foul an Nusa mit Gelb verwarnt. Da wollte Kompany nichts riskieren, nahm den Österreicher runter (59.)

DAYOT UPAMECANO – NOTE 2: Wirkte topfit, souverän in der Defensive gegen RB–Stürmer Nkunku und angriffslustig nach vorne. Hätte mit wuchtigem Schuss beinahe das 2:0 erzielt – Vandevoordt parierte stark. So nicht wegzudenken aus der Bayern–Abwehr.

MIN–JAE KIM – NOTE 2: Anstelle von Jonathan Tah im Abwehrzentrum. Spielt seinen Part immer dann, wenn er gebraucht wird, zuverlässig herunter. Bärenstarke Leistung des Südkoreaners. Ob Trainer Vincent Kompany ihn zum Arsenal–Spiel für Tah aus der Startelf nimmt?

Durfte gegen RB Leipzig für Jonathan Tah starten: Min-jae Kim. © IMAGO

Kimmich Dreh– und Angelpunkt beim FC Bayern

NATHANIEL BROWN – NOTE 2: Erhielt auf der Linksverteidiger–Position den Vorzug vor Davies. Lief nach hinten viele Bälle ab, ging in der Vorwärtsbewegung steil wie ein Linksaußen, legte so wunderbar in die Mitte zu Kane, der zum 5:0 einschob.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Der Mittelfeld–Chef als Antreiber und Passgeber. Wundervoller Ball aus dem Mittelkreis über die erste RB–Linie zu Díaz, der zum 1:0 vollendete. Dreh– und Angelpunkt im Zentrum.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 2: Kimmichs Nebenmann als Sechser hatte leicht angeschlagen in Stavanger pausiert. Gegen RB total heiß und voller Leidenschaft als Arbeiter im Zentrum. Belohnte sich mit dem 2:0, ein cleverer Schuss ins kurze Eck (26.). Durfte in der 59. Minute runter – und sich schonen für Mittwoch, das Duell mit Arsenal.

Zeigte eine Reaktion nach seinem Platzverweis in Stavanger: Michael Olise. © IMAGO

Díaz beendet Ladehemmung

MICHAEL OLISE – NOTE 2: Der Rechtsaußen hatte etwas gutzumachen nach der Gelb–Roten Karte in Norwegen. Vom Anpfiff weg super–engagiert, ging weite Wege. Gegenspieler David Raum erhielt eine Lehrstunde. Schloss mit Wucht und Präzision zum 3:0 ab (34.). Fehlt am Mittwoch gegen Arsenal gesperrt.

ISMAEL SAIBARI – NOTE 4: Der Sommer–Zugang aus Eindhoven in der zentralen Rolle hinter Mittelstürmer Kane war viel unterwegs, überall zu finden und immer wieder gefährlich zwischen den Linien. Startete oft gut in die Tiefe, konnte die Bälle allerdings nicht verwerten. Raus nach 59 Minuten.

LUIS DÍAZ – NOTE 1+: Der Kolumbianer beendete in Stavanger seine Ladehemmung und legte gegen RB eine ganz famose Leistung hin. Dreierpack! Traf nach Kimmichs Pass zur Führung, drehte danach immer mehr auf, bereitete als Linksaußen das 2:0 von Pavlovic vor und legte nach der Pause mit feiner Einzelleistung das 4:0 sowie das 5:0 nach. Mit Saison–Pflichtspieltreffer drei, vier, fünf.

Karl gegen RB Leipzig im Pech

HARRY KANE – NOTE 2: 100. Bundesliga–Spiel für den Toptorjäger, traf natürlich beim Jubiläum – zum 5:0 (53.). Legte einmal mit der Hacke in den Lauf von Upamecano. Bereitete das 3:0 von Olise perfekt vor, passte zu Díaz vor dem 4:0 – schon mit fünf Vorlagen in der Liga. Top–Wert der Liga mit Werders Marco Grüll. Durfte sich nach 59 Minuten schonen. Für Mittwoch.

LENNART KARL – NOTE 3: Der Rechtsaußen kam in der 59. für Saibari, rückte allerdings ins Zentrum auf die Position des Marokkaners. Zuletzt mit einer Formdelle, diesmal engagiert. Jedoch mit Pech, da das Spiel nach seiner Einwechslung längst gelaufen war.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Ersetzte Konrad Laimer ab der 59. Minute auf der Rechtsverteidiger–Position. Gute Flanke auf Olise, der nur die Latte traf (75.). Solide Abwehrarbeit.

Boey mit Einsatzzeit für den FC Bayern

TOM BISCHOF – NOTE 3: Der Mittelfeldspieler durfte für Pavlovic als Sechser rein (59.), ein positionsgetreuer Wechsel. Mit einem Hammerschuss (69.) erzielte er beinahe das 6:0.

SERGE GNABRY – NOTE 3: Kam in Stavanger nicht zum Einsatz, diesmal ab der 59. für Kane im Sturmzentrum. Traf beinahe per Abstauber zum 7:0 (75.). Wartet auf seinen ersten Saisontreffer.

SACHA BOEY – OHNE NOTE: Kurzeinsatz für den Franzosen aber der 77. Minute, für den die Münchner im Sommer keinen Abnehmer fanden. Durfte auf der rechten Abwehr–Seite ran. Nach einer Leihe in der Rückrunde der vergangenen Saison zu Galatasaray Istanbul machte er die Vorbereitung in München mit, kam nun erstmals seit ein paar Vorbereitungsspielen im Juli und August wieder zum Einsatz. Der Vertrag des 26–Jährigen läuft noch bis 2028.