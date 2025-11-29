Der FC Bayern gewinnt 2:1 gegen den FC St. Pauli. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Gewannen mit 2:1 gegen den FC St. Pauli: Die Bayern um Harry Kane.

Der FC Bayern bleibt im zweiten Spiel in Folge ohne Sieg: Die Münchner kommen gegen den FC St. Pauli nicht über ein 1:1 hinaus. Gleich dreimal scheitert Bayern am Aluminium. Die Einzelkritik der AZ.

Laimer ist am 0:1 beteiligt, Kim nutzt Startelfchance nicht wirklich

MANUEL NEUER – NOTE 4: 534. Bundesliga–Spiel für den Schnurrbart–Torhüter, der nun gemeinsam mit Eike Immel auf Platz zwei der ewigen Keeper–Rangliste liegt. Nur Oliver Kahn (557) hat mehr Partien absolviert. Nach seinen Patzern gegen Arsenal erneut unglücklich: Andreas Hountondji schob ins kurze Eck an Neuer vorbei zum 1:0 für St. Pauli ein (6.). Sonst hatte er fast nichts zu tun.

KONRAD LAIMER – NOTE 4: Bayerns Dauerbrenner blieb in der Startelf, er verteidigte diesmal auf der rechten Seite. Und er war am 0:1 beteiligt, als er zunächst einen Fehlpass spielte und dann das Zuspiel auf Hountondji nicht verhindern konnte. Kein allzu guter Nachmittag, zur Halbzeit ausgewechselt.

MINJAE KIM – NOTE 4: Weil Dayot Upamecano eine Pause erhielt und nicht im Kader stand, erhielt der Südkoreaner eine Chance in der Startelf. Er nutzte sie nicht wirklich. Beim 0:1 mit schlechtem Stellungsspiel, Hountondji lief in seinem Rücken davon. Immerhin: Sein schöner Pass auf Díaz leitete das 1:1 ein.

Nicht die beste Leistung gegen den FC St. Pauli: Min-jae Kim. © IMAGO

Bischof gegen den FC St. Pauli im Pech

JONATHAN TAH – NOTE 3: Der deutlich stabilere der beiden Innenverteidiger. Konzentrierter Auftritt.

TOM BISCHOF – NOTE 3: Der U21–Kapitän durfte sich erneut auf der linken Abwehrseite beweisen. Er hatte Pech, als sein abgefälschter Schuss von der Latte abprallte. Das wäre fast das 1:1 gewesen. Insgesamt solide. Nach Olises Flanke traf er den Ball nicht richtig (64.).

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Vincent Kompany rotierte insgesamt vier Mal im Vergleich zum Arsenal–Spiel, Mittelfeldchef Kimmich blieb allerdings in der Startelf. Zuverlässig wie immer, ohne die ganz großen Momente nach vorne. Aber dann: Mit der Flanke zu Díaz beim 2:1.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 4: Auch der Youngster begann wieder im Zentrum, er hatte die erste Chance: Mit links schoss er über das Tor (5.). Mit dem einen oder anderen Fehlpass zu viel.

Díaz mit Vorlage und Tor gegen St. Pauli

LENNART KARL – NOTE 3: Michael Olise saß zunächst nur auf der Bank, er durfte mal durchschnaufen. Für den Franzosen wirbelte Karl auf der linken Seite. Und er war erneut torgefährlich: Sein Schlenzer mit dem linken Fuß klatschte an den Pfosten (23.). Später verpasste er nach Bischofs Flanke den Ball und damit das 1:1 (38.).

RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 3: Zuletzt kaum eingesetzt, gegen St. Pauli als Zehner gefragt. Kurz vor der Pause mit dem so wichtigen 1:1 aus kurzer Distanz (44.). Davon abgesehen eher blass.

LUIS DÍAZ – NOTE 2: Gegen Arsenal gesperrt, jetzt wieder ausgeruht und bereit. Das zahlte sich für die Bayern aus: Im Liegen bereitete er Guerreiros 1:1 vor. Ein Krabbel–Assist des Kolumbianers. Sehenswert! Diáz war neben Karl der agilste Spieler in der Offensive, er verpasste mit links knapp das 2:1 (59.). Nach Karls Pass verstolperte er im Strafraum (61.). In der Nachspielzeit mit der Erlösung: Per Kopf und Schulter brachte er den Ball im Tor unter (90.+3).

Traf zum 2:1 für den FC Bayern: Luis Díaz. © IMAGO

Stanisic brachte Schwung in die Partie

HARRY KANE – NOTE 4: Schonung mag der Engländer nicht, er wollte natürlich wieder auf Torejagd gehen. Unauffällig in der ersten Halbzeit, ehe er es mit einem Linksschuss versuchte: weit rechts am Tor vorbei (29.). Auch sein Freistoß fand nicht den Weg in den Kasten, flog drüber (40.). Es war nicht Kanes Tag, in der zweiten Halbzeit wurde sein Schuss geblockt (71.). Und dann traf er auch noch den Innenpfosten (81.). Ärgerlich.

MICHAEL OLISE – NOTE 4: Kam zur zweiten Halbzeit für Laimer in die Partie (46.). Wie schon gegen Arsenal mit einer mäßigen Leistung. Zu nachlässig in einigen Situationen.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Für Guerreiro eingewechselt (65.). Brachte Schwung auf der rechten Seite.

Joker Gnabry ohne Glück

SERGE GNABRY – NOTE 4: Löste Youngster Karl ab (65.). Ohne Glück im Abschluss, schoss drüber (85.).

LEON GORETZKA – NOTE 3: Trieb die Mannschaft nach seiner Einwechslung an (77.).

NICOLAS JACKSON – NOTE 2: Traf in der Nachspielzeit zum 3:1 nach einem Konter. Die Entscheidung.