AZ-Plus

Noten zu FC Bayern gegen FC Brügge: Karl trifft und stellt einen Rekord auf, Díaz hämmert

Der FC Bayern gewinnt in der Champions League gegen den FC Brügge mit 4:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Traf zum 1:0 für den FC Bayern: Youngster Lennart Karl.
Traf zum 1:0 für den FC Bayern: Youngster Lennart Karl. © IMAGO

Zwölftes Pflichtspiel, zwölfter Sieg: Der FC Bayern setzt seine tolle Serie fort, besiegt Club Brügge in der Champions League völlig ungefährdet mit 4:0. Die Offensive überzeugt einmal mehr. Die Einzelkritik der AZ.

Neuer zeigt fußballerische Klasse 

MANUEL NEUER - NOTE 3: In der aktuellen Form unersetzlich für Bayern, daher will der Klub Neuers im Sommer auslaufenden Vertrag gerne um ein weiteres Jahr verlängern. Gegen ein harmloses Brügge-Team vor allem mit dem Ball am Fuß gefordert. Zeigte seine fußballerische Klasse. Souverän.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Wieder fit genug für die Startformation, der Portugiese verteidigte hinten rechts. Sacha Boey rotierte auf die Ersatzbank. Guerreiro spielte ordentlich, sehr offensiv. Später ausgewechselt.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Umsichtiger Abwehrchef. Hatte sicher schon anstrengendere Abende in der Arena. Mit ein paar Ausflügen nach vorne.

Beackerte seine Seite gegen Brügge: Konrad Laimer.
Beackerte seine Seite gegen Brügge: Konrad Laimer. © IMAGO

Laimer im Zweikampf ein Biest, Kimmich mit Übersicht

JONATHAN TAH - NOTE 2: Bayerns Innenverteidiger leitete das 1:0 mit einem Pass auf Karl ein. Defensiv stark im Zweikampfverhalten.

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Der Österreicher spielte erneut auf der linken Abwehrseite – und das überzeugend. Kanes Treffer zum 2:0 legte Laimer mit einem Querpass vor. Im Zweikampf ein Biest.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Mit gewohnt guter Übersicht auf der Sechserposition. Brügge war im Zentrum klar unterlegen.

Olise gegen Brügge nicht so auffällig wie sonst

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der Mittelfeld-Youngster blieb in der Startelf und legte munter los: Pavlovics Schuss wurde vom Keeper noch an den Pfosten gelenkt – Pech (10.). Stabiler Auftritt.

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Einer der konstantesten Bayern-Profis. Diesmal nicht ganz so auffällig und torgefährlich. Am 4:0 beteiligt.

LENNART KARL - NOTE 2: Das 17-jährige Supertalent durfte sich in der Startelf beweisen. Auf der Zehnerposition sofort gefährlich und erfolgreich: Karl zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel zum 1:0 (5.). Ein Traumtor! Und Karls erster Treffer für die Profis. Jünger war kein Torschütze für Bayern in der Königsklasse. Karl agierte auffällig, knapp verpasste er das 3:0 (31.).

Zeigte einen starken Auftritt gegen den FC Brügge: Luis Díaz.
Zeigte einen starken Auftritt gegen den FC Brügge: Luis Díaz. © IMAGO

Jackson mit zweitem Bayern-Tor

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Einer der Immer-Spieler bei Kompany. Und immer einer der Aktivsten. Díaz probierte viel, sein Linksschuss wurde gehalten (20.). Dann traf "Lucho": Hammerhart mit rechts unter die Latte ins Tor (34.). Ein Kracher des Kolumbianers.

HARRY KANE - NOTE 2: Nach seinem Zehner-Auftritt gegen Dortmund wieder ganz vorne in der Spitze aufgestellt. Was seiner Torgefahr nicht schadete. Nach Laimers Pass schob Kane locker zum 2:0 ein (14.). Bereits sein 20. Tor für Bayern in dieser Saison. Knallte noch einen Schuss ans Lattenkreuz (45.). Hätte weitere Treffer erzielen können.

NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Der Senegalese kam für Kane in die Partie (69.). Zunächst mit Pech im Abschluss: Scheiterte frei vor dem Tor (76.). Dann staubte er zum 4:0 ab (79.), sein zweites Bayern-Tor.

Bischof ohne Fehler, Goretzka solide

TOM BISCHOF - NOTE 3: Löste Guerreiro ab (69.). Links hinten ohne Fehler.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Der Routinier ersetzte Youngster Karl (69.). Solide.

MINJAE KIM und WISDOM MIKE kamen zu spät für eine Bewertung. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.