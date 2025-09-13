Der FC Bayern gewinnt am 3. Spieltag der Bundesliga gegen den Hamburger SV mit 5:0. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

Nach der Länderspielpause gewinnt der FC Bayern den Nord-Süd-Schlager mit 5:0 gegen den Hamburger SV, bleibt damit Spitzenreiter in der Bundesliga. Nachdem Serge Gnabry (3.) das Schützenfest eröffnete, legten Aleksander Pavlovic (9.), Harry Kane (26., 62.) und Luis Díaz (29.) nach. Die Münchner in der Einzelkritik.

Upamecano teils zu rustikal in den Zweikämpfen

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der Bayern-Kapitän wurde erstmals in der 18. Minute geprüft, hielt aber ohne Probleme. Ansonsten kaum gefordert. Ruhiger Samstagabend für den Keeper.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 4: In den Zweikämpfen gegen die Hamburger teils zu rustikal, nicht immer aufmerksam. Wurde wohl auch deshalb zur Pause ausgewechselt.

Laimer harmoniert mit Olise auf der rechten Seite

JONATHAN TAH - NOTE 3: Wirkte deutlich gefestigter als zuletzt, bekam aber auch deutlich weniger zu tun. Versucht sich mit möglichst wenig Risiko Stück für Stück Selbstvertrauen zurückzuholen.

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Spulte seine Meter runter, harmonierte auf der rechten Seite mit Olise. Defensiv über weite Strecken sicher. Guter Auftritt des Österreichers.

Zeigte gegen den Hamburger SV eine gute Leistung: Konrad Laimer. © IMAGO

Kimmich nicht so auffällig wie sonst

JOSIP STANISIC - NOTE 4: Unterschätzte in Halbzeit eins einen langen Ball der Gäste, lud die Hamburger damit zum Angriff ein. Auch ansonsten nicht immer sicher. Wurde in der zweiten Hälfte in die Innenverteidigung verfrachtet, wirkte dort gefestigter.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Bayerns Schaltzentrale nicht so auffällig wie sonst, hatte dennoch alles unter Kontrolle. Stand gegen Ende der ersten Halbzeit relativ frei vor dem HSV-Tor, verfehlte allerdings deutlich.

Gnabry bringt FC Bayern mit Hammer auf Kantersieg-Kurs

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der Masken-Mann rückte für Goretzka in die Startelf, traf nach schönem Zusammenspiel mit Harry Kane. Gab ihm sichtlich Aufwind. Warf sich immer wieder in die Zweikämpfe. Nach dem Seitenwechsel allerdings nicht mehr so griffig.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Brachte die Bayern mit einem strammen Schuss auf Kantersieg-Kurs. Strotzte nur so vor Selbstvertrauen, ließ aber im Laufe der Partie etwas nach. Wurde wohl auch deshalb für Jackson ausgewechselt.

Traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FC Bayern: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Olise mit seiner Geschwindigkeit und Technik kaum zu stoppen

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Im Vergleich zu seinen Sturmpartnern gerade in der Anfangsphase etwas blass. Steigerte sich aber während der ersten Hälfte, traf aus dem Nichts zum 4:0 (29.). Damit ist der Kolumbianer der vierte Neuzugang des Rekordmeisters, der in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen traf. Das gelang zuvor nur Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) und Mario Mandžukić (2012). Hätte wenige Minuten nach seinem Treffer nachlegen können.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Spielte mit Hamburgs Abwehr Katz und Maus, war mit seiner Geschwindigkeit und Technik nicht zu stoppen. War mindestens indirekt an jedem Bayern-Tor beteiligt. Nur das Tor fehlte für einen perfekten Arbeitstag.

Kane trifft nun auch gegen Hamburger SV

HARRY KANE - NOTE 2: Hatte bislang gegen alle 19 Gegner, gegen die er in der Bundesliga antrat, getroffen. Nur der HSV fehlte, bis zur 26. Minute. Versenkte vom Punkt nach einem Handspiel von Hamburgs Soumahoro eiskalt, bereitet zuvor schon das 2:0 mit einem schönen Steckball vor. Legte in der zweiten Hälfte nach schönem Zusammenspiel mit Olise nach.

NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Spieler Nummer eins für den Neuzugang, reihte sich vor Kane ein. Der Senegalese legte sich mit seinem ersten Ballkontakt den Ball im Strafraum noch zu weit vor, versuchte sich dann mit sicheren Pässen ins Spiel zu integrieren.

Versuchte sich direkt ins Bayern-Spiel zu integrieren: Nicolas Jackson. © IMAGO

Guerreiro muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Kam für Upamecano in die Partie, sollte über die linke Seite mehr Offensiv-Power bringen. Seine Flanken fanden aber nicht den Mann. Musste wenige Minuten später schon verletzt runter.

LENNART KARL - NOTE 3: Dieser Junge traut sich was. Wenige Minute nach seiner Einwechslung mit einem schönen Schlenzer aus der zweiten Reihe, HSV-Keeper Heuer Fernandes bekam gerade noch so die Finger dazwischen.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Bayerns zweiter Youngster schaltete sich ebenfalls in der Offensiv mit ein, aber noch glücklos.

SACHA BOEY kam zu spät für eine Bewertung.