Der FC Bayern gewinnt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg mit 6:1. Die Münchner in der Einzelkritik.

Bescheiden wie er ist, hatte Michael Olise den Kollegen Harry Kane als künftigen Ballon d’Or-Sieger gepusht - beim nächsten Mal könnte er selbst dran sein, wie sein Doppelpack beim 5:1 gegen Magdeburg wieder bewies. Die Bayern in der Einzelkritik:

Brown hatte schon bessere Spiele für den FC Bayern

Jonas Urbig - Note 3: Wird allmählich immer normaler, dass er im Tor steht und nicht der ewige Manuel Neuer. Ohne Chance beim von Itos Hintern abgefälschten Ausgleich von Zukowski (15.) zum 1:1. Und sonst? Nix zu tun - bis in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit plötzlich ein Schuss neben ihm gegen den Pfosten donnert und Urbig den Nachschuss beherzt parieren muss.

Nathaniel Brown - Note 3: Hinten links kaum gefordert, vorne links noch nicht wirklich eingespielt mit dem Kollegen Gnabry. Hatte schon bessere Spiele im Bayern-Dress, trifft dennoch zum 5:1 (73).

Hiroki Ito - Note 3: Nach vier Bundesliga-Minuten gegen Freiburg und insgesamt 17 Champions-League-Minuten der erste Startelf-Einsatz des Japaners seit Langem. Fälscht mit dem Allerwertesten Zukowskis Schuss unglücklich zum 1:1 ab. Ansonsten kaum geprüft.

Gegen Magdeburg in der Startelf: Josip Stanisic. © IMAGO

Stanisic der Unauffälligste des FC Bayern

Jonathan Tah - Note 3: Bildet mit Ito eine ungewohnte Innenverteidigung. Lässt sich vor dem 1:1 von Gegenspieler Zukowski auswackeln wie ein Anfänger. Und sonst? Siehe Ito.

Josip Stanisic - Note 3: Der Unauffälligste in Bayerns Spektakel-Truppe. Hinten wie Brown kaum beansprucht, vorn macht Olise eh sein Ding.

Konrad Laimer - Note 3: Bayerns Allzweckwaffe diesmal wieder als die eine Hälfte der Doppel-Sechs mit Bischof. Solide wie immer.

Gegen Magdeburg auf der Sechs: Konrad Laimer. © IMAGO

Olise mit lässigem Auftritt gegen Magdeburg

Tom Bischof - Note 3: Als Distanzschütze erstmals auffällig in Minute 24: knapp daneben mit der rechten Klebe. Wird auch immer normaler, dass er die Acht trägt, nicht mehr Leon Goretzka.

Michael Olise - Note 1: Die erste Chance geht auf sein Konto: mit dem schwächeren rechten Fuß knapp links am Tor vorbei (8.). Besser, aber auch viel einfacher läuft es dann nur wenig später beim locker aus fünf Metern einzuschiebenden 1:0 (10.) nach Saibari-Querpass. Wenig später umgekehrte Rollen: Zuckerpass Olise, Tor Saibari - das 2:1. Maximal lässiger Elfer zum 3:1 (50.).

Lennart Karl - Note 2: Balsam auf die Kritiker-Wunden: Nach zehn Minuten spielt der auf der Zehn Eingesetzte einen Zauberpass auf Saibari, der vor dem 1:0 nur quer legen muss. Hat das 4:1 auf dem linken Fuß, scheitert aber am Keeper (59.). Bereitet das 4:1 und auch das 5:1 vor und hat auch ansonsten viele gute Momente. Einsatzzeit gut genutzt.

Davies mit gutem Auftritt gegen Magdeburg

Serge Gnabry - Note 3: Legt nach 27 Minuten den zweiten Treffer Saibaris auf, doch der haut das Ding drüber. Steht klar im Schatten seines Gegenübers Olise, über den viel mehr Bayern-Angriffe laufen.

Ismael Saibari - Note 2: Der Marokkaner soll das Unmögliche versuchen: den unersetzlichen Harry Kane ersetzen. Der frisch gekrönte Weltfußballer darf tatsächlich mal Pause machen. Ist in Minute knapp dran am 1:0, doch sein Schuss streicht drüber. Eine Minute später legt er Olise den Führungstreffer auf. Und trifft zehn Minuten später nach Olise-Pass per Lupfer zum 2:1 (21.): sein dritter Saisontreffer. Nummer vier nach Gnabry-Vorarbeit verballert er jedoch (27.).

Alphonso Davies - Note 2: Kommt nach der Pause für Gnabry. Holt gleich mal den Elfmeter zum 3:1 raus (49.), staubt später zum 4:1 ab (69.) und legt Brown das 5:1 auf - keine schlechte Ausbeute.

Vertrat Harry Kane am Punkt: Michael Olise. © IMAGO

Youngster trifft zum Endstand

Aleksandar Pavlovic - Note 2: Löst Laimer ab. Bereitet mit perfektem Steilpass gleich mal das 4:1 vor.

Sacha Boey - Note 3: Bekommt den Platz von Olise. Glänzt allerdings nicht ganz so hell.

Tim Binder und David Santos Daiber: Die Jungs aus dem Regionalliga-Team dürfen auch noch ein paar Minuten mitkicken. Letzterer trifft zum Endstand.