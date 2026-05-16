Der FC Bayern gewinnt das letzte Bundesligaspiel der Saison mit 5:1 gegen den 1. FC Köln. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Das letzte Heimspiel der Saison, das letzte Schützenfest: Der FC Bayern, der seit ein paar Wochen bereits als souveräner Meister und damit Titelverteidiger feststeht, gewann am 34. Spieltag mit 5:1 gegen die längst geretteten Kölner. Der Aufsteiger konnte durch seine Saison-Entdeckung Said El Mala die 2:0-Führung der Bayern nur zwischenzeitlich verkürzen. Der Mann des Tages war Harry Kane, der einen Dreierpack erzielte und damit erneut die Torjägerkanone (diesmal mit 36 Treffern) gewann (wie in den beiden Jahren zuvor). Das vierte Bayern-Tor erzielte Tom Bischof.

Jackson trifft per Jocker

Vor dem Anpfiff wurden drei Profis mit großem Applaus verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr im Kader stehen: Leon Goretzka, in der 83. Minute unter Ovationen der Fans verabschiedet, sowie Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson, der als Joker sofort das 5:1 erzielte.

Nach der Meisterfeier am Sonntag auf dem Rathausbalkon gehen die Bayern in eine Woche, in der sie sich auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag in Berlin gegen den VfB Stuttgart vorbereiten können. Das klare Ziel: Das Double gewinnen, erstmals seit 2020. DIE AZ-NOTEN:

Laimer kassiert beinahe die Ampelkarte

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der 40-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027. Der Torhüter ging als Kapitän ins Meisterspiel, machte sein 598. Pflichtspiel für die Bayern, hatte gegen den cleveren Abschluss von El Mala nach dem Konter keine Chance. Nach 60 Minuten ausgewechselt – verletzt? Nahm bei den Feierlichkeiten seine 13. Schale entgegen – wie zuvor nur Thomas Müller.

KONRAD LAIMER - NOTE 4: Der Allrounder um dessen Vertragsverlängerung über 2027 hinaus weiter verhandelt wird, kam diesmal als (offensiver) Rechtsverteidiger zum Einsatz. Sah Gelb (37.), leistete sich danach noch ein taktisches Foul, die Gäste forderten Gelb-Rot. Blieb daher zur Pause besser in der Kabine.

Bischof erzielt gegen Köln seinen dritten Bayern-Treffer

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Innenverteidiger, in der Bundesliga zuletzt meist geschont, spielte sich ein wenig ein fürs Pokalfinale. Ein souveräner Auftritt ohne größere Probleme. Feierte auch schon seine bereits vierte Meisterschaft.

JONATHAN TAH - NOTE 2: Der Abwehrchef, bereits 2024 mit Bayer Leverkusen Meister, holte in seiner ersten Saison in München die Premieren-Schale mit den Bayern. Gegen Köln schmiss er sich in jeden Schuss, bereinigte einige brenzlige Situationen durch sein gekonntes Stellungsspiel.

TOM BISCHOF - NOTE 2: Erste Saison in München, im Juni 2025 aus Hoffenheim gekommen, erste Meisterschaft. Gegen Köln nach – oder besser: trotz – seiner Kritik nach dem 1:0 in Wolfsburg erneut als Linksverteidiger aufgeboten. Erzielte seinen dritten Liga-Treffer, das 3:1. Feierte sein erstes Tor in der Allianz Arena.

Sein letzter Auftritt für den FC Bayern in der Allianz Arena: Leon Goretzka. © IMAGO

Goretzka wird mit großen Ovationen ausgewechselt

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef spielte ein letztes (oder vorletztes?) Mal an der Seite von Goretzka. Nach acht gemeinsamen Jahren in München erhielt Goretzka keinen neuen Vertrag. Kimmich sammelte im letzten Heimspiel noch einmal zwei Scorer-Punkte, lieferte die Vorlagen zu den Kane-Toren.

LEON GORETZKA - NOTE 2: Letztes Heimspiel im Bayern-Dress. Wurde vor der Partie von den Bossen mit Geschenken und von den Fans mit Sprechchören verabschiedet. Solide Partie ohne Glanz. In der 83. Minute unter großen Ovationen ausgewechselt. Steht nach sieben Meisterschaften in acht FCB-Jahren wohl vor einem Wechsel zur AC Mailand.

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Der Kolumbianer begann in seiner gewohnten Rolle als Linksaußen, ackerte und wirbelte, versuchte Lücken in die Kölner Kette zu reißen. Vergab frei vor Schwäbe die Chance aufs 4:1 – gehalten (43.). Hatte insgesamt in dieser Partie kein Glück mit seinen Abschlüssen.

Durfte sich nochmal für die WM empfehlen: Lennart Karl. © IMAGO

Musiala verdaddelt einen Ball leichtfertig

LENNART KARL - NOTE 3: Nach seinen zwei Kurz-Einsätzen zuletzt, durfte sich der 18-Jährige gegen Köln nochmal von Beginn an zeigen – auch, um Bundestrainer Julian Nagelsmann zu beeindrucken? Gut drin im Spielfluss als Rechtsaußen, verzog einmal in Rücklage. Schob mit links am langen Pfosten vorbei (53.). Erstmals Deutscher Meister.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Der Spielmacher sollte weiter Spielpraxis sammeln – mit Blick aufs DFB-Pokalfinale (23. Mai) und die WM in Nordamerika. Verdaddelte im Mittelfeld einen Ball leichtfertig, der zum 2:1-Anschlusstreffer führte. Traf kurz vor der Pause (44.) mit links nur den Innenpfosten. Nach 70 Minuten ausgewechselt – nicht sein Tag.

HARRY KANE - NOTE 1: Der Bundesliga-Torschützenkönig, zum dritten Mal in Serie, erhielt nach Abpfiff seine dritte Kanone. Um zu beweisen wie verdient dieser persönliche Titel ist, traf der Mittelstürmer dreifach – nach Kimmich-Flanke, per Freistoß und per Weitschuss, seine Liga-Saisontore 34, 35 und 36.

Urbig wird für Neuer eingewechselt

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Kam, wohl verabredungsgemäß, in der 60. Minute für Lennart Karl ins Spiel – löste auf dem rechten Flügel Olise ab. War schwierig in einer Partie, in der es um nicht mehr viel ging, sich noch in Szene zu setzen.

JONAS URBIG - NOTE 3: Der Ersatz, zugleich Kronprinz und designierter Nachfolger von Manuel Neuer, hatte ab seiner Einwechslung nach einer guten Stunde keine wirkliche Szene. Nach seinem Wechsel im Januar 2025 von der Ersatzbank des 1. FC Köln nach München feierte der Bald-Nationalspieler (wird wohl für die WM nominiert) seine zweite Meisterschaft – und das mit 14 Liga-Einsätzen.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Löste ab der zweiten Halbzeit Laimer als Rechtsverteidiger ab. Der gebürtige Münchner, der mit Kroatien zur WM in Nordamerika fährt, holte bereits seine sechste Meisterschaft – alle hintereinander, weil 2023/24 als Leihspieler mit Leverkusen.

Jackson trifft zum Abschluss

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Der Linksfuß, der nach drei Jahren in München die Bayern zu Saisonende verlässt, weil er keinen neuen Vertrag erhält, bekam neben Blumen und einer Bilder-Collage auch noch rund 20 Minuten Spielzeit im Mittelfeld. Spulte der Portugiese ab der 70. Minute routiniert herunter – sein 94. und letzter Einsatz für die Bayern.

NICOLAS JACKSON - NOTE 2: Der Mittelstürmer, in dieser Saison Backup für Harry Kane, kam in der 83. Minute für Goretzka in die Partie und erzielte wenige Sekunden nach der Einwechslung sofort seinen achten Ligatreffer. Der FCB zieht die Kaufoption nicht, der Senegalese muss zunächst zurück zu seinem Stammverein FC Chelsea.