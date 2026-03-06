Der FC Bayern gewinnt das Freitagabendspiel in der Bundesliga gegen Gladbach mit 4:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Bischof bot sich den Mitspielern an

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der Kapitän ist nach seinem Muskelfaserriss in der linken Wade zurück. Horcht jetzt von Spiel zu Spiel in seinen Körper, um bis Ende März zu entscheiden, ob er nochmal um ein Jahr verlängert. Ohne groß geprüft zu werden, musste er dann zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der nächste Rückschlag.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Zuletzt nur Kurzeinsätze. Der Youngster muss für Einsatzminuten derzeit Flexibilität an den Tag legen. Bischof, eigentlich im Zentrum daheim, durfte auf der linken Außenverteidigerposition ran. Bot sich den Mitspielern an, aber immer wieder mit Ballverlusten.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Franzose klärte am Freitagabend, was es zu klären gab. Konzentriert im Stellungsspiel und im Zweikampf. Die Fohlen forderten ihn allerdings auch nur phasenweise.

Erlitt gegen Gladbach einen Rückschlag: Manuel Neuer. © IMAGO

Laimer sorgt mit einem Strahl zum 2:0 für den FC Bayern

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Bekam den Vorzug vor Jonathan Tah, der für das Achtelfinalhinspiel in der Champions League in Bergamo geschont wurde. In den Laufduellen meist die Nase vorn. Solider Auftritt.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Bayerns Alpen-Zidane, dessen Verlängerung derzeit stockt, in der Anfangsphase nicht so gallig wie sonst. Kurz vor dem Pausenpfiff dann aber voll da. Laimer vollendete einen Konter mit einem Strahl zum 2:0. Wollte in der zweiten Hälfte nachlegen, gelang ihm aber nicht.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Chef im Mittelfeld des FC Bayern. Ballverteiler und Lenker, wenn auch ohne Geniestreich gegen Gladbach.

Mit einer beeindruckenden Körpersprache: Leon Goretzka. © IMAGO

Musiala versenkt in der Abwesenheit von Kane

LEON GORETZKA - NOTE 2: Auf der Doppelsechs neben Kimmich übernahm er den Offensivpart. Goretzka strahlte Präsenz aus, suchte immer wieder den Abschluss und legte den Díaz-Treffer mit einem schönen Lupfer auf. Die WM-Garantie von Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint ihm Selbstvertrauen zu geben.

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Will beim FC Bayern wieder Leistungsträger sein, fühlt sich immer besser. Das sieht man auf dem Platz. Umtriebig. Durfte den Elfmeter in Abwesenheit von Kane übernehmen, verlud Gladbachs Moritz Nicolas und schob lässig rechtsunten ein.

LENNART KARL - NOTE 2: Zuletzt, wegen der Rückkehr von Musiala und einer kleinen Formdelle, mit wenig Einsatzzeit. "Er hatte mal eine Phase, in der vielleicht nicht alles in die lange Ecke reingegangen ist", sagt Kompany über seinen Schützling: „Das passiert!“ Gegen die Fohlenelf durfte er sich von Beginn an zeigen, legte einen engagierten Auftritt hin. Karl suchte das Eins-gegen-Eins und legte das 4:0 auf. Kurzum: Karl kann’s noch.

Díaz ist heiß auf die entscheidenden Wochen

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Der Dauerbrenner auf der Außenbahn. Wechselte mit Karl immer wieder die Seite, stellte die Gladbacher damit vor ordentlich Probleme. Versenkte traumhaft per Volley zur Münchner Führung (33.), legte später den Treffer von Laimer auf. Díaz ist heiß!

NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Mit seiner Spielzeit beim FC Bayern unzufrieden, durfte er Kane ersetzen. Leitete den Konter zum 2:0 mit einem Ballgewinn an der Mittellinie ein, holte den Elfmeter raus und staubte zum 4:0 ab.

JONAS URBIG -NOTE 3: Kam ungeplant zu Spielpraxis, beim 1:4 chancenlos.

Gab sein Debüt für den FC Bayern: Maycon Cardozo. © IMAGO

Cardozo gibt Debüt für den FC Bayern

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Wurde für Upamecano eingewechselt, beim Gegentreffer zu langsam.

MAYCON CARDOZO - NOTE 3: Gegen die Fohlen stand der 17-jährige Brasilianer erstmals im Kader, durfte direkt rund 30 Minuten spielen. Noch etwas zurückhaltend.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Kam für Laimer, solider Auftritt ohne Wow-Momente.