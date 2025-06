Noten zu FC Bayern gegen Auckland City: Cooles Comeback von Musiala, Olise und Coman überragend

Historischer Sieg des FC Bayern zum Auftakt der Klub-WM. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany fertigt Auckland City in Cincinnati mit 10:0 ab. So hat der AZ-Reporter die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

15. Juni 2025 - 21:01 Uhr

Ließen Auckland City keine Chance: Die Bayern um Jamal Musiala. © IMAGO

Historischer Sieg des FC Bayern zum Auftakt der Klub-WM. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany fertigt Auckland City in Cincinnati mit 10:0 ab. Die Münchner in der Einzelkritik. Boey erzielt ersten Pflichtspieltreffer für den FC Bayern MANUEL NEUER - NOTE 3: Ruhiger Arbeitstag für den Bayern-Kapitän. Wurde in der Mittagssonne von Cincinnati von den Neuseeländern nie so wirklich geprüft. SACHA BOEY - NOTE 2: Wurde von Coach Kompany ins Schaufenster gestellt, erzielte seinen ersten Pflichtspieltreffer für den FC Bayern. Auch ansonsten engagiert, harmonierte in der ersten Hälfte mit Olise, in der zweiten Halbzeit mit Karl. JONATHAN TAH - NOTE 2: Der Debütant sammelte direkt einen Assist, bereitete das 1:0 von Coman (6.) nach einer Ecke vor. Defensiv kaum gefordert, verteilte er die Bälle zum Teil kurz vor dem gegnerischen Strafraum. Das Ganze nahezu ohne einen Fehlpass. Hatten keine Mühe gegen Aucklands Angriff: Jonathan Tah und Joshua Kimmich. © IMAGO Abgezockter Auftritt von Kimmich gegen Auckland City JOSIP STANISIC - NOTE 3: Gab in der ersten Hälfte den Innenverteidiger neben Tah, ohne große Anpassungsschwierigkeiten. Nach der Einwechslung von Upamecano durfte er zurück auf die Linksverteidigerposition, fütterte seine Teamkollegen eifrig mit Flanken. RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 2: Wie die komplette Abwehr des Rekordmeisters defensiv nicht wirklich geprüft. Konnte sich immer wieder in der Offensive mit einschalten. JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Dirigent im Mittelfeld. Verteilte die Bälle an seine Teamkollegen, sicherte ohne Probleme ab. Abgezockter Auftritt ohne große Wow-Momente. Olise ist das Symbolbild für den Klassenunterschied ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Bekam den Vorzug vor Goretzka, bliebt aber über weite Strecken blass. Wurde allerdings wie seine Teamkollegen auch kaum gefordert. MICHAEL OLISE - NOTE 1: Symbolbild für den Klassenunterschied zwischen beiden Teams. Der Franzose dribbelte mit seinem feinen Füßchen die Auckland-Defensive nach Belieben aus. Traf in der ersten Hälfte doppelt und bereite den Müller-Treffer (5:0) vor. Wurde zur Pause ausgewechselt, sollte sich schonen. THOMAS MÜLLER - NOTE 2: Radio Müller sendete von der ersten Sekunde an auf seiner US-Abschiedstournee. Mit seinem Doppelpack ist er nun der erste Spieler, der für seinen Klub und die Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft getroffen hat. Kane kann sich nicht in Torschützenliste eintragen KINGSLEY COMAN - NOTE 1: Kongenialer Gegenpart von Olise. Von den Neuseeländern nicht zu stoppen. Erzielte den ersten Treffer der neuen Klub-WM mit Köpfchen, legte das zweite Bayern-Tor von Boey auf. Traf noch zum 4:0. HARRY KANE - NOTE 4: Reiste erst vor wenigen Tagen nach, wurde vor allem in den Anfangsminuten nicht wirklich von seinen Teamkollegen gesucht. Fand im Laufe der Partei besser rein, konnte sich aber nicht in die Torschützenliste eintragen. Nach 61 Minuten für Musiala ausgewechselt. SERGE GNABRY - NOTE 3: Kam zur Pause für den genialen Coman, hatte ähnlich leichtes Spiel wie der Franzose. Solider Auftritt des Außenstürmers. Wuselte gegen Auckland City: Bayern-Youngster Lennart Karl. © IMAGO Karl feiert Profidebüt gegen Auckland City LENNART KARL - NOTE 2: Der 17-Jährige feierte nach mehreren Bankplätzen sein Profidebüt für den FC Bayern. Stand immer wieder am richtigen Plätzchen, hätte beinahe sein erstes Profitor mit dem Hinterkopf gemacht. Sein Stern könnte in den USA aufgehen. DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Kam in der 61. Minute für Guerreiro, sollte nach seinem Knorpelschaden Spielpraxis sammeln. Solider Auftritt des Franzosen. JAMAL MUSIALA - NOTE 1: Meldete sich mit einem Dreierpack sofort wieder eindrucksvoll zurück. Von Auckland nur mit Fouls zu stoppen. Erzielte mit feinster Technik das 7:0 für den FC Bayern, traf zum 8:0 vom Punkt und zum 9:0 mit einem satten Rechtsschuss.