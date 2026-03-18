Der FC Bayern gewinnt gegen Atalanta Bergamo mit 4:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Ganz schön frisch war es an diesem Mittwochabend in Fröttmaning beim lockeren Nacht-Spaziergang des FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League. Mit dem 4:1 haben die Münchner die chancenlosen Bergamasken richtig frisch gemacht und nach dem 6:1 im Hinspiel aber auch gar nichts anbrennen lassen. Nun kann Real Madrid kommen!

Stanisic lauffreudig und bissig

JONAS URBIG - NOTE 2: Die Ärzte gaben ihr Okay, so konnte der Stellvertreter von Manuel Neuer nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel wieder ins Tor. Rettete, unerschrocken und mutig, kurz vor der Pause am kurzen Pfosten gegen Pasalic. Steht vor seiner ersten Nominierung ins DFB-Team: Urbig Nationale!

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Einer der besten Bayern zuletzt. Hat sich auf der rechten Abwehrseite festgebissen. Gegen die Norditaliener lauffreudig und bissig. Wird ein heißes Duell gegen Reals Vinicius Junior!

MIN-JAE KIM - NOTE 2: Da Dayot Upamecano von einer Gelbsperre bedroht ist, rückte der Südkoreaner in die Innenverteidigung. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Ballsicher, zweikampfstark, räumte auch mal kompromisslos auf – einfach zuverlässig.

Wurde für das Duell gegen Bergamo rechtzeitig fit: Jonas Urbig. © IMAGO

Bischof setzt einige Akzente

JONATHAN TAH - NOTE 2: Kümmerte sich im Abwehrzentrum meist um Atalantas Neuner Scamacca, den er bis auf wenige Szenen total im Griff hatte. Konnte sich auspowern, da er im Heimspiel gegen Union (Samstag) gesperrt ist. Nach Kanes Auswechslung Kapitän.

TOM BISCHOF - NOTE 3: Dufte anstelle von Davies (Muskelfaserriss) und Laimer (wegen drohender Gelbsperre geschont) auf der linken Abwehrseite ran. Agierte variabel, rochierte viel, setzte nach vorne einige Akzente. Musste angeschlagen (Muskelblessur?) raus.

LEON GORETZKA - NOTE 3: In den Plänen von Bundestrainer Nagelsmann für die WM gesetzt, bei Kompany der Ersatz für Joshua Kimmch (Gelbsperre) auf einer der Sechser-Positionen. Solide, routiniert. Hatte im Spielaufbau einige Fehlpässe im Programm.

Bekam den Platz vom gelbgesperrten Joshua Kimmich: Leon Goretzka. © IMAGO

Díaz irrwisch auf dem linken Flügel

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Die Münchner Ballverteilermaschine im Zentrum hatte in Abwesenheit von Kimmich die Passhoheit, durfte nach 2:0-Führung als Erster unter die Dusche, ausgewechselt (56.) - Schonung.

LENNART KARL - NOTE 2: Wirkte beflügelt, drehte von Beginn an auf - inklusive Übersteiger. Lag's daran, dass er bereits wusste, dass er von Nagelsmann erstmals für die Nationalelf nominiert wird? Auf dem rechten Flügel sehr aktiv, schob lässig zum 3:0 ins lange Eck (56.).

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Irrwisch auf dem linken Flügel. Der Kolumbianer konnte sich austoben, am Samstag gegen Union fehlt er wegen der Gelb-Roten Karte aus dem Leverkusen-Spiel. Belohnte seine super-engagierte Leistung mit dem Solo samt feinem Chip über den Keeper zum 4:0.

Kane nach drei Spielen zurück in der Startelf

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 3: Zweite Startelf-Berufung in 2026. Der Portugiese agierte auf der Zehner-Position, sonst das Musiala-Revier. Der Linksfuß vergab ziemlich frei – gehalten (12.). Der begnadete Techniker erhielt Szenenapplaus für eine Ballmitnahme

HARRY KANE - NOTE 1: Nach drei Spielen (zwei komplett geschont) wieder in der Startelf. Der Kapitän verwandelte den Handelfmeter erst im zweiten Versuch. Brasilianisch das zweite Tor: Dribbling und Knaller in den Winkel. Seine Treffer neun und zehn in der Königsklasse, macht nun 47 (!) in allen Wettbewerben.

DENIZ OFLI - NOTE 3: Das nächste Talent (18) vom Campus durfte ab der 56. Königsklassen-Luft schnuppern. Der Türke, geboren in München, kam 2019 aus der Jugend des TSV 1860. Agierte als Linksverteidiger, mutig, schnell, sehr ordentlich.

Agierte gegen Atalanta Bergamo auf dem rechten Flügel: Lennart Karl. © IMAGO

Pavic feiert Debüt beim FC Bayern

NICOLAS JACKSON - NOTE 4: Der Mittelstürmer, beim 1:1 in Leverkusen mit Roter Karte negativ aufgefallen, durfte ab der 72. Minute für Kane ran. Ohne Szene.

SERGE GNABRY - NOTE 4: Ersetzte ab der 72. Minute Bischof, ging auf die Zehner-Position. Sammelte noch ein paar Minuten beim Schaulaufen.

FILIP PAVIC - NOTE 3: Und der nächste Youngster, ein ganz ein junger. Jahrgang 2010, zarte 16. Der Deutsch-Kroate wuchs in Waldperlach auf, spielt in Bayerns U17 in der Abwehr, ist bereits U16-Nationalspieler des DFB. Machte es ab der 72. Minute wie ein Großer.

HIROKI ITO - OHNE NOTE: Der zuletzt wieder einmal verletzte Japaner (Muskelfaserriss) kam in der 83. Minute für Guerreiro.