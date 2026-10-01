Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt gegen Serbien mit 2:0. Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp in der Einzelkritik.

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Drittes Klopp-Länderspiel, erster Sieg. Kein Glanz, aber ein dickes Ausrufezeichen der Hoffnung. Der Dosenöffner im Nations-League-Spiel gegen den tiefen Block der Serben kam von Bayerns Tom Bischof, der nicht nur bei seinem Knaller zum 1:0 einen ganz starken Eindruck als Mittelfeld-Turbo hinterließ. Darf wiederkommen!

Treu durfte sich erneut bewähren

JONAS URBIG - NOTE 3: Länderspieldebüt dahoam für den Bayern-Torhüter. Der 23-Jährige, bald Erbe der Nummer eins beim FCB von Manuel Neuer, hatte kaum etwas zu tun gegen defensive Serben. Leistete sich lediglich einen Abspielfehler in Strafraumnähe. Wichtiger: zu null gehalten.

PHILIPP TREU - NOTE 2: Nach gutem Debüt in den Niederlanden durfte der Freiburger Rechtsverteidiger sich erneut bewähren. Bissiger Terrier-Typ, der jedem Ball und Gegner hinterherjagt. Offensiv ausbaufähig.

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MALICK THIAW - NOTE 3: Achtes Länderspiel für den Newcastle-Profi. Der Innenverteidiger, einer von nur fünf Spielern, die auch im WM-Kader standen, agierte souverän und solide.

Gegen Serbien in der Startelf: Dortmunds Waldemar Anton. © IMAGO

Mittelstädt mit paar Flüchtigkeitsfehlern

WALDEMAR ANTON - NOTE 3: Der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart ersetzte Pechvogel Schlotterbeck (Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk) und sicherte mit Ruhe und Routine die letzte Linie ab.

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT - NOTE 4: Der Linksverteidiger vom VfB, von Ex-Nationaltrainer Nagelsmann aussortiert, gab nach 13 Monaten sein DFB-Comeback: mit ein paar Flüchtigkeitsfehlern, aber der Vorlage zum 2:0.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Ein besonderes Spiel für den Bayern-Profi, dessen Vater aus Serbien stammt. Schuftete für zwei im Zentrum, im Maschinenraum. Hatte bei seinen Abschlüssen aus zweiter Reihe Pech.

Traf gegen Serbien: Tom Bischof. © IMAGO

Bischof guter Balldieb gegen Serbien

TOM BISCHOF - NOTE 2: Zweites Länderspiel für den U21-Kapitän und dann dieser Nachschuss unter den Giebel zum 1:0. Als zweiter Sechser brachte der Linksfuß der Bayern immer wieder Tempo rein mit schnellen Pässen auf die Außen. Guter Balldieb.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Große Ehre für den 31-jährigen Bayern-Angreifer: In seinem 62. Länderspiel erstmals Kapitän. Wirbelte mächtig über die rechte Außenbahn, initiierte viele Angriffe, seine Abschlüsse waren zu ungefährlich. Zur Pause raus.

DERRY SCHERHANT - NOTE 2: Der gebürtige Berliner in Diensten des SC Freiburg gab sein DFB-Debüt als Linksaußen. Anfangs mutig und mit viel Drive nach vorne. Suchte immer wieder den direkten Weg zum Tor, den Abschluss. Wechselte zur zweiten Halbzeit die Seite, nun Rechtsaußen.

Woltemade mit schlechtem Spiel gegen Serbien

FLORIAN WIRTZ - NOTE 2: Für Klopp ist der Liverpool-Star ein echter Zehner. Gegen Serbien mit einem wuchtigen Kopfball, den Keeper Petrovic entschärfte (35.). Riss mit seinen Dribblings auf engstem Raum immer wieder Lücken. In Halbzeit zwei sogar Kapitän, traf beflügelt mit überlegtem Schuss zum 2:0.

NICK WOLTEMADE - NOTE 5: 13. Länderspiel, bisher vier Tore. Der Juventus-Mittelstürmer, von Nagelsmann während der WM vernachlässigt, verballerte eine Großchance aus zwei Metern – weit drüber (59.). Peinlich.

SAID EL MALA - NOTE 3: Länderspieldebüt für den Kölner. Besetzte nach der Pause die linke Außenbahn, traf beinahe mit einem frechen Schlenzer (57.).

Von Bundestrainer Jürgen Klopp in die Startelf beordert: Nick Woltemade. © IMAGO

Burkhardt ohne gefährliche Szene

JONATHAN BURKARDT - OHNE NOTE: Der Frankfurter ersetzte den glücklosen Woltemade auf der Mittelstürmer-Position (77.). Ohne gefährliche Szene.

BAMBASÉ CONTÉ - OHNE NOTE: Zweites Länderspiel für den Hoffenheimer, der sich ganz vorne einreihte und über halbrechts mit Dampf zum Tor für Gefahr sorgte.

MIKA BAUR - OHNE NOTE: Der Sohn des ehemaligen Handball-Nationalspielers Markus, mit dem DHB-Team 2007 Weltmeister, spielt bei Celtic Glasgow und ging mit der Einwechslung in die Geschichte des DFB ein: Wurde der 1000. Nationalspieler – ein Tusch! Wirbelte fleißig.

VITALY JANELT - OHNE NOTE: Der Mittelfeldspieler vom FC Brentford kam spät (88.) auch noch zu seinem DFB-Debüt.