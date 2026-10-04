Die deutsche Nationalmannschaft kommt in Griechenland nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp in der Einzelkritik.

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Bildeten gegen Griechenland erneut die Doppelsechs: Aleksandar Pavlovic (links) und Tom Bischof.

Das DFB-Team hat das nächste Spiel erfreulich gestaltet. Deutschland spielte am Sonntagabend zum Wiesn-Ausklang 0:0 gegen Griechenland. Auch wenn die Revanche gegen die Hellenen damit ausblieb, war die Klopp-Elf deutlich griffiger als beim Hinspiel (0:1) sieben Tage zuvor. Die Einzelkritik der AZ.

Treu mit ambitioniertem Auftritt gegen Griechenland

JONAS URBIG - NOTE 2: Der Bayern-Keeper war direkt gefordert, er parierte gegen Masouras (2.). Auch danach mit einer sehr konzentrierten Leistung. Top.

PHILIPP TREU - NOTE 2: Erneut ein sehr ambitionierter und guter Auftritt des Freiburgers. Traute sich viel nach vorne zu, war kampfstark. Darf gerne wiederkommen.

MALICK THIAW - NOTE 2: Strahlte ganz große Sicherheit aus, toller Auftritt in der Abwehrmitte.

Stand gegen Griechenland erneut im DFB-Tor: Jonas Urbig. © IMAGO

Anton mit überzeugenden Auftritt

WALDEMAR ANTON - NOTE 3: Solider Nebenmann an der Seite von Thiaw, überzeugender Auftritt.

DAVID RAUM - NOTE 3: Ordentlicher Auftritt des Leipziger Linksverteidigers. Hatte seine Seite gut im Griff.

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ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Chef im Mittelfeldzentrum. Ganz starke Ausstrahlung, genauso muss er beim FC Bayern gefordert werden.

Spielte in der Zentrale des DFB neben Aleksandar Pavlovic: Bayerns Tom Bischof. © IMAGO

Wirtz gegen Griechenland überall zu finden

TOM BISCHOF - NOTE 2: Sehr guter Auftritt, erneut mit guten Pässen. Weiter so! Engagiert im Mittelfeld.

FLORIAN WIRTZ - NOTE 2: Überall zu finden, nahm immer wieder am Kombinationsspiel teil. Sehr guter Teamkollege. Für die besonderen Momente zuständig.

LENNART KARL - NOTE 2: Machte sehr viel Druck im offensiven Mittelfeld, war eine starke Leistung.

Burkhardt-Treffer wird aberkannt

DERRY SCHERHANT - NOTE 2: Der Freiburger war der beste Deutsche, machte ein herausragendes Spiel. Seine Dribblings waren top. Der Freiburger Flügelspieler muss genauso frech weitermachen.

JONATHAN BURKHARDT - NOTE 3: Der Frankfurter Stürmer hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sein Treffer wurde wegen Handspiels abgepfiffen.

NICK WOLTEMADE - NOTE 4: Der Newcastle-Stürmer hatte nicht die gewünschte Wirkung. Blieb erneut blass.

Stand erstmals unter Bundestrainer Jürgen Klopp in der Startelf: Lennart Karl. © IMAGO

El Mala zeigt engagierten Auftritt

SAID EL MALA - NOTE 3: Der Kölner kam engagiert rein, leider konnte er dem Spiel keine Impulse mehr geben.

BAMBASÉ CONTÉ und MIKA BAUR kamen für eine Bewertung zu spät.