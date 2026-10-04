Noten zu Deutschland gegen Griechenland: Pavlovic mit starker Ausstrahlung, eine Vier beim DFB
Das DFB-Team hat das nächste Spiel erfreulich gestaltet. Deutschland spielte am Sonntagabend zum Wiesn-Ausklang 0:0 gegen Griechenland. Auch wenn die Revanche gegen die Hellenen damit ausblieb, war die Klopp-Elf deutlich griffiger als beim Hinspiel (0:1) sieben Tage zuvor. Die Einzelkritik der AZ.
Treu mit ambitioniertem Auftritt gegen Griechenland
JONAS URBIG - NOTE 2: Der Bayern-Keeper war direkt gefordert, er parierte gegen Masouras (2.). Auch danach mit einer sehr konzentrierten Leistung. Top.
PHILIPP TREU - NOTE 2: Erneut ein sehr ambitionierter und guter Auftritt des Freiburgers. Traute sich viel nach vorne zu, war kampfstark. Darf gerne wiederkommen.
MALICK THIAW - NOTE 2: Strahlte ganz große Sicherheit aus, toller Auftritt in der Abwehrmitte.
Anton mit überzeugenden Auftritt
WALDEMAR ANTON - NOTE 3: Solider Nebenmann an der Seite von Thiaw, überzeugender Auftritt.
DAVID RAUM - NOTE 3: Ordentlicher Auftritt des Leipziger Linksverteidigers. Hatte seine Seite gut im Griff.
ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Chef im Mittelfeldzentrum. Ganz starke Ausstrahlung, genauso muss er beim FC Bayern gefordert werden.
Wirtz gegen Griechenland überall zu finden
TOM BISCHOF - NOTE 2: Sehr guter Auftritt, erneut mit guten Pässen. Weiter so! Engagiert im Mittelfeld.
FLORIAN WIRTZ - NOTE 2: Überall zu finden, nahm immer wieder am Kombinationsspiel teil. Sehr guter Teamkollege. Für die besonderen Momente zuständig.
LENNART KARL - NOTE 2: Machte sehr viel Druck im offensiven Mittelfeld, war eine starke Leistung.
Burkhardt-Treffer wird aberkannt
DERRY SCHERHANT - NOTE 2: Der Freiburger war der beste Deutsche, machte ein herausragendes Spiel. Seine Dribblings waren top. Der Freiburger Flügelspieler muss genauso frech weitermachen.
JONATHAN BURKHARDT - NOTE 3: Der Frankfurter Stürmer hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sein Treffer wurde wegen Handspiels abgepfiffen.
NICK WOLTEMADE - NOTE 4: Der Newcastle-Stürmer hatte nicht die gewünschte Wirkung. Blieb erneut blass.
El Mala zeigt engagierten Auftritt
SAID EL MALA - NOTE 3: Der Kölner kam engagiert rein, leider konnte er dem Spiel keine Impulse mehr geben.
BAMBASÉ CONTÉ und MIKA BAUR kamen für eine Bewertung zu spät.
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