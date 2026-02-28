Der FC Bayern gewinnt den Klassiker gegen Borussia Dortmund mit 3:2. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Heja, Bayern! War dies das Meisterstück der Münchner? Das 3:2 am Samstagabend im Signal Iduna Park von Dortmund gegen die Borussia dürfte der entscheidende Schritt zur Titelverteidigung gewesen sein. Dank des Doppelpacks von Harry Kane und des Siegtreffers von Joshua Kimmich haben die Bayern nun elf (!) Punkte Vorsprung. DFL, packt die Schale schon mal in den Transportkoffer!

Kimmich sorgt für umjubelten Siegtreffer gegen den BVB

Tabellenzweiter gegen Meister und Tabellenführer: Im deutschen Klassiker gingen die Dortmunder durch den Kopfballtreffer von Nico Schlotterbeck mit 1:0 in Führung. Doch nach der Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr wahres, besseres Gesicht und zeigte dem Verfolger die Grenzen auf. Auf Vorlage von Serge Gnabry erzielte Kane mit links den Ausgleich (54.) und verwandelte den Foulelfmeter (Schlotterbeck an Josip Stanisic) zum 2:1. Nach dem glücklichen BVB-Ausgleich durch Svensson (83.) sorgte Kimmich für den umjubelten Siegtreffer.

Nun haben die Bayern etwas Zeit zum Durchschnaufen und Regenerieren. Erst am Freitag geht es weiter, dann mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Einzelkritik.

JONAS URBIG - NOTE 2: Die Nummer eins, Manuel Neuer, wurde nach seinem Muskelfaserriss nicht rechtzeitig fit. Kronprinz und Stellvertreter Urbig ohne Chance gegen Schlotterbecks Kopfballaufsetzer. Beim Ausgleich machtlos. Wenn er beim Rauslaufen gefährliche Situationen löschen musste, war er Neuer-mäßig zur Stelle. Am Ball beim Passspiel sehr sicher.

Tah rettet kurz vor der Pause in höchster Bedrängnis

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Der gebürtige Münchner hat sich seinen Platz auf der rechten Abwehrseite erarbeitet. Mit Tempoläufen nach vorne gefährlich. Wurde von Schlotterbeck rüde umgesenst, krümmte sich vor Schmerzen. Machte weiter, holte den Elfmeter zum 2:1 heraus. Starker Auftritt!

JONATHAN TAH - NOTE 3: Nach Schonung gegen Frankfurt wieder dabei und meist im Eins gegen Eins mit BVB-Stürmer Silva. Kam beim Kopfballtreffer von Schlotterbeck auch nicht in den Luft-Zweikampf – zu spät. Rettete dafür kurz nach der Pause in höchster Bedrängnis gegen Svensson.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Der zweite Innenverteidiger hatte die Aufgabe, DFB-Stürmer Adeyemi in Schach zu halten. Gewann, ganz im Boss-Modus, die meisten seiner Zweikämpfe. Rutschte mit vollem Einsatz nach scharfem Querpass von Gnabry knapp am Ball und damit dem Ausgleich vorbei.

Hatten gegen den BVB ordentlich zu tun: Die Bayern um Dayot Upamecano. © IMAGO

Kimmich zeigt sich im Klassiker-Modus

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Nach Pause gegen Frankfurt und nach den Verletzungen der Linksfüße Davies und Ito als Linksverteidiger gefragt. Fand nicht recht zu seinem Spiel, schubste Emre Can Richtung Bande, der BVB-Kapitän musste behandelt werden. Danach Buhmann, aber sicher und solide.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 1: Der Kapitän im Klassiker-Modus mit Herz und Intensität gegen Ball und Gegner. Seine Schüsse, etwa ein Aufsetzer kurz vor der Pause, waren zu harmlos. Stark: Chippte den Ball perfekt in den Strafraum zu Gnabry, der Kane das 1:1 auflegte. Ging als Vorbild voran, erzielte mit links den Siegtreffer.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Die Münchner Freiheit im Zentrum mit viel Gestaltungsmöglichkeit nach vorne. In der Rückwärtsbewegung sowie gegen den Ball das Arbeitstier. Aber zu zaghaft manchmal und zögerlich im Abschluss.

Traf traumhaft für den FC Bayern: Joshua Kimmich (rechts). © IMAGO

Gnabry leitete bei einigen Angriffen den Ball gut weiter

MICHAEL OLISE - NOTE 4: Der französische Zauberfuß im Pech, da seine Abschlüsse von rechts mit links geblockt oder von BVB-Torwart Kobel pariert wurden. Verpasste bei einem Konter das genaue Abspiel zu Díaz, bei seinen Abschlüssen ungenau bis unglücklich.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Anstelle von Musiala als Zehner auf dem Platz, diesmal mit weißem Stirnband. Leitete bei einigen Angriffen den Ball gut weiter, kam kaum in Abschlusssituationen. Seine beste Szene: Perfekte Kopfballablage zu Kane vor dessen 1:1. Nach 62 Minuten ausgewechselt.

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Musste sich auf dem linken Flügel gegen BVB-Rechtsverteidiger Couto behaupten, der dem Wirbelwind im Südamerika-Duell ziemlich zusetzte. Fighte und lief wie gewohnt nach jedem Ball, hatte aber keinen großen Einfluss aufs Spiel.

Wirbelte gegen den BVB: Luis Díaz. © IMAGO

Musiala bringt Schwung in den Klassiker

HARRY KANE - NOTE 1: Ließ sich tief fallen, der Mittelstürmer. Agierte zuweilen als Achter. Konnte das 0:1 durch Schlotterbeck nicht verhindern, verlor das entscheidende Kopfballduell. Im Strafraum jedoch gewohnt cool: Versenkte nach Gnabrys Vorlage mit links zum 1:1. Versenkte den Elfmeter zum 2:1 nervenstark, seine Saisontore Nummer 29 und 30 – der Wahnsinn!

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Kam in der 62. Minute für Gnabry und ging auf seine angestammte Zehner-Position. Brachte sofort Schwung rein, durch Geschwindigkeit und schlaue Steckpässe. Nach Vorlage von Olise bei einem Konter beinahe mit dem 3:2.

TOM BISCHOF - OHNE NOTE: Kam zu Beginn der Nachspielzeit für den ausgelaugten Laimer, ging auf dessen Linksverteidiger-Position und hängte sich voll rein in die Abwehrschlacht.

LEON GORETZKA - OHNE NOTE: Der letzte Klassiker für den gebürtigen Bochumer im achten Jahr bei Bayern. Der Mittelfeldspieler kam in der Nachspielzeit noch rein, half energisch mit, das 3:2 zu sichern.

MIN-JAE KIM - OHNE NOTE: Kam in der Nachspielzeit rein, der Innenverteidiger half ebenfalls mit, den Sieg über die Zeit zu retten.