Der FC Bayern kommt bei Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Das Duell Meister 2024 gegen Meister 2025 bot ein intensives Spektakel, in der letzten halben Stunde war es ein wildes Hin und Her mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Bayer Leverkusen schaffte es am Ende nicht, gegen zehn Bayern nach der berechtigten Roten Karte für Nicolas Jackson (42.) die 1:0-Führung durch Aleix Garcia (6.) ins Ziel zu retten.

Díaz fliegt wegen Schwalbe vom Platz

Die Bayern, bei denen Harry Kane ab der 61. Minute sein Comeback nach zwei Spielen Pause gab, schafften den Ausgleich durch Luis Díaz nach Vorlage von Michael Olise. In Unterzahl steigerte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany (sah Gelb wegen Meckerns) und überstand auch die Unterzahl (Gelb-Rot für Díaz nach Schwalbe). Ein Punkt der Moral.

Bereits am Mittwoch geht es für die Bayern weiter. Im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo, dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League, ist jedoch nach dem überragenden 6:1 im Hinspiel in Norditalien eher ein Schaulaufen zu erwarten. Die Einzelkritik:

Blieb gegen Bayer Leverkusen nicht ohne Gegentor: Sven Ulreich. © IMAGO

Stanisic kämpft gegen den Ex-Klub aufopferungsvoll

SVEN ULREICH - NOTE 2: Der Ersatz-Ersatz-Torhüter für die verletzten Neuer und Urbig machte sein 104. Pflichtspiel für Bayern, das erste seit eineinhalb Jahren. Kassierte mit dem ersten Schuss aufs Tor gleich den Gegentreffer – Pech, unhaltbar abgefälscht. Wenn's danach brenzlig wurde, war „Ulle“ da – ob bei Weitschüssen oder im Eins-gegen-Eins. Hielt am Ende mit Bra

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Der gebürtige Münchner holte in seiner Leihsaison bei Bayer 2023/24 das Double. An alter Wirkungsstätte als Rechtsverteidiger meist aufmerksam und engagiert gegen Ball und Gegner, bestätigte seine Topform der letzten Wochen. Kämpfte aufopferungsvoll.

JONATHAN TAH - NOTE 3: Noch ein Ex-Leverkusener, der Innenverteidiger war erst letzten Sommer nach München gewechselt. Fälschte den Schuss von Garcia unglücklich ab – 0:1. Wurde angeköpft, der Ball flog von seiner Hand über den Fuß ins Tor – vom VAR einkassiert. Sah seine fünfte Gelbe Karte, ist damit nächsten Samstag gegen Union Berlin gesperrt.

Kimmich kurbelt gegen die Werkself viel an

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der zweite Innenverteidiger hatte es meist mit Leverkusens Ex-Bayer Tillman zu tun, sollte dessen Umschaltqualitäten eindämmen. Stemmte sich mit aller Macht und Kraft gegen die Niederlage – ob zu zehnt oder zu neunt.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Erneut als Davies-Stellvertreter auf der linken Abwehrseite gefordert. Mit viel Offensivdrang und Arbeit gegen den Ball. Eine echte Härteprüfung für den Österreicher gegen die schnellen Leverkusener Angreifer – bestand er meist.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Kapitän kurbelte viel an nach vorne im Spielaufbau, sah beim 0:1 unglücklich aus. War nicht direkt am Mann, ließ sich aber auch zu einfach überspielen. Wie immer ein Vorbild an Einsatz, besonders in Unterzahl.

Die Bayern um Joshua Kimmich taten sich gegen Bayer Leverkusen schwer. © IMAGO

Karl kassiert Fünfer für Auftritt in Leverkusen

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Die Münchner Passmaschine im Zentrum mit vielen Ballbesitzphasen und zig Pässen – doch nicht so effektiv und dominant wie zuletzt. Nach 61 Minuten ersetzte ihn Goretzka.

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Der französische Zauberfuß wurde von Tapsoba hart rangenommen. Kam mit seinen Dribblings und Pässen in die Tiefe in Halbzeit eins kaum durch, fluchte und haderte. Mit zehn Mann dann eher im Zentrum zu finden. Seine Vorlage zu Díaz brachte den Ausgleich.

LENNART KARL - NOTE 5: In Bergamo nur auf der Bank durfte der 18-Jährige in Leverkusen anstelle von Musiala (angeschlagen) und Gnabry (Bank) auf der Zehner-Position ran. Ließ sich in der Defensive zu einfach überspielen. Rückte nach dem Rot für Jackson auf die rechte Seite. Raus nach 61 Minuten.

Sah nach diesem Foul die Rote Karte: Bayern-Stürmer Nicolas Jackson. © IMAGO

Jackson wird mehrere Spiele gesperrt

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Musste sich auf dem linken Flügel gegen Leverkusens Quansah beweisen. In der Defensive mit Defiziten, verlor zwei Mal den Zweikampf, aus dem das 0:1 entstand. Der Kolumbianer agierte in so vielen Aktionen unglücklich bis überhastet. Dann aber mit dem starken Abschluss zum 1:1, überlegt eingeschoben. Sah dann Gelb-Rot nach (vermeintlicher) Schwalbe (84.).

NICOLAS JACKSON - NOTE 6: Der Mittelstürmer, erneut anstelle des zuletzt angeschlagenen Kane aufgeboten, war nicht konsequent und abschlussstark bei seinen Gelegenheiten. Trat aber dann an der Mittellinie (!) viel zu rustikal und mit offener Sohle gegen den Knöchel von Terrier zu (42.) und sah die Rote Karte - dürfte mehrere Spiele Sperre geben.

HARRY KANE - NOTE 3: Nach zwei Spielen Schonung (angeschlagen) ab der 61. Minute im Spiel und sofort „on fire“. Erzielte mit der zweiten Ballberührung den Ausgleich, hatte zuvor jedoch Blaswichs Schuss mit dem Ellbogen geblockt – so wurde das 1:1 per VAR zurückgenommen. Agierte danach zumeist im eigenen Strafraum oder im Mittelfeld.

Goretzka half mit, das Remis zu retten

LEON GORETZKA - NOTE 3: Kam in der 61. Minute für Pavlovic, ein Eins-zu-Eins-Wechsel auf der Sechser-Position im Mittelfeld. Arbeitete viel gegen den Ball, chippte vorne eine hübsche Vorlage in den Strafraum. Half mit viel Engagement mit, das Remis zu retten.

TOM BISCHOF - OHNE NOTE: Ersetzte ab der 89. Minute den ausgelaugten Laimer, agierte als Ausputzer im Mittelfeld – bei der Abwehrschlacht mit neun Mann.

MIN-JAE KIM - OHNE NOTE: Kam in der 89. Minute rein. Der Innenverteidiger half ebenfalls mit, den einen Punkt bei acht Minuten Nachspielzeit über die Runden zu retten.