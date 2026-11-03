Noten zu Atlético Madrid gegen FC Bayern: Karl und Konni treffen, doch der Beste ist ein anderer Bayern-Star

Der FC Bayern trotzt allen Umständen und fährt einen wichtigen Sieg bei Atlético Madrid ein. Die Noten für die Münchner.

Als Lucio beim FC Bayern den stürmenden Verteidiger gab, war Dayot Upamecano noch ein kleiner Junge. 20 Jahre später nähert sich der Franzose dem Stil und dem Niveau des Brasilianers immer mehr an

Die Noten für den FC Bayern:

Manuel Neuer - Note 3: Wenn die großen Spiele anstehen, scheinen seine Wunden immer ein wenig schneller zu heilen als gegen Hoffenheim & Co. Bekommt in Halbzeit eins original gar nichts auf die Finger, obwohl es vor ihm auch mal brennt. Erstmals mit der Hand am Ball in Minute 66: entschärft Llorentes Schüsschen.

Josip Stanisic - Note 3: Profitiert wieder von Davies’ Versetzung in die Abteilung Attacke. Bekommt von Madrid-Keeper Oblak ohne Absicht einen Ball auf die Zwölf geballert (12.), kann aber weitermachen.

Jonathan Tah - Note 3: Verpasst gleich das erste Kopfballduell, was in Minute zwei fast zum 0:1 durch Alvarez geführt hätte. Kann sich in Sachen Aggressivität beim Kollegen Upamecano viel abschauen. Bissiger in Halbzeit zwei.

Dayot Upamecano - Note 1: Hat wieder sein Offensiv-Potenzial entdeckt, bereitet über Rechtsaußen Bayerns beste Torchance vor (23.), die dann Karl vergibt. Hochklassige Zweikämpfe mit Alvarez. Wirkt viel wacher und entschlossener als Nebenmann Tah. Um ein Haar das 2:0 gemacht: Latte (73.)!

Konrad Laimer - Note 2: Bayerns Allzweckwaffe wuselt heute hinten rechts, treibt sich aber auch gerne wieder vorne herum, als Passgeber für den Weltfußballer Kane. Bis der ihm das 2:0 auflegt: ein Knaller aus spitzem Winkel hoch ins Netz.

Bayerns Dauerläufer Konrad Laimer lässt sich für seinen Treffer zum 2:0 feiern. © IMAGO/Jose Breton

Kimmich und Bischof bilden die Doppel-Sechs, Davies kommt über links

Joshua Kimmich - Note 2: Hat offenbar die Direktive bekommen, Atleticos Spielmacher Alex Baena aus dem Spiel zu nehmen, womit er ordentlich zu tun hat. Läutet per Distanzschuss Halbzeit zwei ein (46.). Lob für ihn vom Atletico-Coach: Gegenspieler Baena wird ausgewechselt (59.).

Tom Bischof - Note 2: Darf von Beginn an ran, weil Kollege Pavlovic leicht angeschlagen und nicht ganz bei hundert Prozent ist, wie Coach Aaron Danks vorab meinte. Eifrig, emsig, giftig, bietet sich immer wieder an.

Alphonso Davies - Note 3: Gibt mal wieder den offensiven Linksaußen, ist aber im Verbund mit Stanisic nicht so gefährlich wie das Doppel Olise/Laimer auf der anderen Seite. Bleibt mit seinem Speed aber immer ein Faktor.

Lennart Karl - Note 2: Feuertaufe im Hexenkessel von Madrid, und das auch noch auf der Zehner-Position - viel Druck für den 18-Jährigen, der zuletzt ziemlich viel Kritik einstecken musste. Hätte in Minute 23 alle Kritiker stumm schalten können, doch sein Linksschuss nach Upamecano-Sturmlauf landet über dem Kasten. Legt per Hacke schön auf Kane ab (36.). Beweist in Minute 54 Geistesgegenwart, als er eine der wenigen Unaufmerksamkeiten der Madrider Defensive geschickt zum 1:0 nutzt. Jeder, aber wirklich jeder Teamkollege kommt zum Gratulieren, Hashtag #WirsindeinTeam.

Olise eher unauffällig, Kane verpasst Ronaldo-Rekord

Michael Olise - Note 3: Steht nach "einem Schlag auf den Knochen" (Danks) am Wochenende doch in der Start-Elf - und legt gleich los wie immer. Fast jeder Bayern-Angriff läuft über seine rechte Seite. Weicht aber auch mal auf links aus, wenn ihm der Ex-Leverkusener Grimaldo wieder zu arg auf die Socken gestiegen ist. Bloß nicht wieder provozieren lassen wie in Stavanger! Unauffälliger in Durchgang zwei.

Harry Kane - Note 2: Macht mit 33 sein erstes Spiel gegen Atletico. Konnte CR7s Rekord einstellen: in jedem der letzten elf Königsklassen-Matches ein Treffer. Legt Karl mit einem Pass aus dem Sprunggelenk das 1:0 auf, doch der verzieht (23.). Verzieht vier Minuten später ebenfalls: artistisch, aber knapp nach Laimer-Flanke. Klasse Assist vor Laimers 2:0.

Nathaniel Brown - Note 3: Löst nach 67 Minuten Torschütze Karl ab. Hat das 3:0 auf dem Fuß, scheitert am Keeper (86.).

Min Jae Kim - Note 3: Kommt für Davies (78.) ins Spiel. Lässt nichts anbrennen.

Sacha Boey kam zu spät für eine Benotung