Der FC Bayern feiert auswärts beim FC St. Pauli einen ungefährdeten 5:0-Sieg und bricht dabei sogar noch seinen historischen Torrekord. Die Noten für die Münchner.

Da ist er nun also gebrochen, der scheinbar ewige Torrekord aus der Saison 1971/72, damals aufgestellt von Torjäger-Legende Gerd Müller & Co. unter Trainer Udo Lattek. Und es war Leon Goretzka, der Mittelfeldspieler, der im Sommer den Verein verlässt. Goretzka traf mit links zum 2:0 beim FC St. Pauli, es war das 102. Tor der Saison, eins mehr als vor 54 Jahren.

Beim souveränen 5:0-Erfolg der Münchner hatte zuvor Jamal Musiala per Kopf die Führung erzielt. Nach der Pause erhöhte erst Goretzka, dann trafen Michael Olise, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro – macht nun satte 105 Tore. Torjäger Harry Kane wurde wie Aleksandar Pavlovic und Dayot Upamecano vier Tage vor dem Rückspiel gegen Real Madrid geschont.

Verfolgerchen Borussia Dortmund verlor zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 0:1. Nun haben die Bayern zwölf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Das bedeutet: Gewinnt der BVB am kommenden Samstag nicht bei der TSG Hoffenheim und bezwingen die Münchner am Sonntag den VfB Stuttgart, sind sie nach dem dann 30. Spieltag vorzeitig Meister.

Am Mittwoch geht es für die Bayern weiter. Im Heimspiel gegen Real Madrid geht es um weit mehr, um das Erreichen des Viertelfinals der Champions League. Nach dem 2:1 vergangenen Dienstag in Madrid wollen die Münchner ihren knappen Vorsprung über die Ziellinie bringen.

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER - NOTE 3: Nach seiner Weltklasse-Leistung beim 2:1 in Madrid „im Flow“, so Trainer Kompany. Daher blieb der 40-Jährige, mal wieder im lila Outfit, drin und hatte in seinem 593. Pflichtspiel für den Rekordmeister (489 Gegentore) zunächst wenig zu tun. Wenn gefordert, auch beim Herauslaufen, dann zur Stelle.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Zuletzt meist hinten links, da Alphonso Davies ja immer mal wieder ausfiel. Am Millerntor als Rechtsverteidiger (anstelle des geschonten Stanisic) aufgeboten. Haute sich wieder immer voll rein, schonte auch die Gegner nicht – sah früh Gelb (19). Schlug die Flanke auf Musialas Kopf vorm 1:0. In der 59. Minute ausgewechselt.

MIN-JAE KIM - NOTE 2: Der Südkoreaner in der Innenverteidigung mit einer bärenstarken Leistung. Immer auf Ballhöhe, sehr schnell und gewieft beim Ablaufen von Ball und Gegner. Warf sich im Fünfmeterraum in den Schuss von Paulis Pereira Lage und verhinderte so das 1:1 (29.).

HIROKI ITO - NOTE 4: Hatte als linker Innenverteidiger einige Unsicherheiten bei Abspielen und Zweikämpfen im Programm. Klar – der Japaner ist nicht im Rhythmus: Letzter Startelfeinsatz Ende Januar bei der PSV Eindhoven (2:1). Hatte einen Krampf, musste mit Muskelproblemen raus (68.) - erneut verletzt?

TOM BISCHOF - NOTE 3: Momentan die erste Alternative zu Davies (noch Rückstand nach Verletzung) und Laimer auf der Linksverteidiger-Position. Guter Balldieb, stark in den Zweikämpfen. Kam aber nicht so zu Abschlussmomenten wie vor einer Woche (Doppelpack beim 3:2 in Freiburg), agierte nach den vielen Wechseln als zuverlässiger Sechser.

Goretzka knackt Allzeit-Rekord, Musiala zaubert endlich wieder

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Vize-Kapitän will doch immer spielen. Auch zwischen zwei Real-Spielen beim FC St. Pauli. Bemühte sich um den Spielaufbau, kurbelte die Angriffe aus dem Zentrum an. Durfte nach der 3:0-Führung vorzeitig Schluss machen (59.) und sich für Mittwoch schonen.

LEON GORETZKA - NOTE 1: Geschichte geschrieben! Der Rekordtorschütze des Rekordmeisters! Und das volley mit links – traf in der 53. Minute zum 2:0. Lieferte durch seinen Block samt Ballgewinn die Vorlage zum 3:0. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Nationalelf im Mittelfeld-Zentrum gesetzt, bei Kompany der Ersatz für Aleksandar Pavlovic (Schonung) auf einer der Sechser-Positionen.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Einzig Verbliebener der Offensive aus der Startelf vom Real-Hinspiel. Bissig, giftig und aufm Kiez im kurzen Infight an der Seitenlinie mit Pauli-Verteidiger Karol Mets. Der Rechtsaußen wurde immer wieder gefoult, war genervt, sah Gelb für einen Schubser – und traf dann ganz typisch mit links ins lange Eck – das 3:0 (54.). Provozierte anschließend bei seinem Jubel die Pauli-Fans. Ausgewechselt in der 59. Minute.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 2: Vierte Startelf-Berufung erst in 2026. Der Portugiese agierte ähnlich wie Musiala sehr zentral auf der Zehner-Position und das wie immer sehr pass-und ballsicher – nach Olises Auswechslung als Rechtsaußen. Erzielte das 5:0. Der Vertrag läuft am Saisonende aus, der Linksfuß verlässt Bayern nach drei Jahren.

JAMAL MUSIALA - NOTE 1: Begann anstelle von Serge Gnabry (leichte Kniebeschwerden) auf der Zehnerposition. Sollte Minuten sammeln, Spielpraxis. Und sammelte prompt Pluspunkte, traf wuchtig per Kopf – sein zweiter Saisontreffer. Tut der Seele gut. Erzielte beinahe (Innenpfosten) das 2:0. Lieferte die perfekte Vorlage für Jacksons 4:0.

Jackson trifft, Ndiaye feiert Profi-Debüt

NICOLAS JACKSON - NOTE 2: Der Mittelstürmer, zuletzt in der Bundesliga nach seiner Roten Karte in Leverkusen (1:1) zwei Spiele gesperrt, durfte auf der Mittelstürmer-Position für Harry Kane ran. Erzielte beinahe das 2:0, sein abgefälschter Schuss ging an die Latte. Erst unglücklich, schob dann souverän zum 4:0 ein (65.).

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Kam nach einer knappen Stunde rein für Laimer, ging auf seine Stammposition hinten rechts. Solide, sicher, souverän. Am Mittwoch wird er gefordert.

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Sofort im Spiel und mit einer Torchance als er eingewechselt wurde (59.) und wie gewohnt auf den linken Flügel rückte. Der Kolumbianer soll gegen Real wieder aufzaubern.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Bayerns schnellster Profi ersetzte ab der 59. Minute Kimmich, ging jedoch auf die Linksverteidiger-Position. Sorgte dank seiner Sprintstärke mit seinen Läufen in die Tiefe für Gefahr

JONATHAN TAH - NOTE 3: Der gebürtige Hamburger saß zunächst auf der Bank, musste abrupt ins Spiel als sich Hiroki Ito mit Muskelproblemen abmeldete. Kam in der 67. rein, übernahm sofort routiniert als Abwehrchef.

BARA NDIAYE - OHNE NOTE: Der 18-jährige Senegalese kam in der 84. Minute zu seinem Profi-Debüt, entstammt der Jugendakademie der Gambinos Stars in Gambia, ist bis Saisonende ausgeliehen. Wurde für Musiala eingewechselt, gilt als vielversprechendes Mittelfeld-Talent (Marktwert: 300.000 Euro, der nun steigen wird).