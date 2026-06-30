Die deutsche Nationalmannschaft verliert gegen Paraguay im Elfmeterschießen und scheidet aus der WM aus. So hat der AZ-Reporter die Leistung der DFB-Elf gesehen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Einzelkritik.

Die deutsche Nationalmannschaft scheidet gegen Paraguay aus der WM aus.

Beim Debakel gegen Paraguay darf der Bayern-Star erst spät auf seine Stamm-Position wechseln. Die DFB-Kicker in der Einzelkritik:

MANUEL NEUER – NOTE 3: Sein 23. WM-Startelf-Einsatz und damit DFB-Spitzenreiter vor Miroslav Klose und Lothar Matthäus (je 22), so viele wie CR7 und Paolo Maldini, drei weniger als Messi. Bekommt schon in Minute eins was zu tun. Beim 0:1 ohne Chance (42.). Wehrt im Elferschießen Paraguays Matchball ab, vorerst.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Wird schon nach Sekunden schwindelig gespielt - geht ja gut los. Und wird in Minute 42 richtig mies. Der Käptn? Muss immer noch hinten rechts spielen. Bringt per Aussetzer Neuer ins Schwitzen (50.). Darf erst in Minute 79 auf die Sechs rücken. Schlägt Flanke um Flanke, das ZDF zählt weit über 40.

Tahs Treffer wird vom VAR zurückgenommen

JONATHAN TAH – NOTE4: Bis auf den wilden Ansturm in den ersten Sekunden kaum gefordert. Steht beim 0:1 genauso gegenspielerlos im Sechzehner herum wie alle Teamkollegen. Macht alles wieder gut, als er zum 2:1 ins Tor trifft (102.) - wenn der Schiri es hätte gelten lassen. Pfeffert seinen Elfer übers Tor.

ANTONIO RÜDIGER – NOTE 4: Siehe Tah. Trabt nicht selten gemütlich durch die Nachmittags-Sonne Bostons. Ob sie ihn vor dem 0:1 geblendet hat?

NATHANIEL BROWN – NOTE 4: Kehrt zurück in die Start-Elf. Erstaunlich, wie schnell man sich den Burschen wieder herbeiwünscht. Läuft bei der Flanke zum 0:1 jedoch hinterher. Schlägt dafür die Ecke zum vermeintlichen 2:1.

Goretzka ersetzt Nmecha zur Pause

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 5: Von Anfang an in diverse Scharmützel verwickelt. Arbeitet offenbar an seiner Zweikampfhärte. Nutzt ihm vor dem 0:1 auch nicht, als er und Brown sich abkochen lassen.

FELIX NMECHA – NOTE 5: Feine Bewegungen, prima Technik, tolle Athletik, aber auch nicht gerade wenige Fehlpässe und Ballverluste. Muss für Leon Goretzka Platz machen.

LEORY SANÈ – NOTE 5: Muss diesmal nicht so viel nach hinten helfen, findet vorn aber auch keinen Weg durch Paraguays Defensiv-Dickicht. Einmal schön von Kimmich geschickt, steht er im Abseits. Wenig torgefährlich.

KAI HAVERTZ – NOTE 4: Findet Halbzeit eins bis auf ein Zuspiel auf Undav kaum statt – wie geht’s eigentlich Undav-Spezl Nick Woltemade? Darf sitzenbleiben, als Havertz eine Wirtz-Flanke geschmeidig über den Scheitel ins Netz flutschen lässt: 1:1 (53.). Drittes Tor bei dieser WM. Scheitert im Elferschießen.

Undav darf starten und muss vorzeitig runter

FLORIAN WIRTZ – NOTE 4: Legt gut los, traut sich auch mal aus der Distanz, doch der erste Versuch landet im dritten Stock (8.). In der Folge ebenfalls wie abgeschnitten vom Geschehen. Lennart Karl, bitte melden! Darf auf dem Sofa bleiben, als Wirtz Havertz’ 1:1 vorbereitet.

DENIZ UNDAV– NOTE 5: Darf von Anfang ran. Vorgabe des Trainers: für mehr Präsenz im gegnerischen Sechzehner sorgen und im Gegenpressing helfen. Gibt den ersten Torschuss für sein Team ab – weit daneben (6.). Danach irritierend selten am Ball. Macht nach einer Stunde Platz für Musiala.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Löst nach der Pause Nmecha in der Zentrale ab. Malocht sich gleich rein, wie sich das für einen Ruhrpott-Burschen gehört.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Löst Undav ab (63.), findet zunächst kaum Zugriff, wird aber zusehends torgefährlicher.

Woltemade verschießt bei seinem WM-Debüt

WALDEMAR ANTON – NOTE 3: Kommt für Pavlovic (78.) und übernimmt Kimmichs Posten hinten rechts – endlich, wird sich Kimmich, Waldemar Anton und halb Fußball-Deutschland denken. Hat den Siegtreffer auf dem Kopf (119.), scheitert.

NICK WOLTEMADE – NOTE 4: Gibt sein WM-Debüt (88.), scheitert aber im Elferschießen.