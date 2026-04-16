No Vinnie, no party? So plant Bayern in Paris ohne Trainer Kompany

Bayern-Trainer Kompany ist nach seiner dritten Gelben Karte im Hinspiel in Paris gesperrt, er darf den Innenraum während der Partie nicht betreten. Wer ersetzt ihn? "Eine Lösung hinbekommen."

Vincent Kompany versuchte, seine Hinspiel-Sperre im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain am 28. April irgendwie mit Humor zu nehmen. "Vielleicht kann ich mich in der ersten Halbzeit einfach neben Luis Enrique setzen", sagte der Trainer des FC Bayern nach dem 4:3 gegen Real Madrid grinsend.

Schiedsrichter Slavko Vincic zeigt Kompany die Gelbe Karte. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Doch bis zu Luis Enrique, dem PSG-Coach, wird Kompany gar nicht erst durchkommen. Nach seiner dritten Gelben Karte im laufenden Wettbewerb darf der Belgier den Innenraum während der Partie nicht betreten, er wird auf der Tribüne des Prinzenpark-Stadions sitzen und per Headset mit seinen Co-Trainern verbunden sein.

Assistent Danks rückt in den Vordergrund

Besonders Aaron Danks, Kompanys Assistent und engster Vertrauter, übernimmt gegen PSG mehr Verantwortung. Ebenso die beiden anderen Co-Trainer Floribert Ngalula und René Maric. No Vinnie, no party? In jedem Fall ist es eine neue Situation für Bayern in diesem Gigantenduell.

Kompany-Assistent Aaron Danks (l.). © IMAGO/Philippe Ruiz

"Ich finde die Entscheidung nicht richtig – wenn man sieht, was auf dem Platz passiert, wie viele Leute meckern und was sagen", sagte Kompany bei DAZN zu seiner harten Bestrafung. "Ich versuche immer, respektvoll zu bleiben, war ich auch. Aber das war so schnell." Der Coach hatte kurz vor dem zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer für Real in der 42. Minute ein Foulspiel von Antonio Rüdiger an Josip Stanisic gesehen. Und damit war er nicht allein. "Ich glaube, es ist auch normal in dieser Phase, dass ich da was sage", sagte Kompany. "Meine Worte waren nicht falsch."

Eberls Reaktion auf die Sperre

Schiedsrichter Slavko Vincic hatte da allerdings eine ganz andere Meinung. Übrigens: Nicht alle bei Bayern wussten sofort über Kompanys Sperre Bescheid. "Wir haben gesagt: 'Großartig, kein Spieler ist gesperrt' – und jetzt ist der Trainer gesperrt? Um Gottes Willen!", sagte Sportvorstand Max Eberl. Das erste Duell in Paris sei "in 14 Tagen", so Eberl: "Gerade freue ich mich extrem, da wird Vinnie eine Lösung hinbekommen. Ja, es ist ärgerlich, aber es trübt meine Freude nicht groß."

Auch ohne Kompany zuversichtlich: Jonathan Tah. © IMAGO/Ulrich Wagner

Welcher seiner Assistenten ihn in Paris während des Spiels offiziell als Coach ersetzt, konnte Kompany am Mittwochabend noch nicht sagen. "Wir werden in den nächsten Tagen darüber nachdenken", erklärte er: "Ich mache mir da aber keine Sorgen. Es bleiben die Spieler, die das Spiel entscheiden."

Mannschaft zeigt sich unbeeindruckt

Und die zeigten sich trotz Kompany-Sperre zuversichtlich. "Das ist so eine Situation, die tangiert uns jetzt nicht auf dem Spielfeld", sagte Kapitän Manuel Neuer. Und Jonathan Tah meinte: "Natürlich wollen wir ihn an der Seitenlinie haben, aber er vertraut auch seinem Staff ganz gut, dass sie es gut machen. Und er wird uns trotzdem vor dem Spiel vorbereiten können. Wir haben gezeigt, dass wir in schwierigen Momenten mit schwierigen Situationen ganz gut umgehen können. Und so werden wir es bei dem Spiel auch machen."

Im Rückspiel gegen PSG am 6. Mai in München darf Kompany seinen Trainerjob dann in der Allianz Arena wieder aktiv ausüben. Vorher heißt es: Im Prinzenpark ein gutes Ergebnis holen. Ohne Kompany – für Kompany.