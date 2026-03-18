"Nie ihr Vertrauen gespürt": Juventus-Star Yildiz rechnet mit dem FC Bayern ab

Der gebürtige Regensburger und jetzige Juventus Turin-Star Kenan Yildiz (20) bereut seinen 2022 erfolgten Abschied vom FC Bayern nicht.

Der beim FC Bayern ausgebildete türkische Nationalspieler Kenan Yildiz blickt ohne Wehmut auf seinen Abschied aus München zurück.

"Es gab viele Probleme mit Bayern. Ich war elf Jahre lang dort, habe aber nie ihr Vertrauen gespürt. Es gab immer jemanden, der besser war als ich. Deshalb war es leicht, den FC Bayern zu verlassen", sagte der Stürmer von Italiens Rekordmeister Juventus Turin dem "Corriere dello Sport"

Yildiz war von 2012 bis 2022 beim FC Bayern

Yildiz (20), in Regensburg geboren, hatte ab seinem siebten Lebensjahr bis zur U19 alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen, ehe es ihn 2022 nach Turin zog.

Dort avancierte er zum Leistungsträger, in der laufenden Saison steht er in 39 Pflichtspielen bei 20 Scorerpunkten (je zehn Tore und Vorlagen). Im Februar verlängerte Yildiz seinen Vertrag bis 2030.

Bis 2022 beim FC Bayern: Kenan Yildiz. © IMAGO / Eibner

Hätte auch für Deutschland spielen können

Für die Türkei absolvierte der Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter bisher 26 Länderspiele (fünf Tore), sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte er bereits mit 18 Jahren im Oktober 2023 - nur ein Jahr, nachdem er München verlassen hatte.

Auch für die DFB-Auswahl wäre Yildiz spielberechtigt gewesen, zur Debatte stand dies jedoch nie. "In Deutschland wurde ich als nicht gut genug angesehen, sie haben immer andere Spieler nominiert", erklärte er: "Deshalb habe ich mich für die türkische Nationalmannschaft entschieden."