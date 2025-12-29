Michael Olise verzeichnet bis zur Winterpause den größten Follower-Zuwachs auf Instagram. Auch Youngster Lennart Karl legt mächtig zu.

In der Bundesliga geben die Stars vom FC Bayern sportlich den Ton an, und auch in den Sozialen Medien sind Michael Olise und Co. das Maß der Dinge. Zwischen dem Ende der Sommer-Transferperiode und dem Beginn der Winterpause sorgten die Bayern-Profis für das mit Abstand größte Follower-Wachstum sämtlicher Bundesliga-Spieler auf Instagram. Das ergab eine Analyse der Influencer-Agentur Netzschreier.

Bayern-Spieler gewannen 2,29 Millionen Instagram-Follower

Demnach kommen die Spieler des FC Bayern bis zur Winterpause zusammengerechnet auf 2,29 Millionen neue Instagram-Follower. Mit deutlichem Abstand folgen die Spieler von Borussia Dortmund (376.088) sowie RB Leipzig (173.916). An der Spitze der Einzelwertung steht Michael Olise. Der Franzose gewann in seiner zweiten Saison beim FC Bayern 609.877 neue Follower und erreicht mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen auf Instagram. Dahinter folgen Shootingstar Lennart Karl (452.172) sowie Teamkollege Luis Díaz (321.388).

Senkrechtstarter beim FC Bayern: Lennart Karl. © IMAGO

Beim prozentualen Wachstum liegt der Leipziger Neuzugang Yan Diomande an der Spitze des Rankings. Der Offensivspieler steigerte seine Followerschaft von 14.324 auf 108.642, was einem Zuwachs von 658 Prozent entspricht.