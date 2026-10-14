Der FC Bayern taumelt nach dem 3:3 in Stavanger durch eine Krise der Konzentration: Defensive Wackler, verlorene Dominanz und fragiles Mindset sorgen für Alarmstimmung – nun sind gegen Leipzig und Arsenal Antworten gefragt.

Während in der kleinen, stimmungsvollen Lyse Arena gesungen und geschunkelt wurde und das norwegische Fernsehen das "Oktoberfest in Stavanger" ausrief, schlichen die Bayern total bedient davon. Die Münchner hatten bei den Königsklassen-Neulingen, die ihr erstes Champions-League-Heimspiel in der 127-jährigen Klubgeschichte austrugen, ein paar norwegische Backpfeifen erhalten und wären dennoch beinahe mit einem blauen Auge vom Byfjord im Südwesten des Königreichs abgereist.

Bayern verspielt komfortable Wende in Stavanger

Einen peinlichen 0:2-Halbzeitrückstand wandelten Harry Kane mit einem Doppelpack und Luis Díaz in ein 3:2 um. Doch wie in der zweiten, so pennten die Bayern auch in der letzten Minute. Durch das 3:3 verschenkte man zwei eingeplante Punkte in der Ligaphase der Champions League leichtfertig. Auch, aber nicht nur wegen der Gelb-Roten Karte für Michael Olise, der Viking-Kapitän Zlatko Stripic in der 73. Minute den Ball ins Gesicht warf.

Ein kleiner Ausraster, der ins Bild der letzten Ausrutscher passt. Nur 2:2 nach vergeigtem Start mit dem Sekundenschlaf von Manuel Neuer am Samstag beim FC Augsburg, nun das 3:3 bei einem Leichtgewicht des europäischen Fußballs. Die Münchner haben in dieser Saison noch kein Spiel, aber nach der dreiwöchigen Länderspielpause Linie und Struktur verloren. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen gratulierte während seiner mitternächtlichen Begrüßungsrede auf dem Bankett im Mannschaftshotel "Radisson Blu Atlantic" den Gastgebern zu einem "fairen 3:3" und sagte: "Wir haben uns diesen Ausflug nach Stavanger sicher anders vorgestellt. Das war sicherlich eine erste Halbzeit, wie wir sie uns anders wünschen, in der wir auf der Tribüne ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt haben – mit Fehlern, die wir so nicht sehen wollen. Wir haben das aus unserem Blickwinkel so nicht erwartet."

Klartext von Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen: Nach dem 3:3 in Stavanger wächst beim Rekordmeister die Sorge um Defensive, Stabilität und Mindset. © IMAGO/DeFodi.de

Dreesen: "Man muss jedes Spiel ernst nehmen"

Dreesen mahnte die anwesenden Spieler: "Wir müssen unsere Lehren aus den unnötigen Fehlern ziehen und bei aller Traurigkeit, dass wir das heute nicht positiver gestalten konnten, nach vorne schauen." Der Vorstandschef erinnerte daran, dass "jeder Punkt in der Ligaphase wichtig" sei, um unter die Top Acht der 36er-Tabelle zu kommen. "Daher muss man auch jedes Spiel ernst nehmen – egal gegen welchen Gegner. Wir werden in den nächsten Spielen den Charakter der Mannschaft sehen und die Spielweise mit Energie und Dominanz." Am Ende meinte Dreesen: "Der Norweger sagt, glaube ich: Skol! Und das können wir auch gebrauchen." Will sagen: Schwoamas owi!

Eberl kritisiert Defensive und fehlende Stabilität

Der ziemlich angefressene Sportvorstand Max Eberl benannte die Mängelliste der Mannschaft klar und deutlich: "Wir machen einfach momentan zu viele Fehler. Das ist nicht das Niveau unserer Mannschaft. Unser Niveau ist ein anderes – und das kriegen wir momentan nicht auf den Platz. Ich sage nicht, dass wir nicht investieren, aber zwei Tore Augsburg, drei Tore Stavanger sprechen eine eindeutige Sprache." Die der mangelhaften Defensive. Eberl weiter: "Torchancen haben wir, Tore erzielen wir. Aber wir brauchen uns nicht immer automatisch den Rucksack so voll laden." Mit einem (zu) frühen Rückstand – kaum, dass die Partie angepfiffen ist. Den konnte auch Jonas Urbig, der Vertreter des leicht am Fuß verletzten Manuel Neuer, nicht verhindern. Die Frage ist: Wer stellt diesen Bayern den Wecker? Für einen Winterschlaf ist es viel zu früh.

Aufwachen, Bayern: Sportvorstand Max Eberl wird nach dem 3:3 in Stavanger deutlich. © IMAGO/Nordphoto / Hafner

Mindset-Frage und Blick nach vorn

Eine Frage der Einstellung, des verlorenen Rhythmus? Wo ist die Dominanz des zweiten Kompany-Jahres, die zum Double und ins Champions-League-Halbfinale führte? Eberl kritisierte das Mindset der Spieler: "Wenn es so häufig passiert, ist es irgendwann eben auch nicht nur Pech. Das hat mit Aufmerksamkeit zu tun, mit der Bereitschaft, meine Aufgabe zu erfüllen." Bei Bayern muss man nun an den Basics arbeiten.

Der Spielplan gibt Hoffnung. "Das ist im Fußball das Verrückte", meinte Eberl, "heute hast du einen Schlag bekommen, aber in vier Tagen hast du ein Spiel gegen Leipzig, wo du einiges wieder besser machen kannst." Mit Olise, der nächsten Mittwoch im Topspiel der Champions League gegen den Vorjahresfinalisten FC Arsenal gesperrt fehlt. Noch ein Schlag.