NHL spielt 2027 im SAP Garden – und dank Bayern-Deal bald in der Arena?

Die NHL und der FC Bayern verkünden eine strategische Partnerschaft, 2027 spielen die Boston Bruins mit dem Münchner JJ Peterka im SAP Garden – und dann ist da die Idee einer Partie in der Allianz Arena.

Vorerst nur eine Vision, aber eine nicht unwahrscheinliche: Ein Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in der Allianz Arena. Diese Idee könnte in den kommenden drei Jahren Wirklichkeit werden.

Bully? Da denkt so mancher Bayern-Fan eher an Comedy, an das Kanu des Manitu von Regisseur und Schauspieler Bully Herbig. Aber Eishockey und der FCB? Okay, da war mal was. Ist lange her. Bald wird aber so richtig was los sein in München. Der FC Bayern goes NHL.

FC Bayern und die NHL: "Wollen uns die Märkte eröffnen"

Die National Hockey League und der FCB starten eine strategische, mehrjährige Partnerschaft. Das Ziel, eine Win-Win-Aussicht: Die Entwicklung der NHL in Deutschland sowie des FC Bayern in Nordamerika unterstützen. "Wir haben die letzten Monate sehr intensiv an einer neuen Art von Kooperation gearbeitet. Die NHL ist die stärkste Eishockey-Liga der Welt, wir wollen Synergien erarbeiten und uns die Märkte eröffnen", sagte Rouven Kasper, Bayerns Marketing-Chef, am Donnerstagvormittag an der Säbener Straße bei einem gemeinsamen Launch-Event.

Also wurde gelobt und geschmeichelt. Der stellvertretende NHL-Chef Bill Daly, mit großer Delegation nach München gereist, betonte, die NHL und der FC Bayern wollten ihre etablierten Fan-Gemeinden und ihre Business-Partner zusammenbringen. "Der FC Bayern ist eine Weltmarke, die ikonisch ist und in ihrer Glaubwürdigkeit unerreicht." Groß und Groß gesellt sich gerne. Big-Player-Business.

Gemeinsam für die NHL in München (v.l.): John-Jason Peterka (Boston Bruins), Alphonso Davies (FC Bayern), Rouven Kasper (Vorstand Marketing und Vertrieb, FC Bayern), Bill Daly (stellvertretender Commissioner der NHL) und Leon Draisaitl (Edmonton Oilers). © Matthias Balk

"Die NHL ist die beste Eishockey-Liga der Welt. Eishockey hat ein Momentum", sagte Kasper mit Blick auf die WM 2027 in Deutschland, die in den Eishockey-Arenen Düsseldorf und Mannheim ausgetragen wird – mit dem Eröffnungsspiel in der Schalker Arena, einem Fußballstadion.

NHL-Star Peterka hat EHC-Wurzeln – und ist Bayern-Fan

Nicht im SAP Garden in München. Dafür kommt die Mehrzweckhalle 2027 in den Genuss von NHL-Hockey. Das Starensemble der Boston Bruins, trainiert von Marco Sturm und angeführt vom gebürtigen Münchner John-Jason Peterka, wird zwei Saisonspiele im Rahmen der NHL Global Series Germany in München bestreiten. "Ich bin aufgewachsen als Bayern-Fan, schaue mir alle Spiele an. Die Partnerschaft ist super – besonders auch für mich persönlich", sagte der Stürmer. Genaue Termine sind noch nicht fixiert für 2027, wahrscheinlich wären September oder Dezember.

Bereits zur Eröffnung des SAP Garden am 27. September 2024 gastierte mit den Buffalo Sabres ein NHL-Team in München – ein reines Showmatch. JJ Peterka, der seine Profikarriere beim EHC Red Bull München begann, spielte zu der Zeit für Buffalo.

JJ Peterka von den Buffalo Sabres bedankt sich bei den Fans während des Spiels zwischen Red Bull München und den Buffalo Sabres am 27.09.2024 in München, Deutschland. Alle über die EHC Red Bull München - Mediengalerie angebotenen Bild-, Audio- oder Video-Dokumente dienen ausschließlich Journalisten und Mitarbeitern von Medienunternehmen als Quelle für die eigene redaktionelle Berichterstattung und sind nicht für eine kommerzielle Nutzung, insbesondere nicht für Werbung, bestimmt. Die Weitergabe von Bild-, Audio- und Video-Daten an nicht autorisierte Dritte ist unzulässig. Abdruck für redaktionelle Berichterstattung honorarfrei! Als Fotovermerk ist „EHC Red Bull München / City-Press GmbH“ anzugeben. © City-Press

Neben den beiden Spielen im SAP Garden werden 2027/28 zusätzlich zwei Saisonspiele der Edmonton Oilers in Köln ausgetragen – dabei kehrt NHL-Superstar Leon Draisaitl in seine Heimatstadt zurück. Für den deutschen Nationalspieler ein emotionaler Höhepunkt. "Ich weiß das sehr zu schätzen und bin sehr stolz darauf. Da ist pure Vorfreude vor Familien und Freunden, ein reguläres NHL-Spiel hier zu spielen", sagte Draisaitl, der zur Kooperation der NHL mit dem FC Bayern sagte: "Ich glaube, wir haben viel Potenzial in Deutschland. Die Menschen mögen Eishockey hier." Bereits dieses Jahr treffen die Ottawa Senators mit Nationalspieler Tim Stützle in Düsseldorf (18. und 20. Dezember) auf die Chicago Blackhawks.

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NHL-Spiel in der Allianz Arena? "Denkbar ist bei uns vieles"

Die Partner Bayern und die NHL wollen ihre Plattformen und Netzwerke nutzen, um neue Fans für die jeweils andere Sportart zu begeistern. Geplant sind Merchandise-Kooperationen, Spielerauftritte und besondere Fan-Erlebnisse mit NHL- und FCB-Stars. Dazu Street-Hockey-Events in München, Watch-Partys sowie Jugendprogramme und Aktivierungen an Spieltagen in der Allianz Arena.

Apropos: Wie wäre es eigentlich mit einem NHL-Spiel in Fröttmaning? Eishockey in der Bayern-Arena vor über 75.000 Fans? Der stellvertretende NHL-Chef wollte dies nicht ausschließen. "The sky is the limit, das ist auf unserem Radar", sagte Daly. Dazu Bayerns Kasper: "Denkbar ist bei uns vieles. Es kann gut sein, dass wir irgendwann sagen: Mensch, warum nicht?" Aber wann?

Die Eröffnung des SAP Garden im September 2024: Vor dem Duell des EHC Red Bull München gegen die Buffalo Sabres werden die Nationalhymnen gespielt. © IMAGO/Markus Fischer

Frühestens im Dezember 2028. Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag vor Weihnachten (meist am letzten Wochenende vor Heiligabend) könnte die Transformation der Allianz Arena, der große Umbau, beginnen. Spielt die Bundesliga mit, wird das letzte Bayern-Heimspiel ein Wochenende früher angesetzt. Und nach dem Eishockey-Event rund um Silvester hätte man eine gute Woche Zeit für den Rückbau.

Let’s go Hockey! Die Vision 2028 steht.