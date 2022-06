NFL-Highlight in München: Umbau in der Allianz Arena läuft

Das erste NFL-Spiel in Deutschland wirft seine Schatten voraus: In der Allianz Arena bereitet man sich jetzt schon mit Umbaumaßnahmen auf das Highlight am 13. November vor.

15. Juni 2022 - 16:02 Uhr | AZ/dpa

Blick in den Innenraum der Allianz Arena: Für die Field Goals müssen beispielsweise rund eineinhalb Meter tiefe Löcher gegraben werden. © imago images//Marc Schüler