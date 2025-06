Newsblog zur Klub-WM: Regenerationstag in Orlando – Bayern-Star Müller auf dem Golfplatz

Die Premiere der Klub-WM steht an. Seit dem 5. Juni bereitet sich der FC Bayern intensiv auf das Turnier vor. Hier gibt es den AZ-Newsblog mit allen Informationen und aktuellen Entwicklungen.

Nach einer kurzen Sommerpause sind Vincent Kompany und die Stars des FC Bayern seit dem 5. Juni zurück auf dem Trainingsplatz, um sich an der Säbener Straße auf die Klub-WM vorzubereiten. Das große Abenteuer in den USA begann für die Münchner mit einem 10:-Kantersieg am 15. Juni in Cincinnati gegen Auckland City FC.

Die AZ ist mit in die Vereinigten Staaten gereist und beim neuen Turnier hautnah dabei. In unserem Newsblog versorgen wir Sie mit den wichtigsten Informationen und aktuellen Entwicklungen.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

News vom 16. Juni

Regenerationstag in Orlando!

Die Bayern haben heute frei, morgen wird um 9.45 Uhr Ortszeit wieder trainiert. Bei den Spielern ist als Abwechslung besonders Tischtennis beliebt, Thomas Müller war auch schon auf dem Golfplatz.

News vom 15. Juni

FC Bayern feiert Kantersieg gegen Auckland

Das erste Spiel der Klub-WM gewannen die Münchner locker und leicht mit 10:0 gegen Auckland City.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Tah gibt Pflichtspieldebüt für den FC Bayern

Um 18 Uhr (MESZ) startet der FC Bayern gegen Auckland City in die Klub-WM. Während sich schon erste Fans in Lederhose rund ums Stadion tummeln, hat Kompany seine erste Elf verkündet. Jonathan Tah gibt sein Debüt für den Rekordmeister. Die weiteren Bayern-Spieler: Manuel Neuer - Joshua Kimmich - Harry Kane - Kingsley Coman - Michael Olise - Raphael Guerreiro - Sacha Boey - Thomas Müller - Josip Stanisic - Aleksandar Pavlovic.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

News vom 14. Juni

Harry Kane bei der Mannschaft eingetroffen

Nachdem sich der Stürmerstar des FC Bayern am Freitag noch ein NHL-Spiel des Stanley-Cup-Finales zwischen den Edmonton Oilers und Florida angesehen hat, ist Harry Kane am Samstag im Base Camp der Münchner in Orlando angekommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Nachdem auch Leroy Sané und Konrad Laimer zum Team dazugestoßen sind, ist der Kader des FC Bayern nun komplett. Um 9.45 Uhr Ortszeit steht noch eine Trainingseinheit auf dem Programm anschließend geht der Flug nach Cincinnati, wo der FC Bayern am Sonntag um 18 Uhr MESZ sein Auftaktspiel der Klub-WM gegen Auckland City aus Neuseeland bestreitet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

News vom 13. Juni

Kane schaut Stanley-Cup-Finale

Dass Harry Kane ein Fan von US-Sportarten ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Gerade American Football hat es dem Briten angetan. Nun ließ es sich Kane aber nicht nehmen, auch mal ein NHL-Spiel zu schauen. Er war bei der irren Aufholjagd der Edmonton Oilers gegen Florida (5:4 nach der Overtime) im Amerant Bank Stadium.

"Was eine Nacht", schrieb der Bayern-Stürmer unter dem Post auf Instagram: "Ein verrücktes Spiel im Stanley Cup, meine erste NHL-Erfahrung." Nun dürfte Kane eingestimmt sein auf die Klub-WM mit dem FC Bayern. Los geht es da am Sonntagabend (18.00 MESZ) gegen Auckland City aus Neuseeland.

Nationalspieler in Orland gelandet

Es war schon ein bisserl dämmrig, da kam ein Schwung Spieler am Donnerstagabend (Ortszeit) im Teamhotel des FC Bayern an. Der Flieger der Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Michel Olise, Joao Palhinha und Josip Stanisic war wenige Stunden davor in Orlando gelandet. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge Jonathan Tah und Tom Bischof. Einzig Leroy Sané fehlt noch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

News vom 12. Juni

Spielt Sané doch noch bei der Klub-WM für Bayern?

Das wäre ein Hammer: Laut einem Bericht von Sky soll Leroy Sané bei der Klub-WM doch noch seine letzten Spiele für den FC Bayern absolvieren – obwohl sein Wechsel zu Galatasaray Istanbul vor dem Vollzug steht!

Beide Klubs hätten sich darauf geeinigt, dass der Nationalspieler noch bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni für die Münchner auflaufen werde, heißt es in dem Bericht. Sané werde am Freitag im Teamcamp der Bayern in Orlando eintreffen und könnte demnach in allen Gruppenspielen sowie einem möglichen Achtelfinale für den Rekordmeister zum Einsatz kommen.

Der 29-Jährige hat laut Medien den Medizincheck bei Galatasaray bestanden und bereits einen Vertrag beim türkischen Spitzenclub unterschrieben. Eine Bestätigung der Vereine gab es dafür zunächst nicht.

Buchmacher zählen Bayern bei der Klub-WM zum Favoritenkreis

Geht es nach den Buchmachern, ist für die Bayern bei der Klub-WM einiges drin: Beim Sportwettenanbieter bwin wird der Rekordmeister für das erstmals im XXL-Format ausgetragene Turnier mit einer Titelquote von 7,50 geführt. Nur Real Madrid (5,00), Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (5,50) und Manchester City (6,50) haben eine niedrigere Quote.

Auch auf den weiteren Plätzen folgen zunächst nur Teams aus Europa: Hinter dem FC Chelsea (12,00), Atlético Madrid (15.00) und Königsklassen-Finalist Inter Mailand (17,00) liegt Borussia Dortmund (21,00) auf Rang acht der Favoritenliste.

Wechsel zu Galatasaray steht bevor: Sané verabschiedet sich vom FC Bayern

Am Mittwoch hat sich Leroy Sané, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul steht, mit emotionalen Worten vom FC Bayern verabschiedet. "Ich bin unglaublich stolz darauf, das Trikot des besten und größten Vereins in Deutschland über 200 Spiele lang getragen zu haben und werde die Titel, die wir gemeinsam gewonnen haben, immer in Ehren halten", schrieb der 29-Jährige bei Instagram unter ein Video mit Höhepunkten aus seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister.

Er habe sich "nach fünf intensiven Jahren hier in München entschlossen, in der kommenden Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen". Die Vertragsgespräche zwischen den Münchnern, die gern mit dem Offensivspieler verlängert hätten, scheiterten. Sané entschied sich für einen Wechsel, seine Unterschrift bei Galatasaray Istanbul steht bevor.

Sané dankte "dem Verein, dem Trainerstab, allen hinter den Kulissen, meinen Mitspielern und vor allem euch, den Fans, für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die wir geschaffen haben". Er war 2020 von Manchester City nach München gewechselt und wurde mit den Bayern unter anderem viermal Meister.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

News vom 11. Juni

Let's go! So lief die erste Trainingseinheit in Orlando

Pack ma’s! Oder besser: Let’s go! Bei strahlendem Sonnenschein ging es für die Stars des FC Bayern am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) erstmals in Orlando auf den Trainingsplatz.

Unter den Augen der sportlichen Führung um Max Eberl und Christoph Freund absolvierten Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. die erste Einheit auf dem Gelände des “ESPN Wide World of Sports Complex” direkt in Disney Land – und das bei Temperaturen von knapp 30 Grand und mit Sechs-Stunden-Jetlag in den Knochen.

Allzu intensiv war das erste Training daher nicht. Zunächst absolvierten die Spieler einige Übungen im Kraftraum, anschließend ließ Chefcoach Vincent Kompany seine Schützlinge nach einer kurzen Ansprache lockere Spielformen ausführen. Nach Abschluss der ersten Einheit statteten Mickey Mouse und Goofy den Bayern-Stars sogar noch einen kleinen Besuch ab:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Bayern-Tross in den USA gelandet

Um 17.38 Uhr Ortszeit (23.38 Uhr deutscher Zeit) setzte der Bayern-Flieger in Orlando auf. Für die Münchner ging es schnurstracks zu Micky Maus. Im "Four Season Resort Orlando at Walt Disney World Resort" werden die Münchner in den nächsten Wochen schlafen und am "ESPN Sports Complex" trainieren. Die erste Einheit steht schon am Mittwoch an. Um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) wird bei rund 28 Grad geschwitzt.

News vom 10. Juni

Müller mit Video aus dem Flugzeug

Thomas Müller zeigt sich auf Instagram wie gewohnt bestens gelaunt. Aus dem Flugzeug, das gerade nach Orlando unterwegs ist, teilt er seine Vorfreude auf die Klub-WM – zusammen mit seinen Teamkollegen Musiala und Neuer.

"Auf dem Weg zu meinem letzten Tanz mit dem FC Bayern", schreibt Müller in seinem Instagram-Beitrag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Rekordmeister nimmt zahlreiche Talente mit zur Klub-WM

Als der Mannschaftsbus am Dienstagmittag am Flughafen ankam, fehlten eine ganze Reihe Stars. Aber keine Sorge: Joshua Kimmich, Michael Olise oder Jonathan Tah hatten nicht etwa den Reisepass daheim liegen lassen. Die Nationalspieler bekamen noch etwas Pause, werden erst in den nächsten Tagen nachreisen. Dafür stiegen zahlreiche Talente aus dem Bus.

Lennart Karl, Adam Aznou, David Santos Daiber, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher, Cassiano Kiala und Keeper Leon Klanac dürfen mit nach Orlando. Sie komplettieren den 29-Mann-Kader des FC Bayern. Ankommen soll die erste Fuhre Bayern-Stars übrigens um 17.45 Uhr Ortszeit (23.45 Uhr deutsche Zeit).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bayern reist mit neuem Heimtrikot im Gepäck in die USA

Um 13.05 Uhr geht sie los, die Mission "Klub-WM". Wenn die Münchner am Mittag in den Flieger nach Orlando steigen, ist das neue Heimtrikot mit im Gepäck. Das gab der FC Bayern am Dienstagmorgen bekannt. "In einem Design, das Tradition und Heimatbewusstsein vereint, erstrahlt das neue gemeinsam mit Partner adidas entwickelte Home-Trikot in den klassischen Vereinsfarben Rot und Weiß", heißt es in der Mitteilung.

Schon im Vorfeld tauchten Entwürfe über das Design auf. Es ist um den Kragen herum weiß und hat zwei weiße Striche. Auflaufen werden die Münchner damit das erste Mal am Sonntag gegen Auckland City (18.00 Uhr).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

News vom 9. Juni

Tah vor Bayern-Debüt bei der Klub-WM: "Ich bin bereit"

Nach dem missglückten Saisonabschluss mit der Nationalmannschaft startet Abwehrspieler Jonathan Tah (29) nicht in den Urlaub, sondern sofort in seine neue Zukunft beim FC Bayern. An diesem Dienstag reist der Tross des deutschen Rekordmeisters in die USA zur Klub-WM.

"Ich bin bereit. Ich freue mich darauf. Für mich ist es eine neue Situation, weil ich in eine neue Mannschaft komme", sagte Tah im ARD-Interview nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei mit der DFB-Auswahl in Stuttgart gegen Frankreich.

Tah wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines Extra-Transferfensters der FIFA kann er bei der Klub-WM bereits von Anfang an mitspielen. Bayern und Bayer hatten diesbezüglich auch eine finanzielle Einigung erzielt. Ohne die spezielle FIFA-Regelung wäre Tahs Einsatz frühestens ab dem 1. Juli und einem möglichen Viertelfinale möglich gewesen.

Eine solche Übereinkunft soll es von Bayern-Seite inzwischen auch mit der TSG Hoffenheim bei dem ebenfalls ablösefrei kommenden Mittelfeld-Youngster Tom Bischof (19) geben, der gegen Frankreich im Nationalteam debütierte.

News vom 06. Juni

Kompany mit klarer Ansage: "Jeder Titel zählt"

Für Vincent Kompany hat die Klub-WM "absolute Priorität“. Kurz vor dem Start des Turniers in den USA betonte der Belgier bei DAZN: "Jeder Titel zählt für uns."

Die erstmals mit 32 Teams ausgetragene Endrunde sieht Kompany als große Chance, den Klub nicht nur bestehenden Fans, sondern auch neuen Anhängern zu präsentieren. "Leidenschaft wird bei diesem Turnier sicher nicht fehlen", ist er überzeugt.

Bayern trifft in Gruppe C auf Benfica Lissabon, Boca Juniors aus Argentinien und Auckland City FC aus Neuseeland. Kompany zeigte sich zuversichtlich: "Ich kenne meine Spieler gut und weiß, was sie motiviert." Besonders freut er sich auf das Duell mit Boca Juniors: "Zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden und traditionsreichsten Klubs treffen aufeinander." Wie das Turnier verläuft? "Schwer vorherzusagen, aber es wird einzigartig."

Noch weitere vier Trainingseinheiten in München

Das XXL-Turnier in den USA findet vom 15. Juni bis 13. Juli statt. Aus Deutschland ist neben dem FC Bayern noch Borussia Dortmund dabei. Bevor es am 10. Juni Richtung in die Vereinigten Staaten geht, hat Kompany noch weitere vier Trainingseinheiten angesetzt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In den USA werden die Münchner das Teamquartier in Orlando, Florida, beziehen. Das erste Spiel bestreiten die Bayern in Cincinnati gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC (15. Juni, 18 Uhr deutscher Zeit).

News vom 05. Juni

FC Bayern startet mit Rückkehrern ins Training

Der FC Bayern ist mit mehreren Rückkehrern in die Vorbereitung auf die Klub-WM gestartet. Bei der ersten von fünf Trainingseinheiten vor der Abreise haben Jamal Musiala und Dayot Upamecano nach überstandenen Verletzungen wieder weitgehend mit der Mannschaft trainiert. Auch die Leih-Rückkehrer Maurice Krattenmacher und Adam Aznou waren erstmals wieder dabei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

FC Bayern startet mit Rumpfkader in die Vorbereitung

Der FC Bayern nimmt mit einem Rumpfkader am Donnerstag die Vorbereitung auf die Klub-WM auf. Der Großteil der Spieler ist noch mit den Nationalteams im Einsatz. Allerdings werden unter anderem Thomas Müller, Manuel Neuer und Jamal Musiala beim Trainingsauftakt an der Säbener Straße dabei sein.

News vom 04. Juni

Willkommen im Newsblog zur Klub-WM

Nach einer kurzen Zeit zum Durchschnaufen nach dem Ende der Bundesliga-Saison findet am Donnerstag das erste Training an der Säbener Straße zur Vorbereitung auf die Klub-WM statt. Am 10. Juni bricht der Bayern-Tross dann in die USA auf.