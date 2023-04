Neues Heim-Trikot des FC Bayern geleakt: Das gab es seit 1967 nicht mehr

Der FC Bayern wird wohl in der kommenden Saison erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten in einem Trikot auflaufen, das zur Mehrheit weiß geprägt ist. Die Premiere könnte schon im Mai erfolgen.

München - Die Fans des FC Bayern, die sich wie Ex-Abwehrstar Sammy Kuffour so gerne rot-weiße Trikots wünschen, dürften in der kommenden Saison voll auf ihren Geschmack kommen: Denn wie die für gewöhnlich sehr gut informierte Plattform "footyheadlines.com" berichtet, werden die Münchner ab Sommer in weißen Heimtrikots mit roten Applikationen auflaufen.

So sind Logo, Ärmel und Sponsorendrucke ganz in Rot gehalten, der Rest des neuen Leiberls in Weiß. Erstmals soll das Team von Trainer Thomas Tuchel das Trikot offenbar im Heimspiel gegen RB Leipzig am 20. Mai tragen.

Das neue Heimtrikot des FC Bayern. © footyheadlines.com

Erstmals seit 1967 in weißen Heimtrikots

Während die Bayern in den vergangenen Jahren normalerweise auswärts das "weiße Ballett" darstellten, soll sich dies zur kommenden Saison ändern. Erstmals seit 56 Jahren wird der FC Bayern Medienberichten zufolge zur kommenden Saison in der heimischen Allianz Arena weiße Trikots tragen.

Hommage an das Meistertrikot 1932

Wie das Portal "Footy Headlines" berichtet, soll das neue Gewand der Bayern an die Trikots der Münchner aus dem Jahr 1932 erinnern. In diesem Jahr gelang es der Mannschaft des damaligen Trainers Richard Kohn den ersten Meistertitel einzufahren.

Als der FC Bayern damals Meister wurde, trugen die Spieler ein silberweißes Trikot mit burgunderrotem Ärmel – zum 120-Jahr-Jubiläum vor drei Jahren liefen die Spieler bereits gegen den FC Augsburg in einem Jubiläumstrikot auf, das jenem von 1932 nachempfunden war.

Erste Videos des neuen Heimtrikots für die kommende Saison kursieren in den Sozialen Medien:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Noch wurde das neue Heimtrikot nicht von Vereinsseiten offiziell präsentiert. Es bleibt also spannend abzuwarten, ob sich die Münchner in der kommenden Saison wirklich dieses weiße Trikot überziehen werden. Vieles spricht aber dafür.