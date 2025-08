Neues CL-Trikot des FC Bayern mit ganz besonderer Botschaft

Auch in der kommenden Champions-League-Saison wird der FC Bayern München in einem neuen Trikot spielen. In diesem Jahr trägt es eine ganz besondere Botschaft.

In knapp sieben Wochen, am 16. September, startet die Ligaphase der Champions-League-Saison 2025/26. Auf welche acht Teams der FC Bayern treffen wird, zeigt sich nach der Auslosung am 28. August. Was aber schon feststeht, ist das neue Trikot, welches der deutsche Rekordmeister in den Partien der Königsklasse tragen wird. Und dieses wartet dieses Jahr mit einer ganz besonderen Botschaft auf.

Farblich wird das neue CL-Trikot schwarz gehalten, dazu weist es rote, grüne und weiße Akzente auf. Auf der Brust ist das historische FC Bayern-e.V.-Logo aus den 1920er Jahren zu sehen, ebenso wie das altbekannte adidas Trefoil Logo.

FC Bayern: Champions-League-Trikot mit besonderer Botschaft

Im Nacken findet sich wieder der eingestickte Slogan "From the South. From the Heart." Eine ganz besondere Botschaft findet sich in diesem Jahr im Trikotsaum. Den schmückt ein einzigartiges Label mit der Aufschrift "Grüße vom Rathausbalkon", eine Hommage an den Ort, an dem der FC Bayern schon unzählige Titel mit seinen Fans auf dem Münchner Marienplatz gemeinsam gefeiert hat und auch künftig noch viele weitere Trophäen feiern möchte.

Im Saum des neuen FC Bayern-CL-Trikots ist ein Label mit der Botschaft "Grüße vom Rathausbalkon!" eingenäht. © FC Bayern München

Erstmals werden die Bayern-Stars das neue Champions-League-Trikot am 7. August im Testspiel gegen Tottenham Hotspur in der Allianz Arena tragen. Die FCB-Frauen tragen es erstmals im DFB-Supercup am 30. August gegen Wolfsburg.

Das neue Trikot des FC Bayern München für die Champions League ist ab sofort im Online-Store und allen FC-Bayern-Stores erhältlich.