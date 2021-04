Neues Auswärtstrikot im Münchner-Kindl-Design: Orientiert sich der FC Bayern an Erzrivale 1860?

Auch in der Saison 2021/22 wird der FC Bayern in neuen Trikots auflaufen – im Internet wurden nun Entwürfe der möglichen neuen Leiberl veröffentlicht. Bei den Auswärts-Leiberln orientieren sich die Bayern wohl an Stadtrivale 1860.

Das Auswärtstrikot des FC Bayern könnte in der Saison 2021/22 eine Hommage an die Stadt München werden.

München - Noch ist die Saison 2020/21 nicht vorbei – im Hintergrund laufen allerdings schon die Planungen für die kommende Spielzeit. So auch bei Adidas, dem Ausstatter des FC Bayern.

Auch in der nächsten Saison wird der Sportartikel-Gigant dem deutschen Rekordmeister wieder neue Trikots zur Verfügung stellen. Offiziell wird das Design erst im Sommer vorgestellt, doch wie schon in den Vorjahren sickern schon lange vorher erste Details durch.

Auswärtstrikot des FC Bayern: Hommage an die Stadt München?

Das Auswärtstrikot des FC Bayern könnte zum Verkaufsschlager werden. Flößt der Rekordmeister in der kommenden Saison seinen Gegnern in deren Stadion wieder als "Schwarze Bestie" Angst und Schrecken ein? Danach sieht es – zumindest optisch – aus.

Nach Informationen von "footyheadlines" sollen Trikot, Hosen und Stutzen ganz in Schwarz gehalten werden. Das Logo und der Sponsorenaufdruck auf dem Leiberl werden wohl in goldener Farbe erscheinen, die Kragenform wird rund gehalten. Und als Schmankerl ist auf der Rückseite offenbar das Münchner-Kindl abgebildet.

Orientiert sich der FC Bayern etwa am Münchner Stadtrivalen? Das Auswärtstrikot des TSV 1860 in der aktuellen Saison 2020/21 ist ebenfalls als Hommage an die Stadt München zu verstehen. Die Löwen laufen auswärts derzeit in einem ins schwarz gehende dunkelblauen Jersey auf – die gelbe Fläche auf der Brust erinnert ebenfalls an das Gewand des Münchner Kindls.

Phillipp Steinhart und der TSV 1860 erinnern auswärts in dieser Saison ebenfalls an das Münchner Kindl. © imago images / Eibner

FC Bayern: Heimtrikot in verschiedenen Rottönen

Auch erste Details zum Heimtrikot der Bayern sind bereits durchgesickert. Demnach laufen die Bayern in der kommenden Saison in der Allianz Arena freilich in Rot auf. Neben dem klassischen "FCB True Red"-Ton im unteren Bereich des Shirts ist der obere Teil inklusive der Ärmel im Ton "Craft Red" gehalten. Sponsorenlogos und die klassischen Adidas-Streifen an den Ärmeln sind weiß. Hose und Stutzen sollen den Entwürfen zufolge jeweils im dunkleren Rot gehalten sein.

So soll es aussehen: Das neue Heimtrikot des FC Bayern. © Screenshot: footyheadlines.com

FC Bayern: Ausweichtrikot wohl weiß

Auch vom mutmaßlichen Ausweichtrikot gibt es bereits erste Leaks. Dieses wird wohl weiß sein, lediglich das Logo des Brustsponsors sowie das Bayern-Wappen sind demnach blau:

Sind sich sowohl Heim- als auch Auswärtstrikot mit denen des Gegners zu ähnlich, greifen die Bayern dann wohl auf dieses Trikot zurück.