Sky-Experte spricht sich gegen Comeback des Keepers aus – aber für einen neuen Vertrag beim FC Bayern.

Beim 5:1 des FC Bayern in Leipzig war Torhüter Manuel Neuer mit mehreren erstklassigen Paraden einer der entscheidenden Akteure, nach einigen Wacklern in den vergangenen Monaten agierte der 39-Jährige wieder auf Weltklasse-Niveau. Neuer in WM-Form, könnte man sagen.

Doch wenn es nach Lothar Matthäus geht, wird es kein Neuer-Comeback im DFB-Team geben. "Manuel hat einen Punkt gemacht, Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dahinter einen Punkt gemacht", sagte der frühere Bayern-Star am Rande des Legends Cups: "Ich glaube, mit Oliver Baumann hat man zurzeit einen Torhüter, der es gut macht. Jetzt sollte man einfach mal aufhören mit diesen Diskussionen." Er würde "zurzeit dazu tendieren, dass Oliver Baumann unsere Nummer eins bei der Weltmeisterschaft ist", ergänzte Matthäus bei Sky.

Stabile Leistungen bei Hoffenheim: Oliver Baumann. © IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Ter Stegen ist Nagelsmanns Favorit

Ganz abschreiben wollte er Neuer aber nicht: "Wenn sich noch etwas ändern sollte, weil sich was ändern muss, dann sollten sich die Verantwortlichen zusammen unterhalten."

Am liebsten würde DFB-Coach Nagelsmann Marc-André ter Stegen bei der WM ins Tor stellen, doch der 33-Jährige war monatelang verletzt und ist beim FC Barcelona ohne jede Perspektive. Daher steht ter Stegen vor einer Leihe zum FC Girona. Ob das reicht, um Baumann als Nummer eins zu verdrängen? Abwarten.

Bei Barcelona außen vor: Marc-André ter Stegen. © IMAGO/Jose Breton

Verlängert Neuer beim FC Bayern?

Neuer jedenfalls scheint aktuell keine allzu großen Chancen zu haben – und auch kein allzu großes Interesse an einer Rückkehr unter Nagelsmann. Der Routinier überlegt, ob er seine Karriere im Sommer fortsetzen soll oder nicht. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft aus.

"Den würde ich auf jeden Fall verlängern", sagte Matthäus: "Ich glaube, da ist man in Gesprächen. Aber anscheinend wollen der FC Bayern und auch Manuel Neuer noch Zeit."

Im April könnte eine Entscheidung fallen.