Neuer Premiumsponsor: Millionenregen für den FC Bayern

Der FC Bayern hat einen neuen Premiumpartner. Die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai wird neuer Sponsor des deutschen Rekordmeisters.

Der FC Bayern hat eine langfristige Partnerschaft und einen neuen Millionen-Vertrag abgeschlossen: Die Fluggesellschaft Emirates wird neuer Sponsor der Münchner. Mit dem Unternehmen hat der Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2031/32 unterzeichnet.

Der neue Platinsponsor spült Millionen in die Kassen der Münchner. Geld, das die Bosse dringend für den teuren Transfersommer mit Blick auf Stuttgarts Nick Woltemade gebrauchen können.

"Der FC Bayern ist sehr froh, in Emirates einen leistungsstarken Partner gewonnen zu haben, der seit Jahrzehnten überzeugter Förderer des Klub-Fußballs in Europa ist. Der FC Bayern braucht für die Umsetzung seiner sportlichen Ziele auch wirtschaftliche Planungssicherheit, die Emirates passen also ideal in die Partnerfamilie unseres Vereins", sagt Finanzvorstand Michael Diederich. "Helfen wird uns zudem, dass Emirates Fußball-Fans auf aller Welt verbindet und den FC Bayern bei seinen Internationalisierungsvorhaben unterstützen kann."

Erst 2023 hatten die Münchner den Vertrag mit Qatar Airways nach heftigen Protesten der Fans aufgelöst. Fünf Jahre war die Fluglinie Partner der Bayern gewesen.

Emirates kehrt mit dem FC Bayern in die Bundesliga zurück

Mit dem FC Bayern als Partner kehrt Emirates in die Bundesliga zurück – zuletzt war die Fluggesellschaft bis 2020 als Trikotsponsor beim Hamburger SV im deutschen Profifußball präsent. Seit 2001 unterstützt das in Dubai ansässige Unternehmen europäische Top-Klubs, wie den FC Chelsea, Arsenal London. AC Mailand, Real Madrid oder Benfica Lissabon. Die Königlichen bekommen von der Fluglinie aus Dubai 70 Millionen Euro pro Saison.

Beim deutschen Rekordmeister umfasst die Kooperation "im Wesentlichen Bandenwerbung in der Allianz Arena an allen Spieltagen der Bundesliga sowie gemeinsame Aktivierungen auf den sozialen und digitalen Kanälen beider Unternehmen", heißt es in der Pressemitteilung. Laut "Sport Bild" soll der Deal den Bayern fünf Millionen Euro pro Jahr bringen.