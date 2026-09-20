Manuel Neuer blieb beim 7:0 gegen Union ohne Gegentor und lieferte eine der spektakulärsten Szenen des Abends: einen riskanten Sprint Richtung Mittelkreis. Danach sprach er über Wiesn-Pläne, die lange Pause und seine wohl letzte Saison.

20. September 2026 - 13:24 Uhr

Manuel Neuer wirkte total entspannt und völlig aufgeräumt nach seinem ziemlich entspannten Auftritt und seiner blitzsauberen Leistung am Freitagabend in der Allianz Arena beim 7:0 gegen Union Berlin. Zu null gespielt, zwei astreine Paraden auf der Torlinie und ein, zwei erfolgreiche Ausflüge.

Einmal klärte der Torhüter Riesenrad-mäßig, mit Ruhe und Übersicht. Beim zweiten Mal stürmte er Richtung Mittelkreis, als hätte ihn die Wilde Maus gepackt und grätschte gegen Unions Angreifer Jeong, der mit einem weiten Ball in die Tiefe geschickt wurde. Für das waghalsige Tackling, mit dem Neuer seiner Mannschaft den Ball zurückgewann, gab es Szenenapplaus von den Rängen. Hätte schiefgehen können. Stichwort: Teufelsrad, Rote Karte. Der 40-Jährige meinte später gelassen: „Klar kann es anders ausgehen. Das war schon riskant - auf jeden Fall. Aber ich war schnell unterwegs.“ Man habe eben in der Situation „keinen (Mann, d. Red.) dagehabt“, so Neuer, der die Aktion mit einem Schmunzeln „kontrollierte Offensive“ nannte.

18.09.2026, Fussball Bundesliga 2026/2027, 4.Spieltag, FC Bayern München - 1.FC Union Berlin, in der Allianz-Arena München, Torwart Manuel Neuer FC Bayern München betätigt sich als Abwehrspieler vor dem Strafraum, gegen Woo-yeong Jeong Union Berlin li: Jonathan Tah FC Bayern München *** September 18, 2026, 20262027 Bundesliga, Matchday 4, FC Bayern Munich vs. 1. FC Union Berlin, at the Allianz Arena in Munich FC Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer acts as a defender in front of the penalty area against Woo-yeong Jeong of Union Berlin, while FC Bayern Munichs Jonathan Tah © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Regeneration in der XXL-Pause

Wie in den nächsten Tagen bei einem Oktoberfest-Besuch, den er in einem Instagram-Post nach dem Spiel mit drei Emojis ankündigte: ein Bierkrug, eine Brezn und eine Achterbahn. Zeit hat er ja jetzt, der Familienvater. Knapp drei Wochen dauert die XXL-Länderspielpause bis zum nächsten Ligaspiel der Bayern am 10. Oktober beim FC Augsburg. Er werde jetzt „auf jeden Fall regenerieren. Und versuchen, mich für die nächsten englischen Wochen vorzubereiten. Da kommt ja einiges dann auf uns zu“. Die Pause sei tatsächlich „ungewöhnlich lang. Wichtig ist es für mich, ruhig zu arbeiten und dann wieder Vollgas anzugreifen.“ Im Duett mit Kronprinz Jonas Urbig (23), der für den zweiten Block des Klopp’schen Länderspiel-Doppelpacks nominiert wurde und wohl mindestens eines der vier Länderspiele bestreiten wird.

Abschiedssaison und Blick auf die Nationalelf

Wie ist das so für den Oldie, die Länderspiele wieder einmal vorm Fernseher zu betrachten? „Ich würde mich freuen, wenn die Nationalmannschaft gute Spiele zeigt und einen guten Start mit einem neuen Trainer hat. Da drücke ich natürlich die Daumen.“ Nicht, dass er dann nach erfolgreicher Qualifikation für die EM 2028 kurzfristig wieder den Rücktritt vom Rücktritt durchzieht? Nach dem Rücktritt vom Rücktritt vor der WM diesen Sommer? Nein - ist wohl diesmal wirklich auszuschließen. Neuer absolviert ja gerade seine Abschiedssaison. Zu 99 Prozent.

Glücklich verließ er die Allianz Arena, mit einem Ball unterm Arm. Er habe „keinen zu Hause“, sagte er mit einem Schmunzeln und erklärte: „Ich spiele morgen im Garten.“ Sohn Luca ist ja schon zweieinhalb. Neuer fügte hinzu: „Ich bring’ ihn wieder mit.“ Nicht, dass dem FC Bayern, im Mai vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf einen Gesamtwert von rund 4,9 Milliarden Euro geschätzt, ein Ball fehlt.