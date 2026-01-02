Neuer Mann für Kompany: Unterstützung kommt von Manchester City

Vincent Kompany war früher selbst Spieler unter Pep Guardiola in England. Von Manchester City erhält der Coach des FC Bayern nun einen neuen Assistenten.

Vincent Kompany bekommt beim FC Bayern München Verstärkung für sein Trainerteam. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat von Pep Guardiolas Manchester City Daniel Fradley (35) verpflichtet. Der Brite war Assistenztrainer beim englischen Spitzenclub und fungierte zugleich als Head of Performance Analysis (Leiter der Leistungsanalyse) bei der Holding, zu der ManCity gehört.

Erst Mitte Dezember hatte der FC Bayern die Verträge mit Kompanys Assistenten Rene Maric, Aaron Danks, Floribert Ngalua und Torwarttrainer Michael Rechner verlängert.

Bayern starten am Sonntag

Der FC Bayern startet am Sonntag mit dem ersten Mannschaftstraining ins neue Jahr. Der ungeschlagene Herbstmeister bestreitet seine Generalprobe für den Pflichtspielstart am 6. Januar (15.00 Uhr). Dann gastieren die Münchner zu einem Test beim 17-maligen österreichischen Meister FC Red Bull Salzburg.

Die Mannschaft von Trainer Kompany, früher selbst Spieler bei City unter Guardiola, bestreitet am 11. Januar (17.30 Uhr) in der Bundesliga daheim gegen den VfL Wolfsburg ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres.