Der Torhüter wird zeitnah verlängern, offensiv soll ein Topstar kommen. Goretzka wird emotional.

Leon Goretzka kann die Spiele langsam herunterzählen: Maximal sechs Partien sind es für den Mittelfeldakteur des FC Bayern noch, ehe er die Münchner am Saisonende nach acht Jahren verlässt - und da wird selbst so ein erfahrener und erfolgreicher Profi wie der 31-Jährige schon mal emotional. "Ich war beim FC Bayern zu Hause, habe Freunde gefunden", sagte Goretzka im Bayern-Magazin "51": "Dass du in einer so familiären Umgebung um die größten Titel im Fußball spielen kannst, diese Mischung ist sehr speziell. Es war eine wunderschöne, intensive, besondere Zeit, die ich sicher vermissen werde. Wenn das nicht so wäre, wäre was schiefgelaufen."

Triple-Sieger 2020: Goretzka. © Peter Schatz

Jagd auf das zweite Triple

Aber noch ist sie ja nicht vorbei. Goretzka, der am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim in der Startelf stehen wird, könnte sein zweites Triple nach 2020 gewinnen - und diesmal anders als in der Corona-Zeit vor Zuschauern. "Ich habe richtig Bock darauf, 2020 zu wiederholen, aber eben mit unseren Fans. Das wäre noch mal eine andere Nummer", sagte Goretzka. Das "Selbstverständnis" von damals sei "in den vergangenen Wochen zurückgekommen. Da ist das spezielle Gefühl, das du mit Glück vielleicht ein-, zweimal in deiner Karriere hast. Wir haben eine Mannschaft, in der jedes Rad ins andere greift. Wir haben individuelle Qualität und parallel diesen Hunger, diese Laufbereitschaft."

Möglicher Wechsel nach Mailand

Nach seinem Abschied werde er voller "Dankbarkeit" zurückblicken auf "eine wunderschöne, intensive, besondere Zeit, die ich sicher vermissen werde", sagte Goretzka, der nach Italien zur AC Mailand wechseln könnte. Was das Besondere an den Bayern sei? "Von außen kann man sich nicht vorstellen, wie herzlich die Kabine ist", sagte Goretzka.

Kandidat beim FC Bayern: Anthony Gordon von Newcastle United. © IMAGO/Elli Birch

Wer künftig Goretzkas Platz in der Kabine einnimmt, ist offen. Aus Hannover kommt Talent Noel Aseko zurück (AZ berichtete), auch das erst 16-jährige Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wird weiter als Neuzugang im Mittelfeld gehandelt. In der Offensive gibt es ebenfalls spannende, sehr teure Kandidaten: Anthony Gordon von Newcastle United steht auf Bayerns Wunschliste weit oben, auch Yan Diomande (RB Leipzig) zählt zur internen Einkaufsliste. In England wird zudem über ein Bayern-Interesse an Arsenal-Star Kai Havertz berichtet, konkret wurde es bislang aber nicht.

Neuer bleibt – Verlängerung bis 2027

Was hingegen sicher ist: Manuel Neuer wird den Münchnern ein weiteres Jahr erhalten bleiben. Wie die AZ bereits vor einer Woche meldete, steht der 40-jährige Kapitän vor einer Verlängerung bis 2027. "Es wird sich nicht mehr endlos ziehen", bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag. "Heute ist der 1. Mai, die Saison ist nicht mehr endlos lange. Es gibt gute Gespräche, aber noch nichts Weiteres zu verkünden." Lange dauern wird es nicht mehr.