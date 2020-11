Neuer Bestwert: Steht Martínez auf dem Platz, gewinnen die Bayern (meist)

Neuer Bestwert für Bayern-Star Javi Martínez: Der Spanier konnte 125 seiner insgesamt 150 Bundesliga-Partien für die Münchner gewinnen. Damit löste der Spanier einen seiner ehemaligen Teamkollegen ab.

München - Seit nunmehr über acht Jahren spielt Javi Martínez beim FC Bayern. Jetzt konnte der Spanier sogar nochmal einen neuen Rekord aufstellen

Beim 2:1-Sieg in Köln am vergangenen Wochenende lief Martínez nämlich zum 150. Mal in der 1. Bundesliga auf. Bei 125 davon ging er am Ende als Sieger vom Platz – Bestwert! Denn in der Geschichte der Bundesliga konnte bislang kein Spieler in 150 Partien so viele Siege einfahren.

Der 32-Jährige löste seinen ehemaligen Mannschaftskameraden und Landsmann Thiago ab. Der konnte nach 150 Einsätzen 118 Siege feiern.