Neuer Abwehrboss für den FC Bayern: Matthijs de Ligt unterschreibt bis 2027

Es ist offiziell: Matthijs de Ligt wechselt zum FC Bayern! Der Innenverteidiger hat einen langfristigen Vertrag bei den Münchnern unterschrieben.

Matthijs de Ligt fährt am Vereinsgelände der Bayern an der Säbener Straße vor.

München - Der Nächste, bitte! Nach Noussair Mazaroui, Ryan Gravenberch und Sadio Mané hat der FC Bayern mit Matthijs de Ligt nun den nächsten Transfer offiziell gemacht. Der Niederländer hat einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Das teilten die Münchner am Dienstag mit.

"Matthijs de Ligt war ein absoluter Wunschspieler von uns. Mit solchen Transfers sind die großen Ziele möglich, die wir verfolgen. Das Gesicht unserer zukünftigen Mannschaft nimmt mehr und mehr Konturen an, und dieser Transfer ist ein wichtiger Baustein im Rahmen des Gesamtkonzepts, das wir Schritt für Schritt umsetzen. De Ligt soll beim FC Bayern eine tragende Säule werden", sagte Präsident Herbert Hainer in einer Pressemitteilung.

Der Deal hatte sich vor allem in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Mit dem Spieler waren sich die Bayern schon länger einig, nun kam man auch mit Juventus Turin in Sachen Ablöse auf einen gemeinsamen Nenner. Übereinstimmenden Berichten zufolge zahlt der deutsche Rekordmeister 70 Millionen Euro plus Boni an die "Alte Dame" aus Turin.

In de Ligt haben die Bayern ihren künftigen Abwehrboss verpflichtet. Mit Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou und Chris Richards steht nun reichlich Spielermaterial auf der Innenverteidiger-Position zur Verfügung. Abgänge sind deshalb nicht völlig ausgeschlossen.