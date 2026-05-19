Nun also doch: Manuel Neuer wird als Nummer eins bei der WM dabei sein, für Oliver Baumann ist es eine riesige Enttäuschung. Alexander Nübel könnte nach AZ-Informationen sogar ganz im Kader fehlen.

Nach seinem viel beachteten und zugleich recht inhaltsleeren Auftritt im ZDF-"Sportstudio" am Samstagabend begann für Julian Nagelsmann ein Telefon-Marathon. Der Bundestrainer will bis zur WM-Kadernominierung am Donnerstag (13 Uhr) nach eigener Auskunft etwa 62 Gespräche mit seinen Nationalspielern führen und ihnen mitteilen, ob sie bei der WM dabei sind oder nicht. Was in einigen Fällen ziemlich emotional ablaufen dürfte.

Neuer wird zur Nummer eins

Auf einer der wichtigsten Positionen hat der Bundestrainer inzwischen offenbar für Klarheit gesorgt: Laut Sky und "Bild" wird Bayern-Torhüter Manuel Neuer als Nummer eins in die WM gehen und knapp zwei Jahre nach seinem Rücktritt wieder fürs DFB-Team spielen. Bei einem der 62 Telefonate soll Nagelsmann dem bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann die Entscheidung mitgeteilt haben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (r.) und Oliver Baumann. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Bemerkenswert: Der Hoffenheim-Keeper hat dem Bundestrainer trotz seiner großen Enttäuschung wohl zugesichert, dass er auch als Ersatzkeeper bei der WM zur Verfügung stehen werde. Dabei hätte man auch einen Verzicht von Baumann nachvollziehen können.

Torwart-Wende kurz vor WM-Start

Denn noch bei den Länderspielen Ende März hatte Nagelsmann Baumann nach AZ-Informationen zugesichert, dass sich an seinem Status als Nummer eins selbst bei einem Neuer-Comeback nichts ändern werde. Keine vier Wochen vor dem WM-Start kommt es jetzt doch zur Torwart-Wende, die noch für etliche Diskussionen sorgen dürfte.

Stark in der Champions League: Neuer. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

"Rein sportlich ist diese Überlegung für mich absolut nachvollziehbar. Was mir allerdings nicht gefällt, ist die Art und Weise der Kommunikation", meinte etwa Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in einer Sky-Kolumne. Im Umgang mit Baumann und den Fans habe er Ehrlichkeit und Transparenz vermisst.

DFB mit Kommunikationspannen

Bundestrainer Nagelsmann sei "einen Weg gegangen, der für ihn vielleicht der richtige war, aber unnötige Diskussionen ausgelöst hat", kritisierte Matthäus. "Dabei mache ich ihm persönlich keinen Vorwurf - das Thema betrifft den gesamten DFB. Dort arbeiten erfahrene Verantwortliche. Solche Situationen hätte man frühzeitig vermeiden müssen." Auch Nagelsmanns "Sportstudio"-Auftritt habe "wenig zur Klärung beigetragen".

Verletzungsrisiko bei Neuer

Angesichts von Baumanns starken Leistungen in der WM-Qualifikation überrasche die späte Kehrtwende umso mehr, führte Matthäus weiter aus. "Der DFB hat sich über Monate hinweg klar zu Baumann bekannt. Was aber, wenn sich Neuer kurz vor der WM oder während der Vorbereitung verletzt? Dann wäre Baumann wieder gefragt." Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Köln wurde Neuer wegen Wadenproblemen ausgewechselt. Er habe kein Risiko eingehen wollen, erklärte der Bayern-Torwart. Es soll nicht so schlimm sein, heißt es. Aktuell ist aber unklar, ob Neuer am Samstag im Pokalfinale gegen Stuttgart auflaufen kann.

Offenes Rennen um die Torwartplätze

Offen ist zudem, welche Torhüter neben Neuer und Baumann für die WM nominiert werden. Die besten Chancen hat Bayerns Nummer zwei Jonas Urbig, der in Zukunft sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft der Stammtorhüter werden soll. Als Nummer vier kommen Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg) und Noah Atubolu (SC Freiburg) in Frage.

Keine Zukunft beim FC Bayern: Alexander Nübel. © IMAGO/Joaquim Ferreira

Nübel sucht neuen Klub

Wie die AZ erfuhr, wäre es aufgrund der Neuer-Rückkehr keine Überraschung, wenn Nübel komplett aus dem Kader fliegen würde. Der von Bayern an Stuttgart ausgeliehene Torhüter war bislang die Nummer zwei hinter Baumann, gerade Neuer gilt allerdings nicht als großer Nübel-Fan.

Nagelsmann würde dann zwischen Dahmen und Atubolu wählen. Schon vor der Heim-EM 2024 war Nübel kurz vor Turnierbeginn aus dem Aufgebot gestrichen worden.

Brisant: Nach jetzigem Stand würden sich Neuer, Urbig und Nübel nach der WM zur Saisonvorbereitung beim FC Bayern wiedertreffen. Nübel hat von den Münchnern zwar gesagt bekommen, dass er sich einen neuen Klub suchen kann, sein Vertrag läuft aber bis 2030. Das Management des 29-jährigen Keepers schaut sich gerade nach einem spannenden Klub um, bei dem Nübel die Nummer eins sein kann. Eine Zukunft beim VfB Stuttgart wird es für Nübel nach AZ-Infos nicht geben.