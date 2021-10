Nagelsmann zur Spannung: Nicht in Jammermodus verfallen

In der ständigen Debatte um die Spannung in der Fußball-Bundesliga aufgrund der großen Dominanz des FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann die Verdienste des eigenen Teams hervorgehoben. "Man muss das hoch anrechnen, dass eine Mannschaft in der Lage ist, zehnmal in Folge Meister zu werden, diese Gier zu haben, auch nach 2020, wo man alles gewonnen hat, einfach weiterzumachen", sagte Nagelsmann am Dienstag in München. Das sei nicht nur Qualität, sondern auch eine "Charakterleistung".

19. Oktober 2021 - 16:09 Uhr | dpa

Trainer Julian Nagelsmann. © Sven Hoppe/dpa