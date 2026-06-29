Nagelsmann erklärt die Musiala-Entscheidung: "Zu wenig Präsenz vorne gehabt"

Julian Nagelsmann ändert seine Startformation gegen Paraguay und bringt Deniz Undav von Anfang an. Jamal Musiala sitzt nur auf der Bank.

Überraschung in der DFB-Elf! Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet im WM-Sechzehntelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay in seiner Startelf überraschend auf Jamal Musiala. Der noch nicht in Bestform spielende Münchner wird durch Super-Joker Deniz Undav ersetzt.

"Wir haben an sich im Ballbesitz schon genügend Torchancen herausgespielt, wir haben aber teilweise zu wenig Präsenz vorne gehabt, wenn der Gegner kompakt verteidigt", erklärt Nagelsmann bei MagentaSport seinen Wechsel. "Durch eine zweite Spitze haben wir mehr Präsenz vorne und können da die Bälle reinspielen. Deniz hat es sich auch verdient."

Nagelsmann über Musiala-Entscheidung: "Das muss nicht immer negativ sein"

Musiala habe es "sehr gut aufgenommen", ergänzt der Bundestrainer im ZDF. "Er war froh, dass er gegen Ecuador 90 Minuten spielen konnte und körperlich nochmal zulegen konnte. Für ihn ist es auch eine Chance: Wenn das Spiel aufgeht, hat er vielleicht mehr Räume und muss sich

Jamal Musiala sitzt vorerst nur auf der Bank. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

nicht über 60 oder 70 Minuten ständig gegen körperlich starke Spieler behaupten. Auch gegen Paraguay ist es eine Chance, wenn man nicht beginnt. Das muss nicht immer negativ sein."

Im Gegensatz zur Niederlage beim Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) kehrt zudem der zuletzt leicht angeschlagene Nathaniel Brown nach seinen Adduktorenbeschwerden als Linksverteidiger zurück.

Für Deutschland! 🇩🇪 Das ist unsere Startelf gegen Paraguay 👇️ 📸 GES — DFB-Team (@DFB_Team)

Pavlovic bleibt in der ersten Elf

Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger komplettieren vor Torhüter Manuel Neuer die Viererkette. Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha kommen im Maschinenraum zum Einsatz, obwohl das Duo gegen Ecuador schwächelte.

"Pavlovic müssen wir Vertrauen schenken. Er hat einen guten Start gehabt, die letzten beiden Spiele waren nicht top", sagt Nagelsmann bei MagentaSport. "Aber er hatte auch einen schweren Stand aufgrund anderer Positionierungen auf dem Feld. Es liegt nicht nur an einem selber, er hat ein Riesenpotential, er ist ein großes Talent und ein ganz wichtiger Spieler"

Leroy Sané, Kai Havertz und Florian Wirtz sollen in der Offensive hinter Stürmer Undav wirbeln.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Havertz, Wirtz – Undav.