Nächster Rekord: Harry Kane löst diese FC-Bayern-Legende ab

Der FC Bayern gewinnt zum Jahresabschluss 4:0 in Heidenheim. Harry Kane schreibt im FCB-Dress mit seinem Treffer einmal mehr Bundesliga-Geschichte.

Wie sollte es auch anders sein! Harry Kane erzielte das erste Bundesliga-Tor für den FC Bayern im Jahr 2025 und auch das letzte. Mit seinem Elfmeter-Tor zum 1:0-Sieg am ersten Spieltag nach der Winterpause gegen Borussia Mönchengladbach eröffnete der Kapitän der englischen Nationalmannschaft das Pflichtspiel-Jahr und schloss es mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand gegen den 1. FC Heidenheim auch ab.

Sein Tor an der Ostalb in der Nachspielzeit (90.+2) ist gleichbedeutend mit einem neuen Rekord: Es war Kanes 100. Torbeteiligung im Bayern-Trikot in der Bundesliga in nur 78 Spielen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht nun bei 81 Treffern und 19 Vorlagen. Noch nie hat ein Spieler diese Marke seit der detaillierten Datenerfassung 2004/05 schneller erreicht.

Eberl lobt Kane: "Großartig"

"Was Harry in den letzten eineinhalb Jahren geleistet hat, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Die Tore sind das eine, aber die Art und Weise, wie er vorangeht, er will immer mehr. Großartig", lobte Sportvorstand Max Eberl den Toptorjäger nach der Partie bei DAZN.

Mit dieser Bestmarke löste Kane, der vom "Kicker" zudem als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet worden ist, eine Bayern-Legende ab. Zuvor hielt Arjen Robben den Rekord, der Niederländer benötigte 119 Partien für seine ersten 100 Scorerpunkte in der Bundesliga.

Kane gegen Heidenheim erstmals Bayern-Kapitän

2025 war ohnehin das Jahr des 32-Jährigen: Mit dem FC Bayern feierte Kane im Mai die deutsche Meisterschaft und somit einen ersten langersehnten Titel. Es folgte der deutsche Supercup im August, zudem sicherte sich der Bayern-Stürmer zum zweiten Mal in Folge die Torjägerkanone. In dieser Spielzeit für er die Torschützenliste mit 19 Treffern nach nur 15 Spielen überlegen an. Zum Abschluss des Jahres durfte Kane – in Abwesenheit von Manuel Neuer und Joshua Kimmich – die Münchner in Heidenheim erstmals als Kapitän in einem Pflichtspiel aufs Feld führen.

"Das war ein großartiges Jahr, wir haben einen guten Geist und eine Energie im Team", sagte Kane nach dem Spiel in Heidenheim bei DAZN: "Jetzt freuen wir uns schon aufs neue Jahr."