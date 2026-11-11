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Nächster Abgang beim FC Bayern: Auch Nachwuchs-Scoutingchef geht

Nach Eberl-Vertrautem Schmadtke verlässt auch Teamleiter Zahn die Scouting-Abteilung des FC Bayern. Die Hintergründe.
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Verlässt die Bayern: Teamleiter Scouting Florian Zahn.
Verlässt die Bayern: Teamleiter Scouting Florian Zahn. © FC Bayern

Der FC Bayern und sein Teamleiter Scouting und Kaderplanung im Nachwuchsfußball trennen sich. Florian Zahn war im Sommer 2019 vom FC Chelsea an den Bayern Campus gekommen.

"Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind", sagte Sportdirektor Christoph Freund laut Mitteilung.

Zahn selbst blickt zufrieden auf die letzten Jahre, in denen er die Verpflichtung und Entwicklung von Talenten mitgestaltete. "Der FC Bayern hat mir ermöglicht, die Verpflichtung und Entwicklung nationaler und internationaler Talente aktiv mitzugestalten", sagte Zahn. "Nach sieben Jahren im Verein fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen."

Christoph Kresse soll vorübergehend Schmadtkes Nachfolge antreten

Zuletzt hatte der deutsche Rekordmeister bereits das Ende der Zusammenarbeit mit Scouting-Chef Nils Schmadtke bekanntgegeben. Schmadtke wird den Klub zum 31. Januar 2027 verlassen. Der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters und -Managers Jörg Schmadtke galt in München als enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl. Gemeinsam waren die beiden schon bei Borussia Mönchengladbach tätig gewesen.

Die Münchner arbeiten nun offenbar an einer kompletten Veränderung des Scouting-Bereiches. Wie der "Kicker" berichtet, soll bis ein Zukunfts-Konzept final ausgearbeitet ist, Christoph Kresse, der seit Frühjahr als Chefscout fungiert, zumindest vorübergehend Schmadtkes Nachfolge antreten.

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